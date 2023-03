Abrir el juego sucesorio, un error de López Obrador

Índice político

Francisco Rodríguez

Todos ¿contra todos?

Monreal defiende a Sheinbaum

Hasta ahora lo único que Andrés Manuel López Obrador ha conseguido con el muy adelantado juego sucesorio es el desgaste de sus fichas o “corcholatas” como despectivamente las denomina en su calidad de “destapador”.

Dos de los aspirantes a la candidatura presidencial del Movimiento de AMLO han sido los más perjudicados: Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

La primera, porque todo indicaría que en su momento el dedo elector de López Obrador la señalaría a ella.

El segundo, porque durante un buen rato estuvo proscrito de la relación de aspirantes y por ser blanco de todo tipo de “grillas”, como se dice en el argot a los golpes bajos, como la muy reciente de un supuesto sobreprecio en la edición de uno de sus libros.

Pero con transparencia y total apertura, Monreal ha aclarado que el Senado no compró su obra literaria a precio inflado. Franco, abierto y siempre dispuesto a hablar de todos los temas, con todos los medios, característica no muy común de muchos políticos, Ricardo Monreal explicó la versión el error que propició que una editorial devolviera 1.5 millones de pesos porque el Senado le habría comprado sus libros a un sobreprecio.

Luego de que un medio informativo publicó información sobre este tema, misma que el propio coordinador de Morena en el Senado calificó de inexacta, explicó el procedimiento administrativo de su obra, el cual consistió en que él regaló su texto y el Senado le pagó a la editorial la impresión de los libros que se regalaron a estudiantes de diversas universidades del país y que han participado en los Parlamentos Juveniles.

Monreal sabe del “fuego amigo” y lo sabe bien

Y en efecto, la editorial devolvió al Senado de la República 1.5 millones de pesos que de manera incorrecta había cobrado por el costo de dicha obra literaria.

En una entrevista, Monreal sostuvo que “siempre hemos dado la cara. Nuestra obligación es siempre dar la cara”, señaló.

Aclaró que en ocasiones ocurre que otras personas firmen por los senadores con el fin de agilizar procedimientos.

Monreal Ávila rechazó que la compra de su obra no se aprobó con sobreprecio, sino que fue un error que quedó enmendado con la devolución que en su momento hizo la editorial.

Así, objetivo y puntual, el senador aclara intentos de desprestigio públicos, ante la adelantada contienda interna de Morena rumbo a la candidatura presidencial.

¿Qué más le faltará por superar al legislador, para mantener firmes sus aspiraciones políticas?

Pues aún falta por ver la andanada de ataques, injurias y desdenes que, a poco más de un año de que Morena elija a su candidato para la sucesión del 2024, ha acumulado Ricardo Monreal.

Hace apenas unas cuantas semanas de que, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, le incluyeron finalmente, entre el selecto grupo de militantes partidistas, con méritos suficientes para abanderar la sucesión del año próximo.

Monreal sabe del “fuego amigo” y lo sabe bien: “Dentro de Morena es un mundo, con toda la embestida, los golpes, las acusaciones, el aislamiento. Es tan severa la crisis de polarización entre los guindas que el mismísimo Monreal salió en defensa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante las descalificaciones que militantes afines al canciller Marcelo Ebrard lanzaron contra ella.

Así las cosas en Morena.

Un desgaste de fichas -o “corcholatas” como les dice aquel- del todo innecesario.

¿No cree usted?

Indicios

Hay un clima de crispación que cada mañana se alimenta desde las matinés político-etílico-cómico-musicales de quien en mala hora elegimos jefe del Ejecutivo. Este individuo se lanza a diario en contra de todos a quienes considera se le oponen sólo por oponérsele, aun cuando estos supuestos “enemigos” actúen dentro del marco legal y de acuerdo con sus derechos y atribuciones. Entre otros, ahora es la ministra presidente de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, quien es blanco de las diatribas. Y eso provocó que uno de los imbéciles que siguen a AMLO haya publicado en redes una bala como solución a los deseos de López Obrador. * * * Durante décadas, muchos jerarcas militares me lo dijeron sin ambages: Los soldados no pueden ni deben ser policías; no están adiestrados para ello; su misión es disparar. Y eso es lo que han venido haciendo desde que los políticos civiles se echaron en sus brazos y acabaron con los cuerpos policiacos de todo el país. * * * Publicado el llamado “plan B” de AMLO en materia electoral, ahora el balón está en la Suprema Corte que ya recibe las controversias de los actores políticos que consideran son cambios que van en contra de la Constitución. * * * Por hoy es todo. Gracias por leer este Índice Político. Y como siempre le deseo que usted tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

