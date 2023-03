El freestyle que ha conquistado a toda Latinoamérica y Europa llega a Guadalajara

Trueno hará vibrar Jalisco con su tour Bien o Mal

Estará en el festival, Tecate Pal Norte, el 31 de marzo

Asael Grande

Trueno sigue rompiendo la tarima con sus barras y ese flow que ya ha escuchado toda América Latina y Europa. Y es que el rapero sigue confirmando nuevas fechas de su gira Bien o Mal para este 2023, y ahora anuncia que hará una parada en Guadalajara, Jalisco en el Guanamor Teatro Studio el próximo 30 de marzo: “siempre el público de Guadalajara nos ha recibido súper bien, siempre ha habido como una mística, han sido momentos especiales con el público, y muy emocionados de volver para allá, y ahora con una banda más grande, y un show muy preparad; el público latinoamericano y de México disfruta mucho las canciones del nuevo disco, se toman las letras como algo propio, y creo que los europeos lo disfrutan de manera diferente, los latinos vamos para allá a demostrar lo que vamos a hacer, todos los públicos tienen su magia pero, México, tiene su magia porque sé que su público es de los más descontrolados, y eso es lo que nosotros buscamos”, comentó Trueno, en videoconferencia

El talento de este man no tiene comparación; el año pasado, Trueno inició su gira para promocionar su nuevo material discográfico Bien o Mal, el cual lo llevó a presentarse en varias ciudades de Latinoamérica y gran parte de nuestro país. Ahora, la banda de Jalisco tendrá la oportunidad de ver al rapero durante una noche para disfrutar en vivo esta nueva entrega musical: “el año pasado tocamos en Europa, y la idea es mostrar nueva música y mensaje a todas partes del mundo; el rap mexicano es más fuerte, siento que sus exponentes nos representan, desde Control Machete; nuestro show es apto para todas las familias, tíos, abuelos, y vamos a darle una última vuelta al tour de Bien o mal, que estará llegando a su final con los mejores shows para cerrarlo de la mejor manera, siempre que estoy en el escenario me divierto mucho”, dijo el rapero, respecto a la gira de su reciente material discográfico, ‘Bien o mal’ y cuya gira se presentó el año pasado, en ciudades de Europa como París, Berlín, Copenhague, Madrid, entre otros, y que ahora pisará México y Colombia.

Trueno está de regreso y viene para arrasar los escenarios con lo mejor de su hip hop: “uno siempre trabaja, y quiere representar a su gente, hay un mérito muy grande que es el público, ellos te llevan a donde te quieran llevar, no me considero el rapero más influyente de Latinoamérica, no lo siento así, pero si la gente me pone en ese lugar, siempre voy a estar agradecido, por ello siempre voy a entregar lo mejor; siempre disfruto lo que estoy haciendo con el reconocimiento de la gente.”

Mateo Palacios Corazzina, más conocido por su nombre artístico Trueno, es un rapero, cantante y freestyler argentino. Es conocido principalmente por su sesión de freestyle “Trueno: Bzrp Freestyle Sessions, Vol. 6”, en colaboración con Bizarrap,​ y por la canción “Mamichula” en colaboración con Bizarrap y Nicki Nicole que superó, en poco menos de seis meses, las 220 millones de reproducciones en YouTube.