Una nueva invasión gringa

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Matamoros, que no es tres veces heroica, pero sí heroica, invicta y leal, puede ganar su segunda heroicidad muy pronto. El fin de semana hubo mucho movimiento político y criminal. Senadores republicanos pusieron a discusión una iniciativa que autoriza a las fuerzas armadas de Estados Unidos actuar “contra los responsables de traficar el fentanilo o cualquier sustancia relacionada con esa droga en suelo americano”, la resolución propuesta por los congresistas posibilita designar como terroristas a los cárteles mexicanos. Para cereza del pastel, el ex procurador William Barr publicó un artículo en el influyente diario The Wall Street Journal -el Presidente dijo jocosa, pero irresponsablemente que en México nadie lee ese diario, como si eso restara seriedad al asunto-, que la Unión Americana ya no puede tolerar los cárteles narcoterroristas que operan desde refugios en México, y que salvo el ex presidente Felipe Calderón, ninguna administración ha hecho nada por combatir al crimen organizado. Al año mueren cien mil jóvenes por sobredosis de fentanilo, lo que se ha convertido para la Casa Blanca, no sólo en un problema de salud pública, sino de seguridad nacional.

Ante la amenaza potencial que se cierne sobre nosotros de que con el pretexto de declarar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas -Barr los hace igual de peligrosos y mortíferos que ISIS-, el conflicto se agrava con el ataque armado y secuestro de cuatro ciudadanos americanos en la ciudad de Matamoros. Versiones no confirmadas hablan de la posibilidad de que uno de los desaparecidos sea un agente encubierto con su familia que, en investigaciones sobre narcóticos, aparentó la compra de medicamentos.

Ese sería un buen pretexto para que el gobierno estadounidense entrara a territorio nacional e investigar, detener y extraditar a presuntos barones de la droga o sus sicarios y recuperar a los cuatro secuestrados.

Mientras tanto, con una actitud chabacana, el régimen de la 4T, además de arremeter contra los legisladores y el ex fiscal, confía en el reporte que entregó la administración de Joe Biden al Congreso, donde consideran que no hay conexión entre los cárteles mexicanos y las actividades terroristas. Pero una lectura más cuidadosa del documento precisa que no es que tengan nexos con terroristas, sino que su actividad criminal -el tráfico de drogas-, es equiparable a los efectos devastadores de los actos terroristas, es decir, crear muerte y destrucción. Así que no es una garantía el aval de los demócratas y en una de esas, aprueban la iniciativa y posibilitan la intervención armada en México para combatir a la delincuencia organizada.

Más allá de la narrativa oficial y de los problemas domésticos que enfrenta el gobierno como la violencia y la crisis económica, existe un riesgo real: Una intervención armada extranjera, lo que vulnera gravemente la soberanía nacional, a pesar de las bravuconadas del Presidente, quien descalifica a cualquier personaje que atente contra su proyecto político. Este es un problema serio y próximo que parece no preocupar a la gente de la 4T. Ya vimos que no pudo someter a Elon Musk, quien también reprobó la desaparición de sus paisanos. Un clima de inseguridad y violencia no favorece las inversiones privadas.

Así que, de no aparecer sanos y salvos los cuatro ciudadanos americanos, México tendrá que defender la soberanía nacional a sangre y fuego como lo hizo en otras invasiones americanas o europeas. Matamoros podrá presumir su segunda H. pero el costo social y político que tendrá que pagar México será muy alto. La 4T ya se va, pero deja a las nuevas autoridades una vara muy alta para saltar. Fracasó la política de abrazos, no balazos.