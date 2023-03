La difícil vecindad con EU

Desde el portal

Ángel Soriano

Una intensa relación económica, comercial, turística y cultural se realiza con el vecino país del norte y se traduce también en una difícil relación derivada de la diversidad de intereses lícitos a ilícitos que se acumulan en una de las más complejas fronteras a nivel mundial, toda vez que aquí se concentran los problemas demográficos de todo tipo.

Y si bien en algunas etapas de la vida de ambas naciones han sido tersas, la mayor parte de las veces han sido complicadas, dado los apetitos de expansión del poderoso vecino, que lo mismo merodea nuestras fronteras que las más lejanas naciones, como ocurre con las potencias, en su afán de predominio.

La situación en los últimos tiempos se ha complicado por el incremento de las actividades delincuenciales de grupos de ambos lados que han encontrado en el criminal negocio una forma de acumulación de ganancias a costa de la vida de miles de sus víctimas. Esto aunado al tráfico de indocumentados lo mismo nacionales que extranjeros.

Además, se incluye la capitalización de estos problemas con asuntos electorales que sirven para atizar actitudes racistas y discriminatorias lo que hace que las relaciones de ambas naciones, de ser tersas son ahora motivo de crispación y de conflicto. Será difícil encontrar una solución conciliatoria en medio de intereses en juego de grupos de ambas naciones.

TURBULENCIAS

Llamados a no votar en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho llamados a los compatriotas radicados en la Unión Americana a rechazar en las urnas a los candidatos que utilizan estos problemas sociales como banderas políticas, de tal manera que con este castigo se les llame a no utilizar un drama social en ganancias electorales… Y el presidente irá con la mañanera al búnker del secretario de Seguridad Pública con el presidente Calderón, Genaro García Luna, para exhibir públicamente los excesos del uso del poder con fines de placer personal y faccioso, y de cómo también algunos representantes de poderosos medios de comunicación disfrutaban de los mismos, muy lejos de servir a la comunidad, sino utilizar los mismos como instrumentos para obtener canonjías personales… Intensa, la promoción del presidente la Jucopo de San Lázaro, Nacho Mier, para posesionarse como favorito en la lucha para 2024 por la gubernatura de Puebla en donde la contaminación del río Atoyac que cruza la próspera capital poblana, constituye un foco de infección para los pobladores, incluyendo a los habitantes de los más lujosos fraccionamientos residenciales; quien resulte favorecido necesariamente tendrá que enfrentar un problema de décadas y que es uno de los más urgentes que atender… Chocan los planes de austeridad de la administración del gobernador Salomón Jara con la vida de lujo de algunos de sus colaboradores o de la ineficiencia de otros, como eso de justificar gastos excesivos en los tequios que son flor de un día. Un día van a barrer las riberas del río Atoyac, se toman la foto y al tercer día la basura se vuelve a acumular. Lo que se requiere son soluciones de fondo y no sólo acciones para la fotografía semanal en los medios y la justificación de excesivos gastos de las brigadas en los tequios, cuya función se ha distorsionado, pues estos funcionan en las comunidades para construir caminos, presas o escuelas, no para tomarse la foto con una escoba… El ex gobernador Alejandro Murat avanza en su recorrido por el país para que, al estilo del presidente López Obrador, se reúne con pequeños grupos y crea bases de apoyo en sus aspiraciones de lograr la candidatura presidencial del otrora partidazo, y pese a sus detractores, gana presencia a nivel nacional al margen de las costosas campañas de otros aspirantes al Palacio Nacional.

