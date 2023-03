“Tamoarriba” con el flow sinigual de Jacob Forever

Nuevo disco en plataformas digitales

Ha colaborado con Thalía, Enrique Iglesias y fue parte del grupo Gente de Zona; ahora busca a los Tigres del Norte e Intocable

Arturo Arellano

Jacob Forever, “El Inmortal”, es una artista y compositor cubano, quien demuestra su diversidad artística entre la bachata, la música urbana y el reggaetón, ahora con 215 millones de vistas del vídeo donde colaboró con Farruko, regresa para demostrar por qué es una de las estrellas que deben conquistar al público internacional con su talento.

El cubano ha hecho colaboraciones con Thalía, Enrique Iglesias y perteneció al grupo Gente de Zona, con el que tuvo un reencuentro en el estadio de Miami, hace algunos meses, no obstante, Jacob está concentrado en su carrera en solitario para ello nos sorprende con “Tamoarriba” su nuevo disco ya disponible en plataformas digitales.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, el artista nos platicó en entrevista que después de varios años en otros proyectos, ahora quiere consolidarse como solista “Tamoarriba” un disco de 15 canciones, cuyo primer sencillo es “Rica y pega”, que va a poner a bailar a todo mundo “ya tenía tiempo dedicado a otros negocios donde me ha ido bien gracias a Dios, estuve en Gente de Zona por 10 años. Nos separamos en 2013 y yo hago mi carrera en solitario, en 2015 hago mi primer concierto como solista y con el disco ‘El inmortal’ me di a conocer a nivel mundial”.

Recuerda que “de ese primer disco salió ‘La Dura’, se hicieron remix con Pitbull, luego el remix de ‘Hasta que se seque el Malecón’ con Farruko, y a partir de ahí logré muchas colaboraciones internacionales, una de ellas con Thalía, también tengo con Jesús Navarro de Reik, otro con Enrique Iglesias, y así ya vamos para ocho años de carrera artística”.

Sumando sonidos al reggaetón y la música urbana, señala que “mi aporte es un poquito de los sonidos cubanos, siempre los llevamos en la piel. Sé que el reggaetón nace en Puerto Rico, pero nosotros mantenemos su esencia y le metemos fusión, con ritmos de cuba, para ver nacer el Cubatón, es a lo que apostamos y aún queda mucho por hacer. Ese sonido sin duda está en el nuevo disco”.

Con el hambre de que su música se popularice en México, señala que “amo las raíces de este país, su cultura, su gente. Tengo ganas de hacer featuring con artistas de este país, ya hice uno con Thalía, me quedé con ganas de mucho más, ojalá se pueda pronto. Me encantan Los Tigres del Norte, por ejemplo, grupo Intocable, son muy buenos, me gustaría ir a su terreno, cantar con ellos. De hecho ‘Otro trago’ es perfecta para hacer un remix en ese estilo de ellos”.

De “Tamoarriba” dijo que “están los sonidos del Cubatón, aunque no me encasillo en un solo sonido, vamos navegando por varios. El sencillo ‘Rica y pega’, tiene una letra donde siempre estamos alabando a las mujeres, cantando algo que les guste, para subirles la autoestima. Es una canción con fusión de bachata, ojalá la escuchen”.

Asimismo, nos contó del tema “Otro trago” que se hizo viral “normalmente uno defiende solo el sencillo, pero en este caso yo defiendo dos canciones, porque se me hizo viral ‘Otro trago’, que tiene un poco de la sazón mexicana, ya cuenta con 11 millones de vistas en solo 5 meses, lo cual es una grata sorpresa. En sí, el disco está disponible todo completo, pero esas son las canciones que más han gustado hasta ahora”.

Con una gran presencia en redes sociales, como Instagram y Facebook, señala que la gente puede darle seguimiento para estar enterados de sus nuevos planes, como lo que serán los próximos conciertos “el feedback ha sido bien positivo, me encanta, porque en este disco hay mucha versatilidad, está el Jacob de ‘Inmortal’, pero también está el sonido de Puerto Rico que me encanta y algo de balada, además de un sonido nuevo que se llama ‘reparto’, que es lo que está sonando en Cuba con los más jovencitos”.

Finalmente, declaró que es importante unir las raíces latinas y fomentar la música de cada país, por lo que pide apoyo de todos los artistas de reggaetón, salsa y otros géneros para seguir con un intercambio cultural importante.

