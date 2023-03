En tómbola-examen para aspirantes al INE, se benefició a leales a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En Xochitepec se reconoce labor de mujeres: Chalo Flores Zúñiga

Otra jaloneada semana cierra y el Instituto Nacional Electoral, (INE), formalizó su controversia constitucional que antepuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el tristemente famoso “plan B” de la reforma electoral lopezobradorista en la que pide interrumpir de inmediato su aplicación para no afectar los derechos laborales de los empleados del organismo, porque por más que diga el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que no se afectarán más que a mil 246 becarios, que estaban acostumbrados a cobrar por trabajar sólo 20 días al año, la realidad es muy diferente. Ya se consignaba en este espacio en anterior entrega que las liquidaciones de alrededor de 8 mil trabajadores con carrera en materia electoral, le saldrá muy caro a esta errada y llamada Cuarta Transformación o como lo dice un conocido refrán y para que lo entienda el responsable de la política interna del país, les volverá a salir “más caro el caldo que las albóndigas”.

Y sobre los “becarios” a los que llamó el titular de la Segob, bien convendría que le echara una revisada ni más ni menos que al flamante programa de compra de votos, (¡¡perdón!!), de bienestar de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, porque estos sí que no trabajan ni 20 días al año; se trata de una generosa dádiva del inquilino de Palacio Nacional para asegurar que estos jóvenes votaran por Morena. Eso sí es tirar el dinero.

Sobre este tema, no hay que dejar pasar la tómbola en la que se convirtió el examen que hace dos días se aplicó a los poco más de 500 que aspiran a ocupar un lugar en el Consejo General del INE. No por obra precisamente de la casualidad, quienes obtuvieron las mejores calificaciones en dicho examen que se realizó en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, son afines a esta errada y llamada Cuarta Transformación y quien la encabeza y por ende, fueron los más beneficiados.

Los mejores ejemplos saltaron a la vista: Bertha Alcalde Luján, Maday Merino, Jaime Castañeda y Armando Ocampo Zambrano, que de hecho son los que ya se perfilan para ocupar esas cuatro vacantes en el INE. Es sabido que no tienen mucha experiencia en lo electoral, pero eso sí, cubren perfectamente con las condiciones que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser incluidos en su equipo: la de 90 por ciento lealtad y 10 por ciento de capacidad. Con razón, durante la semana que cierra, se filtró que se les había filtrado las respuestas del referido exámen-tómbola a los favoritos del de Tepetitán, esto, para evitar que tuvieran la más mínima incomodidad a la hora de hacer el exámen.

En fin, en el caso de que estos cuatro lleguen al INE, le garantizan a su máximo líder imparcialidad absoluta y el ejercicio de burdas maniobras de todo tipo para que en las elecciones de 2024 gane el o la candidata presidencial de Morena. Y la que de plano ya dijo que va por la presidencia del Instituto Electoral, es la hermana de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pues con eso de que es de esperarse que le quitarán de en medio a la consejera Carla Humphrey, quien impugnó la decisión de que no podía competir por la referida posición, y no obstante, definitivamente no pasará por un pequeño detalle: es esposa de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), que dejó de ser de las querencias de López Obrador.

Recientemente, Nieto Castillo tuvo la osadía de declarar en el Foro “Reflexiones en torno a la Justicia Electoral y Reforma Electoral”, organizado por la UNAM, que el “plan B”, “es resultado de la polarización, y si bien tiene propuestas buenas, también hay inconstitucionalidades” y que en suma, sólo beneficia al partido en el poder.

Lo anterior es algo que nunca le va a perdonar el Ejecutivo, de quien ahora se entiende que hace unos días, haya dirigido certeros y majaderos ataques al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. Así que la señora Carla Humphrey, ya se puede dar por bloqueada porque no la dejarán pasar al INE.

Municiones

*** Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Xochitepec, Morelos, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, conocido también como “Chalo Flores” y Edith Zúñiga Madrigal, presidenta del DIF, realizaron un evento para reconocer a todas las mujeres xochitepequenses en general y aquellas que han sido las primeras en sobresalir en diversas profesiones y oficios en lo particular. Al hacer uso de la palabra, el edil señaló: “En esta administración, por primera vez, a las mujeres se les ha dado la oportunidad de ocupar puestos que antes solo los hombres tenían, y lo están haciendo de excelente manera”. Agregó que: “En Xochitepec se reconoce la gran labor que las mujeres hacen día con día, la lucha por salir adelante, por marcar la diferencia y hacer notar que es la mujer quien logra que este municipio progrese como debe de ser”. Para motivar a todas las asistentes, hicieron uso de la palabra: Irene González Amezcua, coach certificada; la psicóloga Claudia Areli Rivera Miranda, y la señora Lily Martín, mamá de Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio y cuya historia es fascinante. Para finalizar, Chalo Flores y la presidenta del DIF, Edith Zúñiga, dieron reconocimientos a mujeres que han sido pioneras en sus áreas de trabajo en Xochitepec y también a aquellas que han sobresalido en su actividad.

*** Cuando no es el Metro, ahora resulta que es el ahuehuete, el caso es que la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sigue sin dar una y ello, le resta votos para su aspiración al 2024; con razón estuvo tan calladita en la semana que cierra y no aprovechó ni siquiera la pasarela que le brindó su jefe en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Palacio Nacional el pasado 8 de marzo. Ante lo evidente, que el ahuehuete que hace meses se colocó en lo que era la Glorieta de la Palma, se secó irremediablemente pese a todos los remedios que le pusieron, (¿será que lo que toca la señora Sheinbaum lo seca?), el cadáver de lo que queda de ese fugazmente famoso árbol, lo trasladarán a un vivero en Netzahualcóyotl y vehemente, igualita que su líder, como es la funcionaria capitalina, traerá oootro ahuehuete, ahora de Xochimilco, porque el primero, el que se secó, lo trajeron de Nuevo León. Desde ahorita se puede advertir que será lo mismo, pero qué afán de Sheinbaum, de todas maneras, diversas voces apuntan que no llegará a su máxima aspiración. ¿Será?

morcora@gmail.com