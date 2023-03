Recuento de daños

Ángel Soriano

La celebración del Día Internacional de la Mujer originó el enfrentamiento de la policía con manifestantes en diversos países del mundo, ante el reclamo airado de respeto a sus derechos e igualdad de oportunidades, pero quizá en ninguno se han sufrido tanto las consecuencias de los destrozos causados a su paso desde la salida hasta el sitio de la conclusión de las marchas.

El Zócalo de la ciudad de México fue prácticamente acondicionado para enfrentar la ferocidad de las manifestantes: gruesas y elevadas estructuras de hierro detuvieron la furia contra los monumentos virreinales, pero así estructuras eléctricas que nadie imaginó serían víctima de las y los manifestantes en su avasallador protesta.

Puertas de entrada a Palacio de Gobierno de algunas entidades fueron incendiadas y, quizá también, ningún centro histórico acumuló tantos daños como el de la ciudad de Oaxaca, donde lo mismo residencias particulares y oficiales, instituciones públicas y privadas, universitarias, comerciales y bancarias sufrieron la destrucción quedando como campo de batalla.

Lamentable esta acción que debería ser un llamado a la reflexión a los funcionarios públicos a no desatender las demandas de justicia de las manifestantes que encuentran en estas acciones irracionales, una forma de llamar la atención a la justicia y a los atropellos criminales que son víctimas sin que nadie las atiende. El reclamo es justificado pero no debe ser tan destructivo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a acabar con los privilegios de la “burocracia dorada” que ha secuestrado organismos “autónomos” que han sido refugio de privilegiados del sistema, donde obtienen jugosos salarios y canonjías inaceptables en un país donde millones de compatriotas apenas y perciben lo indispensables para sobrevivir; aparte de lucrar con sus resoluciones, los jueces tienen a su disposición de una colosal bolsa con dineros públicos para lo que se les ofrezca. Informar acerca de los fideicomisos que manejan en diversos rubros, será una de las tareas que tiene pendiente la aguerrida ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández… Y como prueba del uso de los recursos públicos para placeres personales o de grupo, el presidente López Obrador realizó su mañanera en el antiguo búnker del secretario de Seguridad Pública con el presidente Calderón, Genaro García Luna, a quien se le permitían todos los excesos, mismos que se llevó a Florida, asiento de sus negocios y de su fortuna. El presidente AMLO dijo que al búnker de García Luna sólo tenían acceso los concesionarios de los medios de comunicación electrónicos y de prensa escrita, no de los reporteros que sólo reciben consignas de qué preguntar y cómo orientar sus informaciones, de acuerdo a sus intereses, pero de ninguna manera eran o son partícipes de los inmensos negocios de los mercenarios de los medios de comunicación… Si durante casi 10 horas desfilaron miles por las calles de la ciudad de México en la marcha de las feministas, resulta incongruente que sólo fueron 90 mil como informó el Gobierno de la Ciudad de México, eso es increíble pero aceptable en un gobierno adicto a no aceptar la realidad. La marcha prácticamente duró todo el día y desquició totalmente toda actividad en la capital de la República… Sigue la guerra de los congresistas republicanos contra la administración del presidente López Obrador y sigue la violencia en Matamoros. La segunda no tiene para cuando terminar, al contrario, se podría agudizar con el ajuste de cuentas y la embestida política-electoral en la Unión Americana tampoco, y será mayor conforme se acerquen los tiempos de elecciones, por lo que habría de resolver el problema de fondo para evitar más confrontaciones que deriven en situaciones más graves.

