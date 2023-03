Oaxaca, de nuevo, en el ojo del huracán

“Liberen a nuestros militares, ya no contarás con mi voto” manifestantes le dicen a López Obrador

Nuevamente, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez se encuentra en el ojo del huracán debido a la presunta venta ilegal de vehículos. Tal parece que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside Francisco Martínez Neri, ha dejado a un lado la máxima morenista de no mentir, no robar y no traicionar, luego de que saliera a la luz la venta ilegal e irregular de 426 automóviles, 350 motocicletas y hasta 36 bicicletas, propiedad de particulares que se encontraban en el encierro “Primavera” y de los que según el mismo edil, a cuatro funcionarios les fueron solicitadas sus renuncias.

Estos hechos fueron puestos al descubierto, tras la denuncia presentada por la síndico Nancy Mota Figueroa, encontrándose entre los involucrados José Luis Arana, Luis Pech Ku, Alejandro García Peña y Sebastián García Díaz, este último hijo del político que se convirtió al morenismo, Manuel García Corpus y según se sabe, operadores del secretario de gobierno municipal Felipe Canseco.

Pese a que se dio a conocer el robo de manera extraoficial, el presidente municipal Martínez Neri, sólo se limitó a solicitar la renuncia de los funcionarios, en lugar de ordenar su cese inmediato. ¿Algún temor acaso de alcalde oaxaqueño?

Aun cuando el escándalo se dio en el mes de febrero, fue hasta en la sesión del pasado 9 de marzo cuando la síndico Nancy Mota, así como la regidora panista Mirna López Torres; los priistas Juan Rafael Rosas Herrera y Jocabed Betanzos Velásquez e incluso el regidor por Morena, René Ricardez Limón, coincidieron en exigir que se esclarezca la sustracción y venta ilegal de vehículos del Encierro Primavera.

Lamentablemente, Francisco Martínez Neri, dio a conocer que se realizaron dos actos jurídicos, uno para verificar los hechos y por su parte la síndico municipal presentó la denuncia correspondiente, limitándose a decir que son un gobierno distinto y que no son iguales.

Efectivamente y como mucha gente lo dice, no son iguales, son peores y para comprobarlo, bastaría recordar que a Martínez Neri se le atribuye la crisis de basura que por un buen tiempo ha vivido la capital de Oaxaca. Recientemente, el munícipe se ha aprovechado de esa circunstancia para tratar de sacar raja al informar que por los gastos que ha ocasionado este último problema, no descarta hacer un “ajuste” en la recaudación.

En otro tema que no dejará de ser un nuevo dolor de cabeza ni más ni menos que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para él es uno más de sus acérrimos enemigos, —que no adversarios—, el senador estadunidense Bob Menéndez, ofreció una entrevista ayer para referirse a la impecable política de esta errada y llamada Cuarta Transformación para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico: aquella hueca frase de “abrazos, no balazos” y en este sentido, el representante por Nueva Jersey señaló:

“El presidente López Obrador habló cuando asumió el cargo de besos, no de balas. Bueno, eso no está funcionando muy bien. La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas, son los cárteles los que manejan las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”.

Esto último quedó más que comprobado cuando se dio a conocer que quienes habían entregado a los cuatro secuestrados norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, fueron los propios cárteles y ahí sí, ni cómo justificarlo. Y como si esto no resultara suficiente, por ahí viene el asunto de las residentes texanas desaparecidas en Nuevo León: las hermanas Marina y Maritza Trinidad Pérez Ríos, así como su amiga Dora Alicia Cervantes Sáenz, por lo que a petición de sus familiares, el FBI ya investiga.

Tan no ha funcionado el “abrazos, no balazos” de López Obrador, que habrá que estar atentos a lo que diga respecto a las movilizaciones que se registraron el fin de semana en apoyo a los cuatro militares acusados de haber matado a cinco jóvenes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en otro hecho en el que se demuestra, tanto la incapacidad del gobierno estatal como del federal.

Se manifestaron militares en activo, en retiro y hasta desertores, tanto en la Ciudad de México, como en otras ciudades del país y así, con tantos sinsabores, López Obrador sigue preparando la marcha a la que convocó para el próximo 18 de marzo en la que tomará nuevamente el papel de candidato, pues está visto que no sabe hacer otra cosa.

Una consigna le causó un mayor enojo al Presidente, aquella de que: “liberen a nuestros militares, ya no contarás con mi voto”. Así que si en las filas del oficialismo pensaban que el de Tepetitán no había perdido lo que se conoce como el voto del desencanto, pues qué equivocados están.

Con razón, desde el viernes pasado, el Presidente se dedicó a atacar y descalificar la movilización:

“Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al Ejército, no, y que nadie se deje engañar que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia creo que va a ser el domingo, aprovecho porque no vaya a ser que se reúnan y que haya violencia para terminar culpando a las fuerzas armadas”.

Y como se dice por las “ex benditas redes”, “siempre hay un twit” y en diciembre de 2017, el entonces eterno candidato López Obrador, señalaba: “Al triunfo de nuestro movimiento, respetando los derechos de los trabajadores, vamos a desaparecer el Cisen, la oficina de espionaje político de la Secretaría de Gobernación y ahora, a más de la mitad de su errática gestión, el tabasqueño salió con aquello de que prefiere el trabajo de inteligencia que la violencia. Incluso señaló que su gobierno investiga a personas, no realiza espionaje. ¿Pues qué no es lo mismo?, y agregó que esta errada y llamada Cuarta Transformación, lleva a cabo un trabajo distinto de espionaje, (¡¡perdón!!) de inteligencia, al que se realizaba en sexenios pasados. Sí, cómo no.

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, estuvo el fin de semana en Aguascalientes, desde donde hizo un llamado para que Morena garantice reglas claras en la contienda interna para elegir al candidato del movimiento en las elecciones de 2024. Al demandar nuevamente esto, el zacatecano señaló: “Falta todavía que el piso se empareje, reglas para la inclusión y la participación, normas que hagan equitativa y no desigual ni desventajosa esta contienda interna”. A través de un mensaje que publicó en redes sociales, recordó que hace cuatro semanas, aproximadamente, se le reconoció como un aspirante formal a suceder al presidente López Obrador; a través de una carta “se establecían cuatro nombres, incluyendo el mío”.

Desde esa fecha, apuntó, ha reflexionado sobre esta gran responsabilidad y también ha reconocido a Morena su apertura y flexibilidad.

