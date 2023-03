Ken Salazar y legisladores de EU, de cara larga en Palacio Nacional

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Nueva prueba de fuego para el canciller Marcelo Ebrard

Vaya bienvenida que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la delegación de legisladores estadounidenses que lo visitaron en Palacio Nacional, encabezados por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. De entrada, lo que se habrán reído los norteamericanos cuando se enteraron en el gustadísimo “stand-up” mañanero que el tabasqueño aseguró que nuestro país es mucho más seguro que el poderoso vecino del norte.

López Obrador dio su visión tan personal y errada sobre ese rubro al decir que muchos estadounidenses se vienen a vivir a nuestro país y a turistear también. Alguien debería de enterar al de Tepetitán de cómo crecen los índices de inseguridad, asesinatos y masacres que se dan a lo largo y ancho de México, tema que el inquilino de Palacio Nacional evade a diario, a lo mejor, porque nadie le ha avisado. Sería cuestión de que pregunte a cualquiera, —sea su seguidor o no— qué tan confiado se siente de salir en cuanto anochece a alguna carretera del país. Bueno, matanzas se han dado a plena luz del día, mientras López Obrador asegura que en México “ya no hay masacres”.

Vale la pena destacar que el embajador Salazar sigue siendo, definitivamente, quien mayor número de visitas ha acumulado a Palacio Nacional, pero por lo menos, en las últimas dos ha salido con cara larga y de desagrado, en ocasiones, evadiendo a los representantes de los medios y ayer accedió a contestar brevemente y dijo que México y Estados Unidos seguirán siendo socios, pese a “inquietudes y desacuerdos”.

Lo anterior bien puede leerse como que López Obrador ha caído de la gracia, ni más ni menos, que de Estados Unidos, a grado tal que tanto miembros del Partido Republicano como del Demócrata, coinciden en eso. Basta con recordar las recientes declaraciones de Bob Menéndez, a las que se sumaron los legisladores Dan Crenshaw, Michael Waltz y Lindsey Graham. O sea, el común denominador es la crítica hacia el delirante Presidente de México.

El demócrata Menéndez, en una entrevista con la cadena MSNBC, advirtió que en materia de seguridad, la estrategia del presidente López Obrador no está funcionando de la manera en que debería, y que la relación entre México y Estados Unidos debería ser más profunda.

Pero este nuevo frente que ha abierto el propio López Obrador en la relación bilateral, trae consecuencias -evidentemente-, en la carrera de las “corcholatas” al 2024. Tal parece que el inquilino de Palacio Nacional le ha impuesto una prueba de fuego a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ayer viajó a Washington para cumplir con la encomienda presidencial de reunirse con cónsules e informarles sobre lo que el tabasqueño ha llamado la prepotencia del Partido Republicano. Pues, ¿no que es muy amigo de Donald Trump, que ya anunció que buscará reelegirse?

En fin, el caso es que el canciller aprovechó esta nueva misión, para promocionarse por las “ex benditas redes sociales” al anunciar que viajaba a Estados Unidos a defender a México, así como el secretario que en tiempos de pandemia de Covid-19, viajó para conseguir las vacunas.

Sin embargo, habría que hacer una acotación: Ebrard Casaubon viajó al vecino país del norte en momentos en que, durante su proselitismo de fin de semana, se sumó a una demanda que ha venido haciendo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, para que en la contienda por el 2024, haya “piso parejo”.

Esto lo ha venido haciendo el titular de la SRE desde el año pasado, cuando entregó una carta al líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, con una serie de propuestas encaminadas a que la carrera sea pareja y que incluyen debates entre las “corcholatas” y que éstas renuncien a sus cargos meses antes de la contienda.

Así que podría señalarse que Marcelo Ebrard, ha sido sometido a una nueva prueba de fuego también, cuando por azares del destino, la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en las encuestas, en una difícil situación especialmente en la capital de la República, donde por más esfuerzos que ha hecho, de plano no puede revertir la tendencia de que casi la mitad de los habitantes de la CDMX, desaprueban su gestión. El Metro sigue siendo su tumba.

Municiones

*** A pregunta expresa, el senador Ricardo Monreal ya avisó que asistirá a la convocatoria que hiciera López Obrador para el próximo 18 de marzo, que más que ser la celebración de la expropiación petrolera, será un mitin a favor del tabasqueño. Eso sí, el legislador zacatecano descartó que se vaya a tratar de un reencuentro con el Presidente, porque -dijo-, “nunca he tenido separación con él”. Muy importante lo que dijo el senador Monreal Avila sobre la carrera presidencial: “Yo creo que tiene que definirse con claridad las reglas; hasta ahora no ha habido piso parejo, hasta ahora ha habido desventaja y piso desigual. La ausencia de reglas nos puede generar problemas internos. La única manera de poder ratificar el triunfo del 24 es con la unidad y con reglas claras que permitan la igualdad en la contienda y una competencia equitativa… Y el canciller tiene razón, en el sentido de que puede haber problemas serios si no se atiende a los aspirantes, a que se fijen reglas; una de ellas es la que él establece, pero creo que él mismo ha presentado denuncias sobre uso de recursos y sobre alteraciones de elementos del gobierno que están provocando esa inequidad y que la Comisión de Honestidad y de Justicia debe de resolver sobre las quejas planteadas”.

*** Por cierto, el senador Ricardo Monreal se reunió con Porfirio Muñoz Ledo y con la maestra Ifigenia Martínez, “precursores del movimiento democrático de México”, señaló por las redes.

*** Efectivamente, nadie podría estar en desacuerdo con la propuesta que hicieran legisladores de Estados Unidos para que el Ejército de ese país intervenga en el nuestro en el combate a los cárteles de la droga. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, hizo un llamado para frenar las iniciativas que plantean la intervención del ejército de Estados Unidos en México, con el pretexto de combatir al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, que en días pasados propusieron los congresistas estadounidenses Dan Crenshaw y Mike Waltz. Agregó que cada año ingresan a México 200 mil armas de manera ilegal de Estados Unidos y en los últimos cinco años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las aduanas mexicanas incautaron 22 mil 345 armas y 2.8 millones de municiones; además, se detuvo a 857 personas por tráfico de armas.

morcora@gmail.com