Frontera norte, de alto riesgo

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque la frontera sur también es de alto riesgo, la del norte de nuestro país es, en estos momentos, una de las más peligrosas no sólo en cuanto al accionar de la delincuencia organizada, sino porque pone en riesgo nuestra soberanía nacional o cuando menos la buena amistad entre los dos países.

Se descarta, desde luego, una invasión armada, pero es inevitable la presencia abierta o encubierta del FBI y de la DEA, que desde siempre han incursionado en territorio nacional con visa diplomática, entrometiéndose en asuntos internos que sólo corresponden a las autoridades nacionales, pero que con el cariz de colaboración actúan aquí abiertamente.

El calentamiento de la plaza va más allá de la nota policiaca: la intervención de nuestros consulados en la Unión Americana en un frenético activismo político en contra de los republicanos tomará otro giro nuestra relación con el vecino país, pues si bien se trata de “orientar” el voto de nuestros connacional en contra de nuestros adversarios, es una intervención política que México no aceptaría.

En consecuencia, las relaciones se verán afectadas, y necesariamente o innecesariamente, tomarán otro perfil: las policías estadunidenses tendrán más presencia en territorio nacional para coadyuvar al combate de la criminalidad, como México hará lo propio en materia electoral, al considerar que nos usan como bandera para escalar puestos políticos.

TURBULENCIAS

Buscan quien mueve a normalistas

Luego de ser vandalizado el Palacio de Gobierno de Oaxaca, que resiste todos los embates dentro y fuera, el gobernador Salomón Jara identificó al diputado Irán Santiago Manuel, de Morena, como uno de los que están detrás de los disturbios causados por normalistas el domingo pasado, y que no sólo lapidaron el edificio, sino que golpearon a un ciudadano e incluso le robaron su celular. Y el titular de la Segob, Adán Augusto López, al acudir al informe de los 100 días del gobernador Salomón Jara, recordó que en otra ocasión visitó el despacho del gobernador que concluyó el año pasado y que le pidió “tuviera el honor” de sentarse en el escritorio que utilizó don Benito Juárez. El tabasqueño refirió que después le informaron que ese escritorio no es ni la réplica del que utilizó el Benemérito, pero que así se le hizo creer… El senador Ricardo Monreal dio la bienvenida a los integrantes del Parlamento Universitario Ibero-Senado, “es un gusto conocerlos y saber que siguen en constante aprendizaje”, les manifestó… La diputada al Congreso de Oaxaca, Haydee Reyes Soto, pidió en la tribuna se castigue a los funcionarios municipales que participaron en la sustracción ilegal de 426 vehículos, 350 motocicletas, 34 bicicletas y un montículo de desperdicios del encierro municipal “Primavera”, pues el cese de seis funcionarios ordenado por el edil Francisco Martínez Neri, no es suficiente para evitar este tipo de ilícitos dentro de la administración pública… El embajador Ken Salazar urgió al gobierno federal a realizar acciones efectivas contra el Cártel del Golfo que opera en Tamaulipas, pues el personal diplomático que trabaja en los consulados de su país, constantemente se ve acosado por la delincuencia organizada y no pueden transitar con libertad por las calles de las ciudades tamaulipecas… Y en Ciudad Judicial de Oaxaca fueron detenidos hombres armados que irrumpieron en sus instalaciones para amedrentar a los funcionarios y empleados que vieron con pavor la presencia de hombres con armas de alto poder de uno y otro bando. Ya nadie sabe dónde se puede encontrar un lugar seguro, pues no respetan instituciones públicas de ningún nivel de gobierno y actúan con absoluta impunidad.

