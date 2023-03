Del Mazo no va por una embajada, sino por triunfo de Alejandra, afirman

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El PRI en el Estado de México es más que un grupo político. Y dentro de ese esquema, el Grupo Atlacomulco no sólo son un conjunto de personajes y corrientes, sino una cultura que permea a la sociedad.

Al menos eso es lo que afirman los ex gobernadores tricolores y sus equipos a los cuales el gobernador saliente Alfredo Del Mazo ha dicho que él no irá a ninguna embajada al concluir su mandato, porque él no entregará el Estado ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Morena, sino a Alejandra Del Moral, quien espera gane en junio, afirmó.

En este contexto, la insistente campaña negra, de desprestigio, de buscar sembrar dudas que realizan los operadores de Morena en el Edomex, al indicar que el gobernador Del Mazo se ha desentendido y alejado de la campaña de Alejandra Del Moral, no es más que la desesperación por el desplome de su candidata en las preferencias electorales.

“Lo esperábamos. No hay sorpresas. Están desesperados. Creyeron poder quebrar al PRI y se han encontrado con que no hay fisuras ni deserciones. El PRI en el estado está cohesionado y confiado porque sabe que su candidata va a ganar”, dijo el diputado Ricardo Aguilar Castillo.

El ex presidente del tricolor en el estado, secretario de Organización del CEN del PRI, desestimó así los rumores sobre Del Mazo y subrayó que su partido siempre ha sido respetuoso de la ley.

“El PRI es un partido que respeta la ley y no depende del gobierno. Somos un partido que está por encima de todo y de todos. Nuestra voluntad mexiquense es más fuerte que la inexistente dependencia del gobierno, Es simple: vamos a ganar ni más, y tampoco menos, que ejerciendo lo que la ley nos autorice”, afirmó.

Todos los priistas mexiquenses saben que existe unidad de todos los ex gobernadores y ex diputados y ex senadores de este partido alrededor de la candidata Del Moral porque saben que Morena y la fuerza que soporta a este partido, convertirá a los comicios estatales en una elección nacional con todas las argucias y dinero de por medio, indicaron.

Monreal y Marcelo van juntos por reglas claras

Saben ambos que su reto es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero igual entienden que si no lo hacen entonces su pelea por la candidatura presidencial de Morena está perdida de antemano.

Por ello y desde el fin de la semana Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal reiniciaron y arreciaron su exigencia de exigir reglas claras y piso parejo, y conocer las bases en que se moverá la convocatoria de Morena para competir por la candidatura presidencial para el 2024.

—¿Entonces coincide con el canciller Marcelo Ebrard en que Morena debe adelantar esta convocatoria para los aspirantes a la candidatura presidencial?

“Yo creo que tiene que definirse con claridad las reglas; hasta ahora no ha habido piso parejo, hasta ahora ha habido desventaja y piso desigual.

“La ausencia de reglas nos puede generar problemas internos. La única manera de poder ratificar el triunfo en 2024 es con la unidad y con reglas claras que permitan la igualdad en la contienda, y una competencia equitativa. Lo sostengo.

“Y el canciller tiene razón, en el sentido de que puede haber problemas serios si no se atiende a los aspirantes, a que se fijen reglas; una de ellas es la que él establece, pero creo que él mismo ha presentado denuncias sobre uso de recursos y sobre alteraciones de elementos del gobierno que están provocando esa inequidad y que la Comisión de Honestidad y de Justicia debe de resolver sobre las quejas planteadas”, precisó.

Miscelánea

Inmerso en una actividad que a veces sorprende, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador de la mayoría senatorial de Morena y aspirante abierto a la candidatura presidencial de su partido, no sólo tuvo encuentros con los otros coordinadores parlamentarios de la Cámara alta, sino que encabezó y habló ante una centena de estudiantes avanzados de la Ibero, que ayer ocuparon el salón del Pleno para realizar un ejercicio de introducción a las tareas legislativas, ante quienes subrayó que ellos son los relevos de los políticos actuales y que deben prepararse para sacar adelante a México.

Poco después recibió la visita de Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, con quienes conversó en privado.

De ese encuentro diría vía Twitter: “Recibí a dos precursores del movimiento democrático de México: @IfigeniaMtz y @PmunozLedo. Gran conversación de lucidez e historia”.

Hace quizá 10 días él visitó a Cuauhtémoc Cárdenas.

Luego en charla con los reporteros de su fuente, Monreal dijo que el domingo asistirá a la concentración convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo para conmemorar un aniversario más de la nacionalización del petróleo,

“Es una convocatoria que vamos a atender, que ha hecho el presidente para recordar un hecho histórico, que es la expropiación petrolera”.

Dijo que su asistencia no implicaría estar físicamente al lado del presidente López Obrador, sino en un evento encabezado por él. Nada más.

Consideró asimismo que esta semana podría quedar instalada la Comisión Bicamaral cn la cual se buscará que el Congreso participe en una revisión de las políticas y programas de seguridad pública en el país..

“Es que es una Comisión muy amplia. Si ustedes recuerdan, cuando fue motivo de discusión con los partidos, por eso logramos mayoría calificada, porque ese es uno de los planteamientos que de manera plural consentimos, aprobamos y avalamos.

“Construimos juntos con la oposición esta Comisión Bicamaral, que ahora es constitucional, entonces esta semana esperamos tenerla ya”, concluyó.

En cuanto a su posicionamiento en las encuestas sobre la Ciudad de México, dijo: “No sé por qué me involucraron ahí. Yo estoy luchando por la Presidencia de la República, no tengo “plan B”.

