Diputados de Morena y rémoras, listos para el acarreo del 18 de marzo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ignacio Mier y “corcholatas” aprovecharán la pasarela

No, no es ni ninguna novedad que los diputados de Morena, que de manera tan flamante coordina Ignacio Mier Velazco y rémoras que los acompañan, se hayan alineado aún más a las órdenes de quien despacha en Palacio Nacional, que en su gustadísimo “stand-up” mañanero convocó a la movilización que encabezará el próximo sábado 18 de marzo, con el pretexto de celebrar la soberanía energética.

Igual como lo hicieron en anterior marcha, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su enésimo informe de Gobierno, que no fue más que un compendio de promesas incumplidas, los fieles seguidores del tabasqueño conocidos como servidores de la nación, condicionaron la asistencia de quienes son beneficiarios de los programas sociales, a retirárselos, igualito a como le van a hacer en las votaciones del ya próximo 2024. Luego, les ofrecerán algún refrigerio estilo setentero y deberán hacer el obligado pase de lista.

Asimismo, las diferentes vialidades que confluyen al Zócalo de la Ciudad de México y más allá, estarán llenas de camiones encargados de llevar a los asistentes desde muy temprana hora, por eso, el diputado Mier informó de manera textual que:

“Tengo el conocimiento, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados, de que van a destinar parte de sus dietas para poder estar presentes y, con ellos, algunos de los compañeros que quieren venir también y que, solidariamente, apoyan su traslado las y los diputados”

Obvio es que el coordinador de Morena en la Cámara baja, aprovechará ese mitin para promocionarse como serio aspirante al gobierno de Puebla, pues si lo hacen las “corcholatas” morenistas, ¿por qué él no?

El problema es que como se tiene previsto que también asista el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, pues la competencia va a estar durísima entre aspirantes de Morena al gobierno de Puebla.

La disposición de los diputados del partido oficial y sus rémoras, sin duda contrasta con la posición que tomaron los senadores de ese mismo partido, quienes de plano quisieron dejar bien asentado que ellos no han recibido línea desde Palacio Nacional y menos les pidieron cuota para asistir el próximo sábado a la celebración del aniversario de la expropiación petrolera. ¿Será?

Lógico es que los senadores harán acto de presencia de manera voluntaria, pero sin duda aprovecharán la pasarela que les ofrece esa convocatoria para apoyar a la “corcholata” que sea de su gusto y agrado.

Municiones

*** Una vez que el IMSS estableció que por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos, sobre todo por el impacto de la Covid-19, que tuvo una especial repercusión en la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes, es necesario prevenir y atender este fenómeno que creció de 2016 a 2020. Por ello, el coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa de la CDMX, Víctor Hugo Lobo Román, presentó una iniciativa que tiene como objetivo que: “toda persona que haya realizado una conducta suicida, así como sus familiares, tienen derecho a ser atendidas en el marco de las políticas de salud pública. En todo momento se priorizará la asistencia de niñas, niños y adolescentes, sin ningún tipo de discriminación”. En dicha iniciativa se contempla también que para que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Salud, sea la encargada de coordinar las acciones para la prevención, atención y posvención del suicidio y para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: Elaborar estrategias, implementar acciones y programas con enfoque coordinado, interdisciplinario y multisectorial para la prevención, atención y posvención del suicidio; Desarrollar campañas de concientización y capacitación sobre la prevención del suicidio.

*** Por cierto y hablando del partido del sol azteca, ni tardo ni perezoso, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, se destapó para ser el candidato de la oposición al Gobierno de la ciudad de México y asegura que “más que un destape, es una franca aspiración”. Ha venido aseverando el diputado Espinoza Cházaro que “el PRD tiene aún mucha militancia y simpatías en la capital (de la República)” y es ahí donde reside un problema que podría hacerse más grande. Sin dudar de las capacidades del legislador perredista, es un hecho que el partido del sol azteca no tiene ni siquiera suficiente militancia; de ahí, que el líder nacional de ese instituto político, Jesús Zambrano, manifestara su desacuerdo porque a su partido no le tocaba candidato de nada. Sin embargo, en un análisis estricto, el partido negro-amarillo estaría a un paso de perder el registro y ante este incontrovertible hecho, Zambrano Grijalva se apresuró para destapar como aspirante presidencial al senador Miguel Ángel Mancera. Por otra parte, en recientes encuestas que apuntan hacia la Ciudad de México, no dejó de sorprender que viene punteando el secretario de Seguridad de la capital de la República, Omar García Harfuch, aunque, -según se sabe-, no lo quieren del todo en Palacio Nacional por aquello de que presuntamente tendría nexos con Genaro García Luna.

*** Al participar en la inauguración del VI Simposio Internacional de Ciencias Forenses, organizado por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en Estados Unidos, el embajador del vecino del norte en México, Ken Salazar, reconoció que si bien México tiene problemas de inseguridad, también los tiene Estados Unidos y contundente, reafirmó que para el gobierno estadunidense, es prioridad desmantelar los cárteles que operan en la zona fronteriza de nuestro país.

*** Entre el enojo y una especie de frustrada burla, López Obrador dijo que para él representaba todo un orgullo haber perdido la batalla de su tan llevado y traído “plan B” pues para él, el Poder Judicial y el INE son lo mismo. Esto sin duda es una muestra de desesperación frustrada y en el caso de la restitución de Edmundo Jacobo como Secretario Ejecutivo del INE, los especialistas consideran que lo que hizo el Congreso con el desafortunado “plan B”, es una ley privativa que no es ni general ni abstracta, es decir, con nombre y apellido y no es más que una de las muchas medidas que afecta la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Cuestión de recordar que tendría que ser el Consejo General de dicho instituto el que tendría que nombrar o remover al citado funcionario. Además, los mencionados especialistas coinciden que el desafortunado “plan B” lópezobradorista tiene un alto grado de inconstitucionalidad y aún van más allá, porque así sin más y como suelen ser las ocurrencias del tabasqueño, se pisotea la Constitución. Y todavía va para largo este asunto.

