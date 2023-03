El destino manifiesto de México

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Muchos mexicanos tienen miedo, no al personaje, sino a la forma como el personaje dirige el destino de México, por precipicios peligrosos que pueden llevarlo al desastre, con los pasos en falso que repetidamente da.

El Presidente insiste, un día sí y otro también, en mantener políticas equivocadas, sin escuchar a sus funcionarios, porque es omnímodo y sabio, a pesar de que en los hechos exhibe ignorancia de los diferentes temas, con excepción del electoral, que maneja con todos los recursos del gobierno y que le permitirán perpetuarse, a través del más confiable de sus funcionarios. Del que hace lo indecible por parecerse a él como si fuera su clon.

Pero mientras no llega la hora, insiste en acabar con las instituciones que significan un contrapeso, con el desmantelamiento del INE y los ataques ácidos a la Suprema Corte, que han dado muestras de un valor inusitado por mantenerse erguidas, para evitar que el Presidente aniquile esos bastiones que pueden impedir inclusive, que la Constitución misma sea suplida por otra a modo.

Sustituirla para su provecho es uno de los sueños dorados del mandatario, dizque para consolidar el cambio brutal que lleva a cabo y que no consiste más que en destruir las instituciones para su provecho. No importan un ápice los pobres que dice amar. Tampoco importa el poder excesivo que ya tiene el crimen organizado. Al contrario, importa fomentarlo, porque le servirá de mucho.

Ya lo dijo públicamente con su cinismo de siempre: que tiene 25 millones de votos asegurados, porque es el número de personas a las que reparte dinero.

La gente ignorante lo ve como el santo caído del cielo. Un día, un anciano del mismo estado que me vio nacer, me habló de la santidad de este hombre. “Yo creo que se irá derechito al cielo”, me dijo con lágrimas en los ojos.

No hay nada qué hacer frente a personas como éstas. No existe forma de convencerlas de que sólo conforman el ejército de creyentes a quienes el Ejecutivo utiliza para los fines perversos que existen en su cabeza.

El reconocido periodista Andrés Oppenheimer, ganador del Pulitzer, autor de siete Best Sellers, autor de una columna que se publica en 60 diarios del mundo, por decir lo menos de él, realizó un estudio profundo del estado deplorable en que hoy se encuentra Venezuela, como diciendo “¡ahí te hablan, México!”

Se expresa sobre el décimo año de llegada al poder de Nicolás Maduro, inspirador del que manda aquí junto con su antecesor, a quienes López ha copiado para mantener adormecido al pueblo. Dicen que Venezuela ya despertó. Pero demasiado tarde. Ya no hay forma de revertir el daño.

Escribe que Maduro ha hecho un milagro económico al revés: convirtió a Venezuela, uno de los más ricos de América Latina, dueño de las reservas de petróleo más importantes del mundo, en el más pobre de la región, junto con Haití.

Añade que el producto interno bruto de dicho país “se ha desplomado de 350 mil millones de dólares en 2013 a 60 mil millones de dólares en la actualidad, según la consultora económica Ecoanalítica, con sede en Caracas. Esto significa una caída de casi el 83 por ciento en la actividad económica en una década”.

“La tasa de pobreza de Venezuela se ha disparado del 40 por ciento de la población en 2013 al 94 por ciento en la actualidad, según la encuesta ENCOVI de hogares venezolanos realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Según los organizadores de la encuesta, la tasa de pobreza de Venezuela ha superado a la de Haití. Es decir, después de 10 años, es todo un récord del dictador.

El tráfico de drogas, la extracción ilícita de petróleo y otras actividades ilegales representan el 20 por ciento del PIB de Venezuela. Cuenta que Asdrúbal Oliveros, presidente de Ecoanalítica, evalúa a esa nación como un caso inédito de destrucción de un país que no ha pasado por una guerra o un desastre natural. ¿Le pisamos los talones o superamos en algunos rubros en sólo cuatro años?

Hay mucho más y es fácil encontrar al autor en Internet.

ariosruiz@gmail.com