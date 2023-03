Llamado a la unidad, no: AMLO

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que el debate actual sobre la situación del país y su futuro, es interesante, porque de aquel lado están los que “sólo les interesa seguir robando”, en tanto que en la IV-T se combate la impunidad y la corrupción que han dañado tanto a la Nación y que mantiene a millones en la miseria y el atraso.

Indicó que se trata de un reducido grupo de oligarcas que sólo defienden sus intereses y que han vista frustradas sus aspiraciones de seguir lucrando con los recursos públicos y se encuentran molestos porque el cambio si funciona y no es cómo en el pasado, cuando se simuló que había cambio, pero en realidad fue gatopardismo, de cambiar para que todo siga igual.

Censuró la fiesta en el INE para recibir a su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, que tiene 30 años en la institución, y desea seguir en el cargo en donde obtiene remuneraciones más altas que el mismo Presidente, sin contar con los privilegios de que goza en la institución, y lamentó que ciudadanos y medios hasta le aplaudieron por su retorno al cargo.

Redes de complicidades, como es el caso del ex presidente Felipe Calderón con su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, deben ser aclaradas por el ex presidente radicado ahora en España y que explique al pueblo de México el porqué afirma que no hay pruebas si el juicio se lleva a cabo en los Estados Unidos. Eso se debe aclarar, indicó.

TURBULENCIAS

Sigue la lucha de fuerzas

En ese perfil se realizará la marcha del 18 de marzo para conmemorar la expropiación petrolera. Los partidarios de la IV-T deberán mostrar su solidaridad con la actual administración y su rechazo a los adversarios que ahora sí se han descubierto. El jefe del PAN, Marko Cortés, pidiendo a AMLO que pacte con la DEA y asume compromisos con gobiernos extranjeros, es decir, entregar el país… Y en respuesta, el presidente López Obrador exhibió pruebas de cómo el PAN contrató servicios de empresas ligadas a García Luna en épocas de Gustavo Madero como dirigente. Las ligas, los nexos o los tratos políticos del célebre ex jefe policiaco abarcaron instituciones oficiales y partidos políticos, en una amplia en la cual obtuvo una colosal fortuna que ahora se exhibe… En Oaxaca, el nuevo jurado calificador de la imagen de la Guelaguetza quedó peor que el destituido comité de autenticidad. Ni uno ni otro ha dejado satisfecho al público oaxaqueño que desea que su fiesta vuelva a su origen real, que es la convivencia, la solidaridad y el intercambio de productos de cada región en medio de las danzas, música, y gastronomía propia de cada región, no de la comercialización ni del lucro a la que ha sido llevada. Lamentablemente se ha distorsionado la fiesta porque se deja en manos de funcionarios y de incondicionales que sólo ven beneficios personales o familiares. Es un redituable negocio del que no se rinden cuentas. Los alcaldes asumen los gastos de sus respectivas delegaciones y el gobierno estatal utiliza recursos e instalaciones públicas para el festejo, sin invertir prácticamente nada. Es decir, sólo obtiene utilidades a costa de los usos y costumbres de las comunidades. Este nuevo desacierto de elegir una imagen distorsionada de la fiesta ojalá y sirva para rectificar el rumbo, lo cual se ve difícil, dado que lo que se busca es la forma de obtener mayores beneficios con la fiesta… Constantes reuniones con líderes políticos del titular de la SEGOB, Adán Augusto López, demuestran que trabaja en serio para mantener la gobernabilidad del país y cumplir con la encomienda encargada por su paisano…

