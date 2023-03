El INAI trascenderá las coyunturas, dice su presidenta, Blanca Lilia Ibarra

La semana cierra y en la que iniciará, se verá si los afanes del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cristalizan y consigue acabar con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ojalá y no.

Lo más probable es que el inquilino de Palacio Nacional, se haya enterado de que la comisionada presidenta de dicho instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, se presentó ante el pleno del Senado de la República para rendir su Informe Anual de Labores y al final, recibió la ovación de pie de todos los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias representadas en la Cámara alta. Esto, le produjo uno más de los muchos berrinches que hizo el inquilino de Palacio Nacional.

Pero el peor coraje que debió hacer, fue el cierre del discurso de la comisionada Ibarra Cadena, al hacer un llamado a la ciudadanía para defender al INAI, su autonomía y en este sentido, vale la pena destacar que esa ciudadanía ha atendido el llamado que le han hecho los institutos autónomos, es decir, ha cobrado conciencia de que tiene que defender que éstos continúen su labor y está como ejemplo las marchas totalmente ciudadanas y sin acarreos ni “premios” que han salido en noviembre del año pasado y el 26 de febrero, en defensa del voto y con el #ElIneNoSeToca.

En el mensaje final, Blanca Lilia Ibarra señaló específicamente: “…no podemos sino defender su autonomía (del INAI). Lo contrario, sería indigno de la naturaleza de la institución y de la promesa que hicimos aquí al ingresar a su servicio. Las resistencias a la publicidad, pueden ser parte de todo proceso de consolidación democrática, y confiamos en que la sociedad, que ayer hizo emerger este instituto, hoy sabrá articular las exigencias suficientes para fortalecerlo, y con ello también para fortalecerse.

Estamos ciertos que el INAI trascenderá las coyunturas. La razón es simple pero categórica. No hay democracia que pueda vivir sin transparencia. No hay votos; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos. No hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes si no rinden cuentas en la tribuna pública.

No hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto. Luego entonces, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden concebirse desde la opacidad. A esa razón y para estar a la altura de las más altas exigencias ciudadanas, lejos de disminuirla, hoy debemos; hoy debemos fortalecerla, porque en las sociedades contemporáneas la democracia sólo es real allá donde existe la transparencia.

Por ello, desde esta tribuna, hago saber a la Nación, en nombre de los integrantes del Pleno de este instituto, que cuentan con una institución que protege lo más preciado para este país: la democracia”.

Antes de este mensaje, el de Tepetitán, ya de por sí enojado, levantó la ceja en señal de desaprobación, cuando la comisionada presidenta del INAI le recordó el caso de Segalmex y el menudo fraude que se cometió, sí, ese en el que la “blanca paloma”, resultó ser ni más ni menos que Ignacio Ovalle, tan cándido e inocente, que fue objeto de burla y chamaqueo por parte de los priistas tan, pero tan malvados. Luego de la ovación que le dieron a la comisionada presidenta del INAI, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se reunió ahora sí que contra reloj, -el plazo se vence el próximo 31 de marzo-, con el objetivo de buscar el consenso y a pesar de los tiempos, existe confianza en la Cámara Alta de que esto se logre.

*** Respecto a la tensión que vive la relación entre nuestro país y la poderosa nación del norte, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado de la República destacó que “por todas partes México necesita tener buenas relaciones con Estados Unidos” y por ello, el legislador zacatecano confió en que dichas tensiones van a aminorar y la Cámara Alta está trabajando para ello ya que el senador Monreal, ya estableció comunicación telefónica con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar para buscar encuentros con congresistas para destensar las relaciones. Explicó que serán reuniones con republicanos y demócratas y consideró que en Estados Unidos, un sector se ha excedido y por eso los senadores de Morena respaldan al presidente López Obrador. El senador Monreal no descartó que el tema debe inscribirse en las elecciones que habrá en EU para noviembre próximo.

*** Para el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, con lo ocurrido con la remoción de Miguel Ángel Osorio de la coordinación tricolor, no hay ninguna razón para suponer que los senadores del PRI van a estar más cerca de Morena, “así como no hay ninguna razón para suponer que con Osorio como coordinador estábamos más cerca del PAN”. El senador por Yucatán dijo que el trabajo legislativo en la Cámara alta, queda igual: “si había una coalición donde participábamos, seguiremos participando bajo la coordinación del senador Manuel Añorve”. Destacó Ramírez Marín que el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional en el Senado, cierra sus fuerzas para evitar el cumplimiento de caprichos del inquilino de Palacio Nacional. “Nada va a cambiar, -destacó el senador yucateco-, creo que cada vez que se presente la ocasión, el grupo (de senadores priístas) tiene que deliberar. Ahora, la cercanía que puede fomentarse hace que la alianza también se sume al bloque opositor”. Asimismo descartó que las elecciones de Coahuila y Estado de México se vayan a contaminar por este cambio porque ambos temas no tienen ninguna relación.

*** A las mujeres nos apasiona ayudar y trabajar por los demás, porque si estamos juntas nada es imposible”, afirmó la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras en el encuentro anual de liderazgos femeninos con motivo del Día Internacional de la Mujer. “Nosotras, las mujeres, tenemos la dicha de tener una pasión, esta pasión por ayudar y hacer mejor todas las cosas que nos propongamos”, expresó. Ante 300 dirigentes de las 16 alcaldías, la presidenta del sol azteca capitalino reconoció la lucha y la fortaleza diaria que caracteriza a todo el género femenino por lo que llamó a mantenerse unidas luchando por sus derechos contra todo tipo de violencias. Dijo que desde el PRD continuará impulsando y promoviendo la igualdad en el acceso de derechos para todas las mujeres; “Porque ustedes me lo han permitido seguiré siendo la voz para no callarnos nada, juntas seguiremos abriendo brecha.”, destacó. “Compañeras, amigas sigamos caminando juntas, luchando juntas, porque si estamos juntas nada es difícil y nada es imposible. Mi reconocimiento y gratitud para todas ustedes”, manifestó finalmente en el encuentro de liderazgos.

