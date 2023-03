Arrecia el enfrentamiento

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque México enviará a sus policías a los EU a capacitarse, el enfrentamiento entre el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno mexicano arrecia cuando debería ser una lucha compartida el combate a la delincuencia en todos sus rubros y que han encontrado en la zona fronteriza de ambos países un gran botín.

Desde la persecución, tortura y explotación de migrantes de todas las nacionalidades, hasta el tráfico de vehículos y control de las aduanas en complicidad de autoridades de ambos países, pues no se explica de otra manera el auge de las actividades ilícitas, pese a la presencia policiaca en todos en sus niveles y abundante tecnología.

Si el combate a las actividades ilícitas se transforma ahora en una lucha política, habría que ver quiénes son los beneficiarios, los que protegen realmente a los cárteles de la droga y el trasiego de armas, porque es evidente que están implicados altos mandos que hasta ahora no han sido molestados, pero que sí conocen el teje y maneje de dicha actividad.

La información que posee, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, sería suficiente para —en una acción compartida—, se echara el guante a los malos, pero no es así, sino que la tienen reservada con propósitos políticos y para hacer acusaciones que nada tienen que ver con las acciones judiciales que ameritaría el caso.

TURBULENCIAS

Más división en el PRI

El ex gobernador de Hidalgo y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que dejó la coordinación del PRI en el Senado, pero dará la pelea interna en contra de “Alito”, que tanto daño le ha causado al tricolor. En su lugar queda el guerrerense Manuel Añorve, principal aliado del campechano que ha sabido sortear el vendaval y sostenerse al mando de lo que queda del otrora poderoso partido…”Ya se ve la luz al final del túnel”, aseguró en reunión de la Conago el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, que, como parte de su precampaña electoral, comió tacos y compró mole negro y chocolate en una las empresas más poderosas del ramo en la entidad y cuyo propietario está ligado con el poder local, sin dar oportunidad a los modestos artesanos a promocionar sus auténticos productos, no los de cadena, que manejan los grandes capitales… Una persona fue baleada en el mercado principal de Salamanca, Guanajuato, y como siempre ocurre, la policía local y la Guardia Nacional sólo llegaron a recoger los casquillos percutidos y a colocar una cinta amarilla en el escenario del crimen y a patrullar la zona, como es su costumbre, pero en los hechos de prevención o detención de los maleantes no se ve nada… En Oaxaca, también ocurrió otro hecho de sangre en las inmediaciones de la zona arqueológica de Monte Albán al chocar dos patrullas policiacas cuando trasladaban a unos detenidos, presuntamente implicado en el asalto y homicidio de Anselmo Rivera Espino… El senador Ricardo Monreal presidirá la Comisión Bicameral para dar seguimiento a las acciones que en tareas de seguridad realizan las fuerzas armadas y tendrán facultades para llamar a comparecer a los titulares de la Sedena, Semar y la secretaría de Seguridad Ciudadana, a efecto de lleva un puntual seguimiento a las laborales de patrullaje en el país… Daniel Hernández Joseph fue ratificado como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Filipinas en sesión plenaria del Senado de la República y ante la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federales de Micronesia, quienes deberán dar a conocer sus beneplácitos correspondientes.

