Rosy Arango se presentará en la Feria Internacional del Caballo, Texcoco 2023

Por primera vez en un palenque

La cita para ver a Rosy y su México Inmortal es el 11 de abril

Paquita la del Barrio se despedirá de los palenques en el mismo escenario

Arturo Arellano

Amante de las tradiciones mexicanas, Rosy Arango ofrecerá su espectáculo México Inmortal en el Palenque de la Feria Internacional del Caballo el próximo 11 de abril en Texcoco, Estado de México. La intérprete ofrecerá un magno espectáculo para agasajar a los amantes de los éxitos que la han convertido en una de las mejores exponentes de la música vernácula de los últimos años, tan es así, que la misma Paquita la del Barrio fue quien la recomendó con el patronato de esta festividad.

Amante de México, la tres veces Embajadora de la Música Mexicana en el mundo, deleitará al respetable con el recorrido musical que incluirán grandes obras como “Paloma Negra”, “Urge”, “Viva México”, entre otros, además estará acompañada por “Mi Mariachi” y un conjunto de bailarines que sin duda le ayudarán a lograr un espectáculo inolvidable.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la cantante nos contó “Es muy simbólico, es mi primer palenque y en una Feria de Texcoco, que está más bonita que nunca, sin duda será un honor; ya estuve antes en la feria de León, la de Aguascalientes, pero ahora en la de Texcoco, que es un referente, es algo que me tiene emocionada y llena de orgullo”.

Afirma que si bien va a presentar su espectáculo “México inmortal” ahora tiene un sabor distinto, “porque los palenques no pueden perder su esencia, es ese lugar donde cantantes y público se hablan de frente, se piden temas, se conocen muy de cerca. En este caso va a estar mi mariachi todo el tiempo, también tendremos un momento acústico, con temas de José Alfredo Jiménez, luego también banda sinaloense y la participación de un floreador charro. Cantaré todas las canciones consentidas y escucharemos lo que la gente pida”.

Rosy asegura que su momento feliz empieza desde que sube al escenario, “me tarde dos días en quitar y poner temas para el repertorio de ese día, porque definitivamente será una noche grandiosa, con homenaje a Vicente Fernández, Juan Gabriel, Lucha Villa, Lola Beltrán, también homenajearé con banda sinaloense a nuestro querido Antonio Aguilar, será un recorrido por nuestra historia musical, entonces ya estoy ansiosa por subir al escenario”.

Adelantó que al ser su primer palenque “lo vamos a grabar en video, haremos una edición especial de todo lo que es la feria, el alma del evento y lo compartiré en mis plataformas para que quienes estén fuera de México, también puedan saborear lo que son nuestras fiestas tradicionales”.

Paquita es la reina del pueblo: Rosy Arango

Fue aquí cuando nos confesó que se presentará en este evento con la bendición y apoyo de Paquita la del Barrio “Esta feria es muy especial, porque, así como fue el primer palenque de Paquita la del Barrio, así de importante es ahora para mí, ella ha sido una gran compañera, maestra y un ángel. No es una mujer suave, pero es entregada y de gran corazón, lo único que quiere es esa satisfacción de abrir puertas como a ella nunca nadie se las abrió”.

Recodó como empezó esta bonita relación con este icono mexicano de la canción “Con Paquita fuimos a Hollywood, ella me llevó y me recomendó, estábamos con Julio Preciado y Lorenzo de Montecarlo. Ellos me decían que debía abrir los conciertos, pero, Paquita se negó, dijo que primero cantaban ellos, después yo, y ella cerraba, sin duda fue un compromiso enorme, porque les decía ‘ella es una chingona’ y a mí me toco demostrarlo”.

De tal manera, que después de esa convivencia y de compartir el mismo escenario, Paquita habló con el patronato de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, “escucha esta chamaca, sino te gusta no la invitas, pero siempre es bueno dar oportunidades” les comentó Paquita y en respuesta el patronato confió y creyó en darle una oportunidad a Rosy de pisar este escenario.

En agradecimiento Rosy no solo se encarga de hacer valer la voz de Paquita sino, que ya prepara un homenaje a la cantante “Ya andamos en eso, el disco anterior de México inmortal, homenaje a reinas y reyes de la canción le canté ‘Cheque en blanco’ y ahora quiero esa posibilidad de que me acepte un dueto. Ella es la reina del pueblo, siempre tienes conocimiento de quien es ella como artista, pero te sorprende conocerla como ser humano, se rompe ese culto y se vuelve adoración”.

Finalmente, Rosy declaró “Creo que la feria está muy bonita, ya estuve en la coronación de la reina de la feria, América Primera, que es una escaramuza que ama la charrería y estoy en planes de ir a ver a Rodrigo de la Cadena y también luego a comer rico, porque la gastronomía del Estado de México es de lo mejor. Se viene también en el palenque la maestra Paquita y con esto ella se despide de los palenques, celebrará su cumpleaños y concluye presentaciones en este formato”.