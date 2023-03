Esta semana será crucial para el suspendido “plan B” electoral

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“No me agrada una oposición débil”: Ricardo Monreal

Esta semana será crucial para el desafortunado “plan B” de la reforma electoral lopezobradorista, especialmente, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, otorgara una suspensión por tiempo indefinido para que no entre en vigor esta ocurrencia del inquilino de Palacio Nacional y así, esperar una decisión final por parte del Pleno de la Corte.

La referida suspensión se mantendrá durante el tiempo que le tome al máximo tribunal del país tramitar la controversia para resolver la constitucionalidad de la reforma, que por tratarse de materia electoral, lo más probable es que ésta sea resuelta antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.

Y como el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo muy ocupado el fin de semana viendo cómo podía entregar en tiempo y forma uno de sus “elefantes blancos”, léase el Tren Maya, que por lo que se ve, será inaugurado igualito que la refinería que no refina de Dos Bocas, no pudo atender bien a bien el tema del “plan B”, así que será hoy cuando en su gustadísimo “stand-up” mañanero arremeterá, —para variar—, por enésima ocasión en contra del Poder Judicial.

De hecho, ya hubo un adelanto en un comunicado emitido por la Consejería Jurídica de la Presidencia. Ahí empezó el bombardeo, al señalar: “Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del decreto. El Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva”.

Esto último parece indicar quién ha instrumentado los constantes ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esas amenazas tan directas y burdas en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña la más recientes, cuando se quemó un monigote de cartón con la cara de la presidenta de la SCJN el pasado 18 de marzo por parte de seguidores de López Obrador, en una acción que el Presidente reprobó de manera por demás tibia, porque sabe que eso le sirve para tapar una y otra vez el caso de la flamante ministra “cachirula”, Yasmín Esquivel.

Ahora sí que como dicen por las “ex benditas redes sociales”, en varias estaciones del Metro hay un letrero que dice que se castigará hasta con 9 años de prisión, a quien falsifique, venda o compre boletos, tarjetas de multitransporte o saldo de forma ilegal y sin embargo, a quien plagie una tesis, se le otorgará un lugar en la SCJN, eso sí, con la condición explícita de que sean afines ni más ni menos, que al inquilino de Palacio Nacional, porque de otra forma, de plano, no hay modo.

Ante la decisión de la SCJN, esta errada y llamada Cuarta Transformación, se ha dado a la tarea de hurgar para intentar encontrar alguna “ropa sucia” en el pasado de los ministros que no han demostrado ser afines a López Obrador, pero se han llevado un chasco, ya que los verdaderos trapos y bastantes sucios, por cierto, pululan en Morena, partido en que se ha creado una nueva modalidad de la corrupción, —fenómeno que asegura López Obrador, ya erradicó—, y por qué no señalarlo, del acoso y el hostigamiento.

Y para reforzar lo anterior, bastaría con “echar un ojo” al proceso mediante el cual, el Presidente y sus fieles seguidores, pretenden implementar lo que ya se conoce como el “plan C” y que no es más que la selección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que, ¡qué casualidad!, van quedando como finalistas puros seguidores de López Obrador y están encabezadas por la hermana de la flamante secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y que —según se sabe— se habría “volado” el examen que les aplicaron a poco más de 500 aspirantes en la Cámara de Diputados. También está Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la ex secretaria de la Función Pública, que no habría salido en buenos términos del gabinete lopezobradorista.

En esta parte hay que acotar que todo lo ha dispuesto esta errada y llamada Cuarta Transformación, para favorecer a la hermana de la secretaria del Trabajo y que llegue a ser la nueva presidenta del INE, con la condición de que apruebe todo lo que le instruya López y de seguro, la primera indicación es que desmantele a dicho Instituto.

Municiones

*** Con gran júbilo, arrancó la nueva temporada en el Hipódromo de la Américas, celebrando 80 años de que el coso de Lomas de Sotelo, abrió sus puertas al público. Lo que espera Mauricio Ayala Rosique, presidente del Comité Mexicano de Arbitraje y Vigilancia de carreras de Caballos y Galgos, AC, es que en esta temporada, carreras de caballos limpias e imparciales. Varios objetivos se ha planteado Ayala Rosique para esta temporada, que son: Reconocimiento al trabajo de los caballerangos; creación de un Fondo de Apoyo al Jinete Caído y conseguir nuevas inversiones, ser una empresa socialmente responsable y apoyar al desarrollo sustentable. El pasado sábado en la décima carrera, la victoria se la llevó “Ikal”, del Rancho don Memo, al obtener el I Premio Comité Mexicano de Arbitraje de Carreras de Caballos y Galgos; reconociendo con un premio de 5 mil pesos a su caballerango, José Luis Vega. “Ikal” es entrenado por Raúl Rangel y por sus venas corre sangre de ganador por ser hijo de “Animal Kingdom”, ganador de competencias como el Derby de Kentucky y la multimillonaria Dubai World Cup.

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que será en esta semana que inicia cuando se dé un nuevo esfuerzo de acercamiento para ver el tema de la elección de consejeros del INAI. Recordó que el presidente López Obrador no puede vetar u objetar en una tercera ocasión dichos nombramientos. “quienes nombre el Senado serán los definitivos en su nombramiento de comisionados del INAI”. De cara al 2024, el senador Monreal informó que había acudido a Jalisco con sus propios gastos, que serán muy transparentes y en una declaración que se puede leer entrelíneas, declaró: “Me gustaría que hubiese mayor movilización, estrategia de parte de la oposición. A mí no me gusta, no me agrada una oposición débil; no me agrada una oposición dispersa; no me agrada una oposición prácticamente ausente. Por eso es que lo que estamos haciendo nosotros es un esfuerzo interno de, yo estoy constituyendo comités de reconciliación nacional. Es una lucha dura para mí, muy dura; pero tengo mucha confianza en que las cosas puedan resultar positivamente”. Se espera que hoy esté en tierras jaliscienses la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

