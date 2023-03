Equilibro de poderes

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque el Poder Judicial —“faccioso y corrupto”, según AMLO—, frenó la aplicación de la reforma electoral, es una decisión que la sociedad valora como un real balanceo de poder, de la existencia real de un equilibrio de poderes para revisarse las reformas que considera son lesivas al pueblo mexicano, en este caso a los derechos humanos y políticos.

Sin embargo, la visión del ministro Javier Laynez, no es del todo acertada, puesto que el propósito de la reforma electoral siempre ha sido terminar con la burocracia dorada del INE, que maneja un colosal presupuesto en épocas electoral y no electorales, por encima de las carencias en salud, educación y empleo que padece la población.

Limitar los extravagantes lujos de los consejeros electorales y del derroche millonario de los gerentes de los partidos políticos, no es de ninguna manera un atentado a los derechos políticos de la población, porque se ha documentado el saqueo del presupuesto vía viáticos, salarios, comisiones y “gastos varios” de los funcionarios de alto rango.

El equilibrio de poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— permitirá transparentar los recursos de la Nación destinado a la práctica de la democracia, pero de ninguna manera serías aceptable que, con el pretexto de la reforma electoral, se quiten ahora a los actuales funcionarios corruptos del pasado, por unos nuevos del presente.

TURBULENCIAS

No cede Sola de Vega

El gobernador Salomón Jara reconoció que Sola de Vega no cede en el litigio agrario con Santiago Coatlán y que ha mantenido parada la construcción de la súper carretera a la costa oaxaqueña y advirtió que “sin acuerdos no hay obras”, luego de supervisar las mejoras a Coatlán que está dispuesto a finiquitar el problema de límites e incorporarse a la actividad turística con la magna obra… En Aguascalientes, en el marco del 11° Simposio de Centros Históricos 2023, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Lacunza Magaña, anunció el Programa “Embajadores de la Industria Inmobiliaria”, mediante el cual con un solo clic, los gobiernos locales y estatales del país recibirán el apoyo de los más de 6 mil miembros AMPI para mover el inventario inmobiliario que no se utilice y quienes tienen la capacidad de buscar inversionistas a nivel nacional e internacional interesados en inmuebles de cualquier tipo y con ello contribuir al desarrollo urbano en toda la República, indicó… En dramático accidente ocurrido en el paraje Hierba Santa, entre Santa María Temaxcaltepec y Santos Reyes Nopala, en la costa oaxaqueña, perdió la vida el presidente municipal de Temaxcaltepec, Juquila, Agustín Martínez Quintas, el secretario municipal, la regidora de salud y tres mujeres más. Hubo seis muertos y tres heridos; viajaban en una Urvan en comisión oficial… El Popocatépetl ha emitido 325 exhalaciones en las últimas 24 horas y seis explosiones menores o moderadas, informó Cenapred… A los 88 años de edad murió el popular Chabelo, el ídolo infantil de muchas generaciones de mexicanos y que causó un gran impacto en la sociedad mexicana e internacional… Lo lamentable es que con el deceso de figuras públicas se asocia a los deseos de muerte de otros personajes lo cual de ninguna manera es aceptable, pues ya el país se encuentra inundado de feroces críticas anónimas que difunden personas carentes de valor, pues se escudan en el anonimato o se escudan en los análisis que hacen especialistas en determinados temas, pero que revelan poca imaginación y mucha cobardía… El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Santiago Creel Miranda, estuvo en Nuevo León como parte de su campaña para lograr la candidatura presidencial del PAN o de la coalición opositora. Se trata de un político experimentado, abogado y parlamentario de polendas…

