Entrega Moya Marín remodelación del Deportivo “El Tepetatal”, en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.— Luego de más de 10 años en el olvido y continuo deterioro, la alberca y canchas de la Ciudad Deportiva “El Tepetatal”, ubicada en la colonia Nueva San Rafael, fueron remodeladas y abiertas para brindar un servicio digno a habitantes de al menos 10 colonias de la zona.

Durante su inauguración, la alcaldesa Angélica Moya Marín destacó que el deporte es salud, bienestar, disciplina, poder, por lo que se dijo orgullosa del esfuerzo realizado por su equipo de gobierno para cumplir con estas obras que requirieron una inversión de más de 8.3 millones pesos y eran una de las principales demandas de los vecinos.

“Si no es para ustedes, para quién trabaja un gobierno; si no es para ustedes, no tenemos razón de existir, por eso les doy las gracias por ser ese motor que impulsa todos los días nuestros mejores esfuerzos para que tengan una vida mejor”, expresó la alcaldesa.