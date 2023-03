Lucero, Mijares y su “Privilegio de amar” en el Auditorio Nacional

Ofrecen quinto concierto en este recinto

10 mil fanáticos disfrutaron de su tour “Hasta que se nos hizo”

Lucero Mijares Hogaza, hija de los cantantes anunció su debut en teatro

Lucero y Mijares llegaron por quinta ocasión al Auditorio Nacional, esta vez como parte de su tour “Hasta que se nos hizo”, en el que unieron su talento frente a 10 mil fanáticos que abarrotaron el recinto, para disfrutar de su “Privilegio de amar”.

Poco después de las 19:00 horas, la pareja de cantantes salió al escenario, y fueron recibidos por un entregado público que no dejó de corear cada frase de cada canción desde el arranque del show con “Ya no”. Cabe destacar que Lucero y Mijares siguen haciendo un excelente complemento, por lo menos en lo artístico, pues ambos lucieron atuendos combinados en color negro y dorado, asimismo, estuvieron tomados de la mano demostrando el cariño que persevera entre ellos.

“Estamos felices de estar aquí y más por acompañarnos en este escenario, por acompañarnos y tomarse la molestia de venir”, dijo Mijares, a lo que Lucero con la gran sonrisa que le caracteriza, agregó “Dicen que vivir es increíble y sí, más cuando los tiempos se comparten con la gente que uno quiere, con familia, amigos y aunque no quiera Manuelito, él es ya mi familia. Ya cantó con Emmanuel, con Pandora, Yuri, ya me tocaba a mí”.

Así dieron paso a temas como “Si me enamoro”, para que luego Mijares luciera en solitario con “No se murió el amor”, “Poco a poco”, “Tan solo” y “Banco de mujeres”. Acto seguido lucero hizo lo propio con “Electricidad”, “Sobreviviré” y “Veleta”; momento en el que aprovechó para cambiar su vestuario por un jumpsuit rojo brillante, dejando de manifiesto la excelente figura que posee a sus 53 años de edad, dejando fascinados a todos.

Lucero comentó “No sé qué pasó, pero me dieron ganas de llorar. Me emociona mucho estar con ustedes y compartir momentos es un regalo”, momento en que dos fans subieron al escenario para entregarle unas flores con luces y un regalo que no quiso presumir, pero del que dijo hilarantemente “Si me pongo esto tendría que subirlo al OnlyFans”.

Antes de seguir con el repertorio musical, Lucero confirmó que será parte del próximo estreno de la serie “El Gallo de Oro”, en un rol protagónico para la plataforma Vix+ “Ahora estoy grabando una serie para televisión y estoy contenta porque está quedando padrísima. Si les voy a decir la verdad: ‘aquí está más fácil la cosa, aquí te aplauden y allá se la pasa uno entre corre y corre. Si no tienen Vix+ vayan suscribiéndose”.

Lucero y Mijares, a lo largo de este concierto de más de dos horas estuvieron acompañados de 14 músicos en el escenario, y entre ellos destacó su hija Lucerito Mijares Hogaza, quien los apoyó en los coros y quien es la prueba viviente de su amor, quien les permite mantener su verdadero privilegio de amar.

Y es que, si bien, el público desea una reconciliación de los cantantes para regresar a una relación sentimental, cada uno de ellos ya ha hecho su vida por separado, con sus respectivas parejas, pero eso no les impide tener una madurez emocional que les permite seguirse amando de una forma distinta, por ellos y de la mano de su hija.

La joven Lucerito Mijares Hogaza, por su parte, reafirmó el anuncio que había hecho previamente a través de redes sociales, pues confirmó que debutará de la mano del productor Juan Torres en la obra teatro “El Mago”, que se estrenará en junio en el Teatro Hidalgo.

De regreso con el show, Lucero hizo un homenaje a Juan Gabriel cantando “Ya lo sé que tú te vas”, portando el tradicional traje de charra y acompañada por el mariachi Los Potros de México, también interpretó “El Noa Noa”, “No tengo dinero”, “Será mañana”, y otras.

Luego en un bloque de cumbia sonó “17 años”, “Como te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo” y “Mis sentimientos”, temas de Los Ángeles Azules, para luego cerrar con “Cuatro veces amor”, “Si me tenías”, “Yo no te pido la Luna”, “Amante bandido” y “Para amarte más” que cantaron juntos Lucero y Mijares.

Luego de una salida en falso, los cantantes regresaron para poner la cereza al pastel con “El privilegio de amar”, “Te traigo flores”, “Volví a nacer” y “La Gozadera” ante los miles de fanáticos emocionados.

