No se protegerá a nadie por la muerte de migrantes en Chihuahua: AMLO

En la tablita, Francisco Garduño, titular del INM

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer una investigación sobre la muerte de los 38 migrantes en una estación del del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chihuahua, donde fueron abandonados, y garantizó que no habrá impunidad, ni se protegerá a nadie.

“Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación judicial para que se actúe, se finquen responsabilidad y no haya impunidad, que se aclare bien quienes fueron los responsables, se finquen de manera específica las responsables y se castigue a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, expresó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dará un informe sobre los hechos.

“Vamos a informar, no vamos a ocultar los hechos, de ninguna manera vamos a actuar de forma injusta ante esto que es tan doloroso. La CNDH está haciendo su trabajo de manera independiente, no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie”, manifestó López Obrador.

Afirmó que en su administración no se permite la violación a los derechos humanos ni se permite la impunidad.

“Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez, mi más profundo pésame a familiares a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos y colombianos”, dijo.

Permanencia del titular del INM dependerá de las investigaciones

Sobre la permanencia de Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) tras los hechos trágicos, el presidente dijo se resolverá a partir de los resultados que arroje la investigación de la FGR. El mandatario acusó que los medios de comunicación desean que se actuará de forma sumaria, pero aseguró que se tiene que hacer una investigación.

Aseguró que los medios de comunicación están interesados más por el dolor que puede causar “por el amarillismo”.

“¿El comisionado se mantiene al frente?”, se le preguntó.

“Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación, es que pues ustedes quisieran es que se actuará de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Hay versiones y existen, para eso la Fiscalía y va a llevar a cabo la investigación”, dijo.

“Rechazo a la ley electoral es por mantener

privilegios de la burocracia dorada”

En el tema de las suspensiones que está otorgando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a diversos actores políticos por las reformas a la ley electoral, el primer mandatario volvió a fustigar al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por defender los privilegios de la “burocracia dorada”.

“Que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular aunque les caigamos mal, tenemos la obligación de informarles, nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto (privilegios)”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador explicó que aunque el INE reportó que el funcionario sólo recibirá 1.9 millones de pesos por concepto de liquidación omitió el monto que le darán por concepto de “seguro de separación individualizada” donde recibiría 8 millones de pesos más.

En su conferencia de prensa, López Obrador utilizó el argumento del diputado Mario Llergo, quien representa a Morena en el Consejo General del INE, en donde detalló que por esta prestación, que dijo en el Ejecutivo federal fue eliminada, Córdova, Edmundo Jacobo y Ciro Murayama recibirán otros miles de pesos por otras percepciones.

De acuerdo con un documento compartido por el representante de Morena y exhibido en la rueda de prensa, el seguro de compensación comprende 7 millones 30 mil pesos, y las otras percepciones suman 121 mil 880 pesos.

El manual de percepciones de los funcionarios del INE establece que para el seguro de separación individualizada podrían aportar de 2 al 10 por ciento del salario tabular.