Migrantes y amenazas de invasión

Ángel Soriano

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador se vuelve a referir a las presuntas amenazas de invasión a México —o declaratoria de guerra en caso de volver Trump a la Casa Blanca—, de los Estados Unidos, es que algo flota en el ambiente: En la línea fronteriza de ambos países son encerrados y quemados vivos 39 migrantes como signo de barbarie.

Con un vecino así, nadie tendría garantizado una vida en armonía, sino al contrario, vivir a la defensiva las 24 horas del día. El retroceso y la vida salvaje en diversas regiones a lo largo y ancho de La República ha alertado a la Unión Americana: Sólo dos entidades se salvan de la violencia, por remotas éstas: Yucatán y Campeche.

Y ante este panorama desolador, se inician las campañas políticas en ambos países. La violencia, represión, persecución, asaltos, secuestros, fuego artillero y provocado, envuelven a estados del centro y norte de la República lo que hace temer a los vecinos estadounidenses de que esto no tiene para cuando acabar y hay que frenarlo.

El presidente López Obrador culpa a los Estados Unidos de no hacer nada para frenar el consumo de drogas entre sus jóvenes y de adorar el dinero en lugar de fomentar los valores sociales, de impulsar la industria del armamento en lugar de frenarlo, en tanto México promueve los valores y genera empleo. ¿Quién tiene la razón?

TURBULENCIAS

Se alista Córdova contra persecución

En el INE no quedó la familia Alcalde —con Bertha Luján a la cabeza—, pero sí la Taddei, que en Sonora acapara los principales cargos públicos. ¿Y cómo le hizo Guadalupe para salir favorecida en el proceso de insaculación en la Cámara de Diputados? Es la magia de los nuevos tiempos en los que, a una semana de la incineración de 39 migrantes vivos en Ciudad Juárez, no hay detenidos ni responsabilidades de tan indignante hecho…En tanto, el consejero presidente saliente, Lorenzo Córdova Vianello, se alista para lo que él considera persecución política, luego de no plegarse a las indicaciones del poderoso en turno y dar la batalla jurídica y política para el sostenimiento de los sueldazos y el colosal presupuesto para el manejo de los procesos electorales… Cuestionan al gobernador Salomón Jara en el sentido de que en Oaxaca ya no hay plantones ni bloqueos porque las demandas sociales son atendidas por sus funcionarios: Diversas regiones de la entidad y la capital del estado son bloqueadas diariamente por exactamente los mismos ancestrales problemas y la misma actitud indiferente de los funcionarios. Es un círculo vicioso que el estado vive en forma permanente desde hace décadas…Y en plena temporada vacacional, no hay ruta libre hacia la costa, los trabajos de la súper carretera están suspendidos y pese a la advertencia a los viajeros, muchos se arriesgan a recorrer esos tramos que conducen a lugares sin salida… Sale la Guardia Nacional del Metro, suspenden la presentación del libro de Marcelo Ebrard, entra el padre Solalinde como emergente para atender el problema migratorio de México y se acumulan demandas contra funcionarios de la cancillería y de la Segob por la muerte de 39 migrantes, es el panorama dramático del país a unos meses de que se inicie la temporada política para la elección presidencial de 2024…Y pese a las peticiones de que se centre en resolver los problemas de la ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recorre el país y hasta los más recónditos lugares de la Patria hay propaganda política en su favor y la cual arreciará ante el resbalón de los dos hermanos punteros en la carrera presidencial. Pocos atinan a saber qué ocurrirá en las más turbulentas elecciones presidenciales de los últimos tiempos.

