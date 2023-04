El Varadero: Casa de la mejor comida cubana en todo México

Restaurante ubicado en Isla Mujeres

Rafa, dueño del lugar, te invita a disfrutar de Cuba sin salir de Quintana Roo

Iraldo y su Big Band amenizan tu visita con el sonido auténtico del archipiélago

El Varadero es un hermoso e íntimo restaurante, ubicado en Isla Mujeres, donde se sirve la mejor comida cubana de la Riviera Maya y de todo México, incluso, a decir no solo de los comensales, sino de expertos en la gastronomía, se trata de la mejor comida de este tipo que se prepara fuera de Cuba, lo que ha atraído la atención de una buena cantidad de turistas, que abarrotan en lugar todos los días.

La comida cubana de El Varadero, aseguran, es bastante similar a la que podrían probar los más exigentes paladares, en los restaurantes más famosos de Cuba, como Los Nardos, El Napolitano y otros, que están frente al Capitolio de la Habana. Asimismo, en El Biky que se encuentra justo donde la céntrica Infanta se funde con San Lázaro.

El restaurante El Varadero en Isla Mujeres, es propiedad de Rafael y su esposa, se ubica en uno de los canales que conducen a la zona navegable, muy cerca de la zona de ferris de carga de Ultramar; y se puede ir directamente desde Cancún. Cabe recalcar que serás recibido de una manera espectacular por sus anfitriones, acompañados siempre de “Chepo”, capitán de meseros, que comanda la atención a la clientela, de forma amable, amena e impecable.

Este lugar que se ha vuelto emblemático para los amantes de la gastronomía, cuenta con su propio embarcadero para atracar, es decir, que la gente puede dejar sus barcos y yates para bajar a comer, sin ningún problema. No, obstante, sí se recomienda realizar una reservación con antelación para asegurar tu entrada, ya que este sitio se ha vuelto tan popular, que generalmente está lleno.

Y como no iba a ser así, si desde tu llegada no debes preocuparte por nada más, que no sea comer bien y divertirte. El menú está a cargo de los mejores chefs, quienes tienen para ti una amplia oferta de platillos típicos de la isla cubana, preparados lo más apegados a las recetas originales, tales como la ropa vieja, arroz congrí, pollo frito, masa de cerdo, patacones, plátanos machos fritos, entre otros y de postre, un rico helado de coco, de naranja o de mango servidos en una concha de coco, por supuesto todo con la sazón de aquel país.

Mientras tanto, en la música, Iraldo y su Big Band te harán sentir como en las calles de la Habana, donde se han forjado leyendas como Compay Segundo, Omara Portuondo y por supuesto la voz que han dado al Buenavista Social Club, con su música extraordinaria.

De tal manera que, los verdaderos éxitos de la música cubana son interpretados a la perfección por Iraldo y su Big Band en el restaurante El Varadero de Isla Mujeres, poniendo a bailar a todos los presentes, con una ejecución vocal impecable y que decir de la instrumentación, que no le pierde nada a los grandes de Cuba. Todo esto enmarcado en la intimidad del restaurante que se rodea de los paisajes maravillosos de Isla Mujeres.

Para esta Semana Santa y en cualquier época del año, El Varadero es la opción perfecta para degustar de la mejor comida cubana, para deleitarse con la música de aquel país y para crear recuerdos inolvidables junto a tus seres queridos, un verdadero lujo de la gastronomía mundial.

