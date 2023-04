“Eres tú” Elena, la nueva cara del pop

Se lanza con su segundo sencillo

La carismática jovencita prepara un explosivo Ep para principios de mayo

Elena, considerada la nueva cara del pop en español, a su corta edad ha tomado a la industria musical por asalto y hoy nos presenta su segundo sencillo “Eres tú”, que en sus palabras es un tema más explosivo, con tintes de rock, que seguramente va a gustar a los escuchas.

Después del éxito de su primer sencillo “Mil idiomas”, (que interpreta en Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués), la joven cantautora regresa para sorprendernos con una nueva canción que demuestra su evolución y madurez musical, de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Mi segundo sencillo es diferente, en términos de letra, de música, sentimiento, porque la anterior era romántica y era una balada, pero ‘Eres tú’ es rock, más fuerte, es un viaje emocional, empieza triste, y poco a poco avanzas hasta superarlo, eso demuestra mi madurez”.

Adelantó que viene un Ep a finales de abril o principios de mayo “estén al pendiente, es un disco versátil, la verdad es que no me limito a un solo género, no me etiqueto, escribo de acuerdo a lo que siento en el momento y pueden ser cosas muy diferentes, si estoy enamorada, si estoy enojada, o triste, ya saldrá un rock o una balada según lo que mi corazón dicte en el instante que me pongo a componer una canción”.

Del sencillo en promoción, refiere que el público lo ha tomado increíble, “he recibido mensajes super lindos, me hacen el día, hay mucha gente que me dice que se siente identificada y que les gusta, eso es bueno porque para eso escribo, para que se identifiquen con las historias que cuento, es o que yo busco cuando escucho música y es lo mismo que quiero ofrecer con la mía”.

En materia de conciertos nos dijo que va a estar haciendo una gira escolar “eso va a ser en Puerto Rico y ahí podrán escuchar en vivo las canciones, asimismo, hago lives en mi Instagram, es algo que me emociona mucho y me pone nerviosa, porque estar en vivo es algo que me gusta, pero también es difícil, estuve en teatro musical antes y si me dan nervios, pero un día alguien me dijo ‘si te dan nervios significa que te importa, el día que ya no los sientas tendrás un problema’, entonces lo disfruto mucho con todo y nervios (risas)”.

La carismática jovencita, añadió que siempre le ha encantado actuar y bailar al mismo tiempo “eso es maravilloso, estuve hasta en un campamento de Broadway en New York y la pasé brutal, pero lo que me apasiona es escribir y cantar lo que escribo, por eso me enfoco en eso. Aunque la actuación me ayuda un montón, porque primero escribo de lo que me ha pasado, pero además se debe interpretar y contar la historia como si fueras un personaje”.

En esa búsqueda de conquistar a los mexicanos, dijo que visitará nuestro país próximamente “Voy a México, allá grabé el video del sencillo y aunque no pude visitar muchos lugares, si probe la comida y pude ver que la gente es maravillosa, me dicen palabras super lindas y sin duda regresaré, ya voy para allá”.

Destacó que le encantaría colaborar con todo tipo de artistas “me gusta explorar, experimentar con todos los géneros y creo que las mejores canciones salen en colaboración, ojalá pueda hacerlo, se puede crear un hit, nunca se sabe. Me gustaría poder hacer algo con Jesse y Joy, para mí son ídolos, siempre me han influido en todo, sería un sueño estar con ellos. También con Kany García que tiene una voz increíble, con Angela Aguilar, que es preciosa y con una voz maravillosa”.

Finalmente, sin dar muchos detalles concluyó que “a finales de abril y principios de mayo, estaré sacando el Ep completo, síganme en mis redes sociales para estar enterados de todo, yo no paro, sigo escribiendo música, no tendré un momento de silencio”.

