Con Guadalupe Taddei, ¿deveras el INE se queda en buenas manos?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El PAN acusa a la nueva consejera presidenta de evidentes nexos con Morena

¿Qué tan cierto será aquello que dijo el ahora ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sobre que dicho instituto se queda en buenas manos, con Guadalupe Taddei al frente? “Mucha suerte”, le dijo el doctor Córdova a su sucesora.

No pasará mucho tiempo para comprobarlo, pero si tomamos en consideración que a su toma de protesta como la primera mujer en presidir el INE, asistieron legisladores de Morena y que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó su nombramiento y que la tómbola estrenada en el Palacio Legislativo de San Lázaro la haya favorecido, no queda más que pensar que podría ser una parte importante del “plan C” de la reforma electoral lopezobradorista y que culmina con que el INE quedó en manos del partido oficial, con todo y que al finalmente, no hubiera llegado a la presidencia de dicho Instituto, quien era una carta muy “cantada” y en la última etapa del proceso, de la que se encargó al azar, no llegó, la flamante Bertha Alcalde Luján.

Además, existe otro problema que esta errada y llamada Cuarta Transformación se empeña en evadir: el hecho que se ha difundido mucho por las “ex benditas redes sociales”, respecto a que la señora Taddei no tiene cédula profesional, lo que viene siendo ya una costumbre de la actual administración y si no, que le pregunten a la ministra-cachirula de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

A la nueva flamante presidenta del INE, le correspondió tomarse protesta a ella misma y se comprometió a: “Cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha encomendado y si no lo hiciere así que el pueblo y la nación me lo demanden, protesto”, e inmediatamente se dejó sentir la ovación de los asistentes, mayormente morenistas, ahí congregados.

Una vez ubicada en el salón del Consejo del INE, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza también asumieron sus cargos como consejeros electorales, en una sesión que duró poco más de dos horas y en la que los consejeros coincidieron en que el INE ha sido víctima de ataques y de calumnias, no sólo dirigidas a personas, sino a la institución, con lo que se echa por la borda gran parte de su experiencia. Y se pronunciaron porque esas embestidas ya cesen. Lo que sigue, es que habrá que observar con lupa la actuación de estos nuevos consejeros electorales que, por decirlo de una manera suave, tienden al morenismo de una forma muy pronunciada.

Por lo pronto, el PAN ya interpuso un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la designación mediante insaculación de Taddei Zavala como consejera presidenta y de Jorge Montaño Ventura como consejero del INE, argumentando que la nueva presidenta del INE, “cuenta con vínculos familiares que impedirán un estudio imparcial de los lazos con Morena”, y efectivamente esto es innegable, por más que el inquilino de Palacio Nacional diga y rediga que él no conocía a Guadalupe Taddei, pero sí sabe, —se supone—, que es una gente honesta.

Acción Nacional argumentó además que la nueva consejera-presidenta del INE, no cumple con la idoneidad que requiere el cargo de consejera del INE por sus nexos políticos con Morena, los cuales suponen una condición permanente de impedimento de la imparcialidad que se amerita.

Otro dato importante sobresale. Con el nombramiento de la nueva cabeza del INE, López Obrador supone que tiene el “uno dos”, del control de este Instituto, vía la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se dejó sentir el enojo ni más ni menos que del inquilino de Palacio Nacional, quien pretende, una vez que Lorenzo Córdova dejó el INE, reactivar su desafortunado “plan B”. Pues si antes lo hizo con el INAI, ¿por qué esta vez no lo logrará?, pensará López Obrador.

Municiones

*** El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó su proyecto de Reconciliación por México a integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en donde explicó las 30 acciones que tiene contempladas para consolidar el desarrollo social y sustentable del sector. Explicó, en su cuenta de twitter el legislador zacatecano, la relevancia de la alianza entre el empresariado turístico y el gobierno para, juntos, definir las estrategias que generan beneficios para el sector empresarial y al mismo tiempo para los turistas. Cabe recordar que el CNET se fundó en 1988, con la finalidad de representar al sector privado dedicado a la actividad turística en México. En conjunto representa más del 96% del sector turismo en nuestro país. Está conformado por empresarios, cámaras y asociaciones a nivel nacional, comprometidos con impulsar el crecimiento sustentable, mediante inversiones cimentadas en la rentabilidad y confianza. Su principal objetivo es unir a los prestadores de servicios turísticos, para sumar fuerzas y conformar un frente común de intercambio y negociación, procurando la unidad y la ayuda mutua en defensa de sus intereses. Por las redes sociales, el también coordinador morenista en la Cámara alta dio a conocer que: “Me reuní con el CNET y enfaticé la relevancia de la alianza entre el empresariado turístico y el gobierno; también les presenté el Proyecto de Reconciliación, en su eje de turismo, destacando 30 acciones principales para consolidar el desarrollo social y sustentable del sector”.

*** Resulta increíble la manera en que López Obrador trata a los medios, sobre todo cuando diversos representantes de éstos le hacen preguntas que le resultan incómodas y le provocan secuelas hasta en su salud por tanto coraje. Y luego por qué se dejan sentir por las “ex benditas redes sociales” comentarios como aquel de que el fin de semana hubo emergencia de salud en Palacio Nacional. Resulta que en el gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, le preguntaron al presidente sobre el mega fraude cometido en Segalmex cometido, presuntamente, por el ingenuo y cándido Ignacio Ovalle. Entonces, el tabasqueño arremetió contra los medios y para no variar, siguió con su cantaleta de que los integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación no son iguales. Pero lo cierto es que ya se le agota su gestión al de Tepetitán y no da color. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com