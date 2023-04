Títulos profesionales, a revisión

Desde el portal

Ángel Soriano

El sistema universitario debe entrar a inmediata revisión para evitar cuestionamientos sobre la validez de los títulos profesionales y la honorabilidad de sus poseedores pues al llegar a elevados cargos públicos -administrativos o de elección popular-, su formación académica es cuestionada por sus adversarios o los que conocen su trayectoria.

Desde el mismo Presidente de la República, la ministra Yasmín Esquivel y la reciente consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se ha puesto en duda si obtuvieron o no de manera legítima sus títulos universitarios -aunque no se duda de su capacidad para el ejercicio de los mismos cargos-, y ha exhibido la deficiencia en la materia de las casas de estudio.

No se trata, por ejemplo, de la ministra Esquivel, sino del prestigio de la UNAM, pues se presenta a la institución como fácil de ser burlada o que sus catedráticos y funcionarios se prestan a componendas para favorecer a los amigos o la compra y venta de tales títulos; o como en caso de la Secretaría de Educación de Sonora, si sus títulos son válidos o no.

Se trata, desde luego, de que los funcionarios públicos o profesionistas en quienes la sociedad confía por su calidad moral, política y académica, ejerzan sus funciones sin tacha alguna, y también regular el funcionamiento de las instituciones académicas: que tan válidos son los estudios en provincia en relación con los de la Cdmx en la República. ¿Cierto o no?

TURBULENCIAS

Arresto y liberación de Trump

El presidente Joe Biden ha enviado un mensaje al mundo -y en específico a México-, con el arresto, y luego dejado en libertad, del ex presidente Donald Trump, poderoso magnate neoyorquino, sometido a la ley en su propio terreno y es un mensaje claro que sabe hacer política: Aceptó las embestidas del republicano y sus excesos de demostración de poder y de riqueza para, finalmente, ser enviado a los tribunales para responder sobre 34 cargos. Trump ya está en Mar-a-Lago… Estuvo en Oaxaca Zoe Robledo para enderezar entuertos en el sistema de salud local, el cual ha sido utilizado como caja chica de los ex gobernadores o botín de enriquecimiento de funcionarios sin escrúpulos que desmantelaron hospitales en medio de la pobreza y necesidades de la población marginada. Hay decenas de nosocomios sin equipo, mobiliario ni personal y miles sin acceso a los servicios de salud… Presume el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, la inclusión de una consejera en el INE (Rita Bell López Vences) en tanto que el de Sonora, Alfonso Durazo, se llevó la presidencia del organismo más costoso del mundo en materia electoral. ¿Esto quiere decir que las cuotas para los partidos se acabaron y se les entregaron a los gobernadores?… Al inicio de su campaña en busca de la gubernatura del Estado de México, la ex alcaldesa Alejandra del Moral se desligó del PAN-PRI-PRD al indicar que más que representar los intereses partidistas, desea recoger las demandas ciudadanas e integrar un gobierno sin ideologías (que no las hay), previendo el rechazo ciudadano a tan desprestigiadas instituciones partidistas… No sólo la sociedad oaxaqueña, sino las encuestas nacionales descalifican la actuación del presidente municipal Francisco Martínez Neri. La empresa Rubrum lo ubica en los últimos lugares en materia de seguridad y prestación de servicios, lo fundamental, pero sobre todo, por su complacencia ante los evidentes e intolerables actos de corrupción de sus funcionarios. Resulta increíble que 600 vehículos hayan sido vendidos como chatarra en 600 mil pesos —que no ingresaron a las arcas—, a razón de mil pesos por vehículo y sin que hasta el momento, pese a que esto ocurrió el año pasado, ningún funcionario de alto nivel haya sido llamado a cuentas.

