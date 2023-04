El gran poder de la imaginación al descubierto en “Los días de Carlitos”

Temporada en el Teatro Lucerna hasta el 14 de mayo

El unipersonal aborda la lucha de un niño ante la adversidad

Arturo Arellano

Perfilada como una aventura de lo cotidiano, “Los días de Carlitos” presenta el viaje de un niño que enfrenta la adversidad y sortea distintas formas de violencia. Su protagonista es el germen de una lucha que vence el sufrimiento a través del recuerdo y que explora la imagen del héroe para alcanzar la seguridad en sí mismo.

La puesta en escena de la compañía “Los Tristes Tigres”, se presenta desde el 31 de marzo y hasta el 14 de mayo en el Teatro Lucerna, se trata de una relectura de nuestro tiempo y de cómo edificamos las infancias, según nos lo contó en entrevista para DIARIO IMAGEN, el autor, director y actor de la obra, Adrián Vázquez.

“Es la historia de un niño que a sus 11 años de edad nos narra, nos hace partícipes, nos comparte lo que quiere hacer cuando sea grande, pero en la ficción de su vida actual no nos permite creer en esa posibilidad de lo que concibe de su vida el día de mañana, no obstante, Carlitos no pierde el ánimo por contarnos. Es un ser a prueba de todo, es un ser optimista hasta la medula y su optimismo lo hace enfrentar pérdidas, derrotas, las adversidades que un niño a puede tener a su edad” dijo.

Asegura que Carlitos tiene mucho que ver con su infancia, “con la relación de hermanas que yo veo en mis hijas, como se llevan, tiene que ver con la relación que tenía yo con mi hermano, el amor y la complicidad, y mucho que ver con los sueños con los que uno aspiraba”.

Recuerda que la obra surge en 2005 a propuesta expresa de Martín Zapata dentro de la licenciatura en teatro “Nos propone una idea de un unipersonal y así se me ocurre. Los días de Carlitos se estrenó hace 18 años, claro que sí hay un antes y un después, en nosotros como compañía, porque con esta obra se fundó Los Tristes Tigres. Y como creador también, porque es la primera obra que escribo y que dirijo, me abre la puerta como dramaturgo y como director de escena. De manera personal me da mucho de lo que tengo en la vida como propiedad, se lo debo a esta puesta en escena, además del crecimiento y desarrollo espiritual”.

Aclara que es un espectáculo para todo tipo de público “se divierten niños de 8 años y también los de 80 años. Pueden entrar todos desde los 7 años de edad, pero no está dirigida a un público infantil, siempre comento que no es el ‘Niños díganles a sus papás que los lleven al teatro’, más bien ‘papás lleven a sus hijos al teatro’, porque se divierten de principio a fin, recordamos cosas, nociones, sensaciones, que nos vuelven a llenar de vitalidad y también le divierte a los niños, porque ellos lo están viviendo hoy, todo desde un humor divertido, entrañable y tierno”.

Lamenta que “algo que como adultos vamos haciendo y es en decremento de nuestra felicidad y sueños, es perder la capacidad de asombro, Carlitos nos hace reencontrarnos con esta posibilidad sorpresiva de la vida, aun en la cotidianeidad nos hace ver que, en los detalles y pequeñas vivencias, anécdotas, puede radicar todavía este animo sorpresivo y todo cargado con un sentido del humor muy mexicano, entrañable, tierno y directo también. Es ser optimista, es el que le planta cara a la vida y la vive con una sonrisa, aunque sea un poco velada o discreta”.

Sobre la respuesta del público en estos 18 años de presentaciones dijo que hay muchas anécdotas, “comúnmente se acercan a decirme que así era su infancia, como vivían, su relación con sus hermanos, con su madre, con los adultos, hay mucha gente que se acerca llorando, ‘pusiste ahí mi vida’, dicen y eso es muy agradable. Surgió como un divertimento y poco a poco fuimos viendo la potencia. Era un homenaje a mi infancia, a la vida que me tocó habitar, incluso, cuando mi hermano la vio me dio las gracias, eso es todo para mí”.

La compañía Los Tristes Tigres, presenta “Los días de Carlitos”, con la autoría, dirección y actuación de Adrián Vázquez en el Teatro Lucerna. La temporada terminará el 14 de mayo y las funciones son los viernes 20:30 horas, sábado 19:30 horas y domingo 18:30 horas. El costo por boleto es de $300, además de que hay promociones y descuentos en las redes sociales de @lostristestigresc y @adrianfvazquez.

