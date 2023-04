Siguen los afanes de López Obrador de extinguir al INE, pese a Guadalupe Taddei

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El mandatario Nayib Bukele se ve malagradecido, pero tiene razón

Transcurrió la Semana Santa y todo se reactiva; las campañas de los candidatos a los gobiernos del Estado de México y Coahuila y la guerra que se trae el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que consiguió poner en la principal posición ni más ni menos que a una incondicional suya, Guadalupe Taddei, que lo primero que anunció que haría al llegar a dicho Instituto, sería bajarse el sueldo para no ganar más que el tabasqueño, porque de no hacerlo, de seguro no se lo perdonarían en Palacio Nacional.

El caso es que la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional dictada por Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, para que el INE se reestructure a modo, claro está, del “plan B” y con ello, como lo ansía López Obrador y que se puede traducir en que se reduzca a tal grado este Instituto, que tienda más bien a desaparecer.

Lo que seguramente causó la ira del de Tepetitán fue que, en sus argumentos, el juez Rebolledo Peña consideró que las razones de la reforma para modificar la estructura del Instituto como por ejemplo, todas las veces que el Ejecutivo repitió y repitió hasta el cansancio que el Consejo General del INE, que presidía Lorenzo Córdova, derrochaba recursos, por lo que el famoso “plan B”, pretende meter a la “pobreza franciscana”, que tanto pregona el tabasqueño, al INE, aludiendo que se debe disminuir la burocracia, no son son más que medidas dogmáticas y genéricas porque carecen de análisis concretos. Y efectivamente, esto último es muy cierto.

Debido a todo lo anterior, es de esperarse que López Obrador seguirá arremetiendo en contra del Poder Judicial que no está dispuesto a someterse a su voluntad y, menos, a su soberbia.

Bien puede concluirse que de nada le sirvió al inquilino Nacional, el remanso de paz que se dio en estos días de la Semana Mayor para reflexionar y tratar de cambiar sus soberbias actitudes.

Y para corajes no gana el Presidente de México. Como se recordará, en 2019, esta errada y llamada Cuarta Transformación prácticamente le regaló 30 millones de dólares al gobierno de El Salvador que encabeza Nayib Bukele. El argumento giró en torno a que se trataba de un magnánimo apoyo, para ayudar al desarrollo económico del país salvadoreño.

Las contradicciones no se hicieron esperar, pues con tantas necesidades que tiene México y sigue teniendo, era un exceso tal acción, con todo y que el titular de la SRE, explicó que esos recursos provenían del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe y que curiosamente vio la luz en diciembre de 2011 como producto de un decreto del entonces presidente Felipe Calderón y que tenía una bolsa de 160 millones de dólares.

Pues ¿no que tanto odio y aversión de parte de López Obrador hacia Calderón? Bueno, pues ahora, el presidente de El Salvador se está viendo mal agradecido y ello porque con la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Nayib Bukele, la ha emprendido en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración, (INM), Francisco Garduño, uno de los visibles responsables de esa tragedia que de plano, ya se volvió invisible.

Acaso el presidente Bukele desconoce que Garduño es protegido de López Obrador por ser uno de sus más cercanos. Sin embargo y de manera sorprendente, el tabasqueño le dio la razón a su homólogo salvadoreño, no obstante, no dejó de defender al quasi ex comisionado del INM y repitió algo que no es realidad en México y que sólo existe en la cabeza del inquilino de Palacio Nacional, que en nuestro país, ya no hay impunidad.

Lo que sí hay que subrayar es que el presidente de El Salvador sí tiene razón en pedir la cabeza de Francisco Garduño y quienes resulten responsables de esta tragedia.

Municiones

En el Senado de la República también se va retomando la agenda, sobre todo porque quedan unos cuantos días para que el periodo ordinario de sesiones concluya en el Congreso de la Unión, el próximo 30 de abril. Y luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, diera a conocer que está más sólido que nunca para hacer realidad sus aspiraciones al 2024, llegó hasta el Senado de la República el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para reunirse y revisar la agenda legislativa. Por tal motivo, el senador Monreal informó que la comunicación con el titular de la Segob ha sido y es permanente. El también coordinador morenista dio a conocer ayer que se reunió con el responsable de la política interna para revisar las prioridades legislativas del país, en la etapa final de periodo ordinario de sesiones. El encuentro tuvo lugar en las oficinas del también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en la sede de la Cámara alta.

*** No cabe duda que para todo hace trampa la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y lo hace para ganar votos, de cara al 2024. Según se sabe, la funcionaria capitalina andaría presuntamente, condonando impuestos en la capital de la República para ganar adeptos. Antes de la Semana Mayor, como se recordará, funcionarios del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, anunciaron que habría en el Zócalo capitalino un megaconcierto dirigido a los jóvenes y entonces, empezó a correr el rumor de que finalmente, sería “Bad Bunny” el que se presentaría, pero con tan mala suerte esta errada y llamada Cuarta Transformación, que nunca pudieron convencer al reggaetonero de que se presentara gratuitamente en el Zócalo y menos después de lo que ocurrió con los conciertos que ofreció en México y el fraude que hizo la empresa boletera Ticketmaster. Al final y para no quedar mal, quien se presentará en la explanada del Zócalo capitalino será la cantante española Rosalía, que también tiene impacto con los jóvenes y será el 28 de abril. Lo anunció la señora Sheinbaum por TikTok, aplicación en la que la funcionaria capitalina quiere ganar terreno, antes de que otra de las “corcholatas”, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo haga, porque el canciller fue el que se puso las pilas primero, ¿o no?

