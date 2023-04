Simulación y teatro, la investigación de la FGR contra Francisco Garduño

López Obrador seguirá teniendo maniatado al INAI

Al parecer, son tantos los afanes que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender a uno de sus más cercanos amigos, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, (INM), que habilitó ni más ni menos que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para operar la simulación que resultará ser que el titular del INM sea objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que encabeza un quasi invisible Alejandro Gertz Manero, porque al final, el señor Garduño será objeto de una sanción menor por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que tuvo el fatal saldo de 40 muertos y que constituiría un delito que ameritaría muchísimos años de prisión.

Se le abrió una carpeta de investigación, pero no penal, con todo y que el comisionado del INM carga sobre sus espaldas otra tragedia ocurrida en Tabasco, en 2020, en plena pandemia, un incendio que dejó como saldo un muerto y 14 heridos. Pues aun con esto, lo más probable es que Garduño no pise la cárcel bajo el argumento de que como él no mandó matar a nadie. En fin.

Y el teatro lo inició el propio titular de la Segob, al aparecerse ayer en el Senado de la República para reunirse en privado con senadores de Morena. Posteriormente, en conferencia de prensa, a López Hernández se le cuestionó sobre cuál es el status de Francisco Garduño, al que por cierto le ha resultado muy eficaz la estrategia de presentarse sólo en fotografía, sin atreverse a dar la cara ante la tragedia.

El secretario de Gobernación siguió a pie juntillas con la estrategia dictada desde Palacio Nacional de defender con todo a Garduño, por lo que a la pregunta expresa, respondió que éste continuará como titular del INM, a la espera de los resultados de la indagatoria que se supone está realizando la Fiscalía General de la República, sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez.

Específicamente, el responsable de la política interior del país respondió: “Yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal incluso Garduño, quien por la mañana me compartió un reporte sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez”.

Aquí la pregunta es: ¿Qué le pudo haber compartido el titular del INM al secretario López Hernández?, ¿acaso la tragedia no es evidente, así como la frágil y vulnerable situación que siguen viviendo los migrantes en México?

Causó revuelo la visita de Adán Augusto López a la Cámara alta, sobre todo en el bloque opositor. La senadora panista, Kenia López Rabadán exigió al secretario de Gobernación dar la cara y responder por la muerte de 40 personas migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez y lo señaló porque el titular de la Segob únicamente se reunió con legisladores de su partido y aliados en el Senado de la República.

Antes de iniciar la sesión ordinaria de ayer, la legisladora cuestionó la falta de transparencia por parte del titular de Gobernación. “¿Por qué no comparece ante todos los partidos, por qué no comparece ante todos los legisladores?, preguntó la legisladora albiceleste.

Otro de los temas que trató el secretario, que también es “corcholata”, fue el gran pendiente de que no se haya nombrado a consejeros faltantes en el INAI, a lo que respondió que “es muy difícil si no es que prácticamente imposible que para antes de que finalice el actual período de sesiones, se pudieran nombrar a los consejeros faltantes del INAI”.

Esta última, es una situación muy cómoda para el titular de la Segob, pues los deseos de su jefe se ven plenamente complacidos al ver al INAI sin la capacidad para operar. Al final, el de Tepetitán consiguió maniatarlo y con ello, que queden en la opacidad las maniobras que a diario practica esta errada y llamada Cuarta Transformación en un país en donde el Presidente asegura que ya no hay impunidad ni corrupción.

En este asunto, la oposición también dejó sentir su voz. El coordinador de la bancada de Acción Nacional en la Cámara alta, Julen Rementeria, acusó a Morena de no querer la transparencia, “no quiere el orden, no quieren la claridad. Lo que quieren es opacidad. Lo que quieren es aniquilar al INAI. Lo que quieren es destazar al INAI. Y si no, prueben lo contrario, traigan los nombres, los cinco hombres y las cinco mujeres y de ahí el que quieran.

Agregó Rementería del Puerto, “aquí están los votos del PAN y aprobémoslos, para que nadie tenga que decir que hay acuerdos en lo oscurito o hay compadrazgos o hay nada. Lo que pedimos es que se haga y se haga ya. No hay una razón para que esto se pueda detener, presidente. No hay una sola y si no póngalo a votación el dictamen y que se exhiban quienes no quieren”.

Y mientras en el Senado de la República era objeto de discusión el tema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se turnó ni más ni menos que a la ministra Loretta Ortiz la controversia constitucional presentada por el INAI contra el veto que le impuso el presidente López Obrador al nombramiento de dos comisionados en el organismo. Y como la ministra en cuestión es fiel seguidora del inquilino de Palacio Nacional, pues ya se puede esperar qué pasará.

Municiones

*** La presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual impide garantizar el principio de paridad en la postulación de candidaturas para puestos de elección popular y la integración de dirigencias partidistas. “El PRD a lo largo de su historia siempre ha pugnado por la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, para las minorías y las personas en vulnerabilidad social; por lo que rechazamos esta iniciativa antidemocrática y regresiva”, expresó. Indicó que al prohibir la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la paridad de género y las acciones afirmativas se fomenta la discriminación y se abandona a la ciudadanía en la indefensión legal. Además, señaló que con esta iniciativa electoral las personas que tengan procesos administrativos o judiciales de violencia intrafamiliar, violencia política en razón de género o sean deudores alimentarios, podrán ser candidatos o candidatas, ya que tampoco se respetarán los principios de 3 de 3 contra la violencia de género.

*** ¿Deveras la flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no le va a pagar nada a la cantante Rosalía por presentarse en el Zócalo capitalino? No es clasismo, como lo asegura la funcionaria capitalina, pues por puro amor al arte, la cantante española no se presentaría y menos para subirle los votos a una “corcholata” desesperada.

