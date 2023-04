Política migratoria a la deriva

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, la política migratoria de México es un fracaso. Los hechos y los migrantes superan por mucho a la autoridad. Parece que la 4T ya se dio cuenta y abrió una investigación en contra de las cabezas del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, Director General, y Andrés Vidal Islas, Director de Regulación y Archivo.

El incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y el reclamo de la autoridad de El Salvador, exigió la renuncia y prisión para los responsables de los hechos, seguido de varios gobiernos más. De las víctimas mortales, en un primer conteo, 18 eran de Guatemala, siete de El Salvador, siete de Venezuela, seis de Honduras y uno de Colombia, todos eran hombres y tenían entre 18 y 51 años, vidas perdidas por la indolencia de las autoridades y la negligencia de los vigilantes de la estación migratoria.

Décadas de ineficiencia y cueva de corrupción

Conforme ha pasado el tiempo ha surgido la información que la política de migración del gobierno de México es un fracaso y además ha dejado claro el nido de corrupción que se ha dado ahí. Los medios de comunicación se han dado cuenta de ello a partir de los lamentables hechos sucedidos en la estación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Instituto Nacional de Migración tiene años de anomalías. La Auditoría Superior (ASF) advirtió desde 2018 problemas de hacinamiento, personal mal capacitado e ineficiencia en servicios de seguridad. En las cinco últimas revisiones la ASF registró señalamientos de mal desempeño, hacinamiento grave en estancias migratorias, protocolos desactualizados, mala metodología para administrar riesgos, personal mal capacitado y posibles desvíos de recursos.

En sus más recientes auditorías al INM, correspondientes a 2020 y 2021, la ASF encontró que hasta diciembre de este último año, el organismo no podía evaluar adecuadamente los indicadores del desempeño de las estaciones migratorias, ni contaba con manuales de políticas, procedimientos y actividades actualizados desde 2012, además de que adjudicó contratos a empresas que no contaban con la capacidad requerida y no comprobó diversos gastos, por lo que incurrió en “falta de apego a la Constitución” y a distintas leyes. Es decir, la anarquía y total ineficiencia.

Denuncias de migrantes

Extranjeros detenidos y activistas denuncian a los medios de comunicación la extorsión de funcionarios, agentes y policías, así como el costo elevado de servicios y productos, en las estaciones migratorias. Los retenes y garitas del INM se han convertido en una cueva para el cobro de moches por parte de sus agentes, funcionarios o policías privados, quienes aprovechan cualquier oportunidad para extorsionar a los migrantes que son llevados ahí, con pagos por productos de higiene personal, comida, agua, ropa, cigarros y el colmo, hasta por tratarlos bien. Migración, convertido en una cueva de moches.

En todo esto, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, desaparece de la escena pública desde el lunes 27 de marzo, cuando se registró el incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez; no ha hecho declaración en la que explique por qué se originó la tragedia, donde perdieron la vida 40 de los 68 migrantes detenidos.

El martes inició la repatriación de los cuerpos de los migrantes fallecidos y es hasta entonces cuando Garduño aparece y horas después la Fiscalía en un comunicado anuncia que abre investigación contra Garduño y cinco funcionarios más por incumplimiento de garantizar la seguridad de los migrantes en las instalaciones. La investigación está en curso. Seguramente lo cesarán, pero no lo encarcelaran. Al tiempo. Por lo pronto, en la CDMX, la “Pequeña Haití” campamento de migrantes en la vía pública en la Colonia Juárez donde se encuentran las oficinas de INM fue desmantelada y los cerca de 600 migrantes fueron llevados a Tláhuac, en busca de atender las condiciones de los propios migrantes, luego de que la Comar e INM mudaran sus oficinas a Tláhuac. El siguiente paso será desaparecer al INM.

Apuntes

Delfina no quiere debatir. Solicita el aplazamiento del debate para prepararse mejor y por cuestiones de agenda. Simplemente la candidata guinda me da la impresión que le teme a Alejandra, porque se nota a leguas la diferencia entre ambas, porque la maestra no tiene parque para la batalla.

El coordinador Horacio Duarte dice que la razón es por cuestiones de agenda. Y asegura que se ha sobrevalorado el tema de los debates porque el debate está en la calle. Difiero de ello. Los ciudadanos quieren saber de propuestas y diferencias entre candidatas.

Al tiempo y le anticipo que Delfina no asistirá al segundo debate. No tiene ni capacidad ni parque.

Si PAN, PRI y PRD votan a favor de la aprobación de la reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral (TEPJF) será ir en contra de la lucha histórica y como darse un balazo en el pie.

La compra de 13 generadoras eléctricas de Iberdrola en México que serían arrendadas a la CFE, terminará por financiar la expansión de la empresa española en Brasil, según promesa al presidente Lula. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

