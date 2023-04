Morena encubre a rascuaches convertidos en millonarios

Andrés Manuel López Obrador vetó a los consejeros nombrados por el Senado, Ana Yadira Alarcón y a Rafael Luna Alviso, el pasado 14 de marzo. De esa manera deja entrampado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para poder operar y transparentar las operaciones del gobierno. Un acto deliberado para ocultar información sensible sobre actos de corrupción en el gobierno de Morena. Vileza política.

El senador por Guerrero y mandamás en esa entidad, Félix Salgado Macedonio, dibuja de cuerpo completo la arrogancia, autoritarismo, bajeza, impunidad, corrupción y acciones totalitarias de la Cuarta Transformación. Al momento que la oposición le exigió a la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, que nombrara a los 4 comisionados del INAI, su respuesta fue altanera: “¿Cuándo se van a nombrar? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes, ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría, por lo tanto, añoran sus tiempos del pasado, así que se aguantan, aunque sigan trayendo lonas, no será cuando ustedes digan”.

Se le olvida a Salgado que él, ni sus correligionarios no son los dueños del país. Llegaron por 30 millones de votos, de un padrón de casi 90 millones. Hay un 200% más que no votó por ellos en 2018. Sin embargo, la manera como quieren “gobernar” es mediante la intimidación, la grosería, el atropello, el ocultamiento de información y otros males que sufre por siglos el pueblo de México, de sus gobernantes.

El miércoles pasado, la comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra, reconoció que no podían sesionar por falta de quorum legal. De esa manera no se resolverían 500 medios de impugnación de la ciudadanía que quedarían semanas, quizá meses, acumulándose en el pleno. Con ello, se garantiza que pase el tiempo y el gobierno socialista de López Obrador, no rinda cuentas inmediatas, como lo demanda el pueblo sabio. Una traición de su movimiento.

Los motivos por los cuales la 4T, se niega a nombrar a los comisionados de acceso a la información, son simples: Quieren ocultar información sobre contratos otorgados en forma directa que implican miles de millones de pesos, del presupuesto; información de gastos de la clase dorada en el poder; de las acciones cometidas por potentados que se enquistan en el poder, entre cientos de acciones que necesitamos los mexicanos conocer del comportamiento de nuestros gobernantes y administradores públicos.

De las solicitudes presentadas, según un análisis del CIDE y el INAI, el 80% dieron resultados contundentes y se aplicaron sanciones a los “entes” que se negaron a proporcionar información pública. Hay dependencias que se niegan sistemáticamente a entregar los datos que se piden. No sólo se trata de dudas o cuestionamientos sobre la actividad del sector público, sino de datos para proyectar acciones administrativas y de crecimiento de otros sectores sociales y productivos. La información es vital para el desarrollo de una sociedad que, por una parte, demanda transparencia en los actos de los empleados del pueblo; de aquellos que cobran por manejar miles de millones de pesos en contratos, concesiones y oras actividades que generan beneficios a particulares y que les pueden llenar los bolsillos de dinero. Los mexicanos estamos hartos de ver a políticos que sin haber construido una sola empresa y con rascuaches salarios se vuelven potentados y multimillonarios, al amparo del robo o beneficios ilegales, que da el poder público. Necesitamos la información para señalar y llevar a la cárcel a los políticos corruptos. Al no nombrar a los comisionados, se abona a la impunidad que lacera a nuestra sociedad, mermada por clases políticas saqueadoras.

ICA-TULA: La próxima semana les platicaré de lo que ocurre con ICA Fluor y la refinería de Tula. Ahí están metidos intereses de todo tipo que llevarían al gobierno de López Obrador a sancionar a la poderosa empresa constructora que controla desde el Olimpo, Bernardo Quintana. Les diré que calificaciones dan a los funcionarios encargados de los trabajos en esa gran refinería del estado de Hidalgo. Muchas sorpresas se llevarán. Se los aseguro. *** COAHUILA: Desde Piedras Negras, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, presentó su plataforma política para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, en donde destacó que su gobierno tendrá la participación ciudadana más grande en la historia de la entidad. El eje Coahuila Ciudadano será una de las acciones prioritarias de su plan de trabajo, en donde sociedad y gobierno trabajarán juntos. *** TEPJF: La redacción de un nuevo anteproyecto acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva cambios. La presión de organizaciones civiles, colectivos de mujeres, de grupos indígenas, de la comunidad LGBTTTIQA+, migrantes, de diputadas de diferentes partidos, incluidos de Morena, no fue para ponerle un freno a los partidos políticos en sus afanes de actuar con impunidad con sus militantes. Sólo cuidan esos grupos de presión legislativa, sus propios intereses; no del resto de la ciudadanía y, muchos menos, de la democracia. Consolidan de esa manera una partidocracia que solo genera corrupción. *** LÓPEZ-GATELL: Otra vez el subsecretario y dueño de la salud en México, Hugo López-Gatell, prepara el fin de la pandemia de Covid-19 en el país. Por decreto, como lo hizo Estados Unidos, terminará con la “emergencia” sanitaria. Que quede claro, no ha terminado la Covid, aunque disminuyeron los casos de esa enfermedad. Pero, a diferencia de Estados Unidos, aquí no se vacunaron a niños menores de 5 años, no hay antivirales en farmacias contra lal Covid, no hay vacunas en las farmacias, ni antivirales como el Remndesivir, para enfrentar a ese virus. Por si fuera poco, aunque tengas los recursos no puedes enfrentar a esa enfermedad con eficiencia como hacen en otras naciones, a diferencia de potentados, como la familia presidencial uso medicamentos, que no están al alcance de la población, durante el tiempo que tuvieron Covid.

AMAZON: Con el liderazgo en México de David Miller, Amazon anunció dos nuevas funciones dentro de su tienda que mejorarán la experiencia de entrega y devolución de esa empresa para sus clientes en el país. La primera es la de Entrega Programada, mediante la cual los clientes podrán elegir qué día recibirán sus productos, permitiéndoles de esta forma programar mucho mejor sus entregas y planear sus compras. El servicio ya está disponible en millones de productos enviados por Amazon México y es completamente sin costo para usuarios con membresía Amazon Prime. Amazon México ha desarrollado capacidades únicas en su red de logística y transporte y en su infraestructura tecnológica, utilizando ciencia de datos para predecir la ruta más eficiente y confiable para entregar todos los pedidos.

