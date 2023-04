“Sin el INAI es mejor”

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, es mejor dejar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mocho, sin quorum, para que no pueda emitir ningún documento oficial sobre alguna petición de ciudadanos de los asuntos públicos.

Este es el “mundo ideal” al que se refería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en una plática en el Senado y que fue balconeado por el compañero Carlos Loret de Mola, luego de sostener una reunión con senadores de su partido. La transcripción publicada por Loret es clara cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comenta a los senadores: “Y me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que es lo que más nos conviene, es que haya un periodo de un impasse. Ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería del Instituto y bueno pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos”.

La reacción fue inmediata. Especialistas, ex comisionadas e integrantes del Consejo Consultivo del INAI alertaron que la falta de quorum en el organismo para decidir sobre asuntos solicitados pone en entredicho el ejercicio de derechos fundamentales como los de acceso y transparencia a la información pública y el de la protección de datos personales. Los académicos y especialistas en el tema advierten que la inédita situación en el instituto retrasará la entrega de datos y se convertirá en el pretexto perfecto para que no se transparenten información pública, como el gasto de los tres niveles de gobierno.

El camino legal luego del veto presidencial para lograr el “impasse del mundo ideal” el camino legal del INAI será en la Suprema Corte para que el Senado designe a los comisionados faltantes, aseguró Blanca Lilia Ibarra, presidenta del organismo, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el instituto no sirve. La comisionada presidenta del INAI afirmó que el organismo sigue en pie, firme y trabajando con base a las facultades que tienen a su alcance.

El Presidente como es su costumbre con sus contrincantes los descalifica que es lo más fácil, además recurrió a otra de sus costumbre la franciscana austeridad al asegurar que sin el INAI, se ahorrarían mil millones de pesos.

El presidente López Obrador consideró que le da igual si existe o no el Instituto Nacional de Transparencia y que no sirve para nada. El propio Presidente vetó el nombramiento de dos comisionados que había designado el Senado de la República y que estaban por ocupar sus cargos. Dijo que el INAI forma parte del conjunto de organismos autónomos que combatirían la corrupción y sin embargo, servían para dar empleo a quienes simpatizaban con los gobiernos en turno.

Lo cierto es que es mejor no transparentar información sobre “asuntos de Estado”, que esa es la figura actual en la que el gobierno se escuda para no dar información solicitada.

Héctor Saúl Téllez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, dijo que el audio en el que se escucha al titular de Gobernación, Adán Augusto López, decir que para el Presidente un INAI sin quorum para operar es un mundo ideal, evidencia el desprecio que tienen hacia el derecho a la información. La diputada priista Lorena Piñón coincidió en que un mundo ideal para un gobierno corrupto es que no le revisen las cuentas. “Por eso quieren inhabilitar al INAI”, advirtió.

Notimex, 55 años

Lo que siempre funcionó y fue un referente en el mundo del periodismo internacional y nacional, que informó durante 55 años sobre el acontecer en México y en el mundo, está a punto de desaparecer. La agencia Notimex, la agencia noticiosa del gobierno mexicano está destinada a desaparecer.

Hace unas semanas el presidente de la Jucopo del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el gobierno federal presentará en los próximos días iniciativas para liquidar a la Financiera Rural y a un medio de comunicación. Sin mencionar por su nombre a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, que recientemente cumplió tres años en huelga, el legislador aseguró que se respetarán los derechos de los trabajadores, según publicó “El Universal”.

Notimex en desgracia y abandono desde hace tres años, luego de que la directora general Sanjuana Martínez, nombrada por el actual gobierno, despidió empleados injustificadamente entre otras irregularidades hacia el personal, lo que ocasionó que el Sindicato Único de Trabajadores, Sutnotimex, estallara la huelga, que hasta el momento continua y que al parecer el gobierno federal no tiene ninguna intención de solucionar.

El presidente López dice que no es necesaria, porque era una agencia de propaganda y no es necesaria porque ya tiene la mañanera, lo que deja ver su corta visión carente de Estado y transparencia. Una agencia de Noticias, lejos de cumplir su función informativa, es más allá de eso, ya que funge como impulsora de prioridades gubernamentales y de estado. Es parte de la estructura operativa de un gobierno. Es claro que no lo ven así, pero todavía más alarmante, si es promotora, como dicen, porque nunca la usó. La respuesta es la incapacidad e ineficiencia, como muchas cosas que vemos y vivimos. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com