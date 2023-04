Zedillo, el ángel exterminador del morenismo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es el inventor de López Obrador

En su sexenio lo usó como arma contra Madrazo

Pese al escándalo, fue pólvora mojada

Pero creció por apoyo de Calderón y EPN

Ahora impulsa negocios ferrocarrileros

Sin obstáculos de la 4T

La alianza opositora da señales de vida

Presidenciables anti-4T se unen

Grupo Texcoco, de Delfina, en bretes corruptos

Kavak, RSC

El gobierno arbitrario de un príncipe,

aunque sea justo y esclarecido, es siempre malo

Denis Diderot (1713-1784), escritor francés

Ernesto Zedillo, con la asunción de Andrés Manuel López Obrador, mantiene una presencia casi fantasmal, pero efectiva, en la actual administración.

Aunque le ha criticado sólo unas 10 veces, a comparación de los cientos contra Calderón, las centenas contra Enrique Peña, las decenas contra Carlos Salinas, Zedillo es el personaje que impulsó la vida política de AMLO, en sus guerras contra Roberto Madrazo por el gobierno de Tabasco y quien presionó a José Woldenberg, entonces presidente del IFE, para que le diera una credencial de elector con antigüedad de 5 años para poder ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aun cuando continuaba vigente su credencial como participante a los comicios por su natal Tabasco.

Le debe su existencia política a Zedillo, quien es el principal enemigo de Carlos Salinas (a quien le metió a la cárcel a su hermano y policías de su sexenio aparecieron como asesinos y extorsionadores de otro hermano, Enrique Salinas en 2004.

Pero hablemos de Zedillo. Entre 1996 y 1998, privatizó el sistema ferroviario mexicano y dio concesiones de 20 y 50 años, a empresas como: Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex) de Alfredo Casar Pérez; Grupo Acerero del Norte (Peñoles), de Fernando Alanis; Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana; Grupo Triturados Basálticos (Tribasa), de Pedro Peñaloza. Pero destaca la concesión por mil 400 millones de dólares a Transportación Ferroviaria Mexicana, asociada con la estadounidense, Kansas City Southern Industries.

Cuando finalizó su sexenio, Zedillo Ponce de León participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) conformado por Grupo México (de Germán Larrea, quien ahora AMLO está congraciado) e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de Bernardo Quintana, a quien le entregó una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.

Ahora el poderoso grupo, del que es funcionario Zedillo, invertirá 33 mil 600 millones de dólares para construir el tren del T-MEC, que llevaría mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá; el proyecto más grande realizado en los tres países. La semana pasada Canadian Pacific Kansas City, resultado de la fusión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern, construirá la red ferroviaria de 32 mil kilómetros que atravesará las tres naciones de Norteamérica.

KCS y Canadian Pacific, consolidadas, presentaron su proyecto a Diego Sinhue, para la construcción del Tren TMEC que conectará desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán hasta Nuevo León, y de ahí a Chicago en Estados Unidos, donde las líneas de Canadian Pacific abren paso por toda la frontera desde Toronto hacia Quebec, Montreal y Saint John en el este, y hasta Vancouver, del lado Aeste.

A través de 32 mil kilómetros llegarán a 11 puertos, para fortalecer las cadenas de suministro construidas por el USMCA (T-MEC); vínculos entre Canadá, Estados Unidos y México, lo que conlleva oportunidades de inversiones para las comunidades donde estemos. Trae oportunidades de trabajo y crear mejores condiciones

Como testigo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, los funcionarios de las empresas mencionaron que han invertido más de 5 mil millones de dólares en los últimos 25 años.

KCS México, que preside Oscar del Cueto, iniciará el proceso de construcción este mismo año y el acuerdo deriva de la relación entre los 3 países. Independientemente del tiempo que le queda a AMLO en la silla presidencial y las reformas que proponga, los empresarios ferrocarrileros se comprometieron a mantener las inversiones en el país.

Además, ofrecieron que buscarán la vinculación de el Tren T-MEC con dos de los proyectos insignia del gobierno: el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Trabajan con mucha confianza en el país. Incluso tienen excelente acceso a la oficina presidencial. Claro, tienen un consejero que abre las puertas como Zedillo, quien es el ex presidente mejor aceptado por López Obrador. AMLO no es mal agradecido con quienes le extendieron la mano cuando estaba de capa caída y, en especial, Zedillo, le brindó tal impulso que llegó a niveles presidenciales.

PODEROSOS CABALLEROS

COLECTIVO PRESIDENCIAL: El Foro “Unidad y Gobiernos de Coalición para lograr una nueva alternancia democrática” reunió a los aspirantes opositores a la Presidencia como Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, Emilio Álvarez Icaza, Lilly Téllez, Ildefonso Guajardo y Juan Carlos Romero Hicks, además de otros políticos como Enrique de la Madrid, Demetrio Sodi de la Tijera, José Ángel Gurría y Silvano Aureoles. Bueno, ya se ven señales de vida a los de la casa de enfrente. *** DELFINA: El rosario de actos de corrupción de Morena en Texcoco, para apoyar a la candidata del oficialismo, Delfina Gómez, llega a extremos de convertirse en cínicos. La alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón, de Morena, firmó contratos por 11.9 millones de pesos para obras públicas con 3 empresas, cuyos domicilios son o han sido casas particulares, escuelas, bodegas, locales abandonados y hasta fondas. Militante del llamado Grupo Texcoco, que ha dominado en ese municipio desde hace varias décadas, Sandra ha sido fiel escudera de Delfina Gómez. Una de las constructoras fantasma es Promotora y Asesoría Común con dos contratos, entregados sin licitación y mediante la figura de invitación restringida. Dicha empresa no aparece en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. El principal es por 2 millones 83 mil pesos (TEX-DGOP-RP/IR-007-2020, para la “colocación de pasto sintético y malla ciclónica en cancha de futbol soccer en unidad deportiva Silverio Pérez”. Mientras que otro (TEX-DGOP-RP/IR-054-2021), por 726 mil 830 pesos, fue para la construcción de señalamiento vial para la “ciclovía en la calle Artega”. El domicilio es un taller de motocicletas. Otra es Napsa Constructores, la cual fue contratada por 4 millones 145 mil pesos por invitación restringida y sin concurso de licitación (TEX-DGOP-RP/IR-010-2020), para la primera etapa de la construcción del jardín comunitario” de la comunidad de San Miguel Coatlinchan, Texcoco. Conforme a contratos revisados, su representante legal es José Antonio Olvera Salazar, de quien no existe mayor información y tampoco hay datos de ésta empresa en el Registro Público de Comercio. Mientras que su domicilio registrado es Puerto Valparaíso 5, colonia Tierra Blanca, Ecatepec de Morelos. Una más es Central de Construcciones Especializadas Espinoza, la cual recibió un contrato por 4 millones 985 mil pesos (TEX-DGOP-RP/IR_005-2020) por invitación restringida y sin licitación para la “Primera etapa de la construcción dela Escuela de Beisbol-Texcoco”. Por cierto, dicha invitación restringida, también fue expedida a Napsa Constructores y Asesoría Comin. El domicilio es una bodega y un local vacío. Por eso quieren que el INAI, no tenga las garras suficientes para exigir transparencia en el manejo del dinero público de los morenistas. Impunidad total a la corrupción del partido en el poder.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

KAVAK; Loreanne García, cofundadora de Kavak y Chief People Officer, lucha por crear en esa empresa comercializadora de vehículos usados, un ecosistema donde se priorice el trabajo de las mujeres con herramientas que le den confianza a los colaboradores para crecer.

