Luis Miguel llega a los 53 años de vida, pleno y enamorado

¿Se casará con Paloma Cuevas?

Como regalo de cumpleaños, el tan esperado tour 2023

El astro Luis Miguel, el mejor cantante de Hispanoamérica en la historia, llega a los 53 años de vida este miércoless 19 de abril, día en seguramente será revelado el misterio de su tour 2023, que seguramente llegará al Auditorio Nacional con 50 conciertos.

El Sol brilla más que nunca al cumplir 53 años de vida, 31 discos, 22 giras, 2 películas, una serie autobiográfica y 225 conciertos en el Auditorio Nacional y enamorado de su novia, la diseñadora y empresaria Paloma Cuevas.

Se podrá decir que va a grabar el romance 2 millones, que no se ha renovado, que ha tenido baches que le han costado demasiado, etcétera, etcétera, pero definitivamente como artista es ya una leyenda. El ángel, talento y todos los dones que Dios le concedió a Luis Miguel Gallego Basteri son inigualables.

Ha grabado 31 discos (se podría decir que uno por cada año de trayectoria), ganador de 10 premios Grammy y como dijimos más de 100 millones de discos vendidos. El primer latino en recibir un Disco de Oro en Estados Unidos por un álbum en español; como el primer latino en llenar el Madison Square Garden; primero en realizar 30 conciertos sucesivos en el Auditorio Nacional de México.

Para Luismi el Festival Viña del Mar tiene un gran significado en su carrera pues a la edad de 15 años cantó por primera vez en el más importante festival chileno en el que también dejó huella durante sus actuaciones en 1990 y 1994, cuando recibió antorchas, gaviotas y el premio al artista más popular de ese año.

Miguel.

Gracias a la serie de Netflix, el Sol de México vio el resurgir de una carrera que estaba terminada. Embolsó 5 millones de dólares por los derechos de su biografía autorizada en la plataforma, aunque la ficción permitió a su vez que una decena de sus viejos hits se colaran nuevamente en el ranking Billboard, en medio de un nuevo auge de la música latina en los Estados Unidos.

Desde finales de 2022, su amigo el empresario Carlos Bremer había dicho que ‘El Sol’ regresaría a los escenarios con 200 shows y se estaba preparando en España, país donde ha sido visto con Paloma Cuevas.

¿Posibel boda?

Los rumores de una posible boda entre la pareja comenzaron cuando el ex torero de 89 años reveló en una entrevista que no descarta una posible boda, y que el cantante mantiene una muy buena relación con sus nietas, producto del matrimonio de Paloma con el torero Enrique Ponce. “Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mis nietas cenan con él y le ven”, además de confirmar que son amigos desde hace años. “Son amigos desde niños y ella es madrina del primer chiquillo mayor de él. Tienen amistad desde hace muchos años y ahora se les ve enamorados a los dos. Eso es bonito y verla feliz es mi sueño”, expresó Victoriano Valencia a Europa Press tras revelar que está encantado con su futuro yerno, “es un señor y un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor y él es un verdadero señor”.