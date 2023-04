Intromisión abusiva de EU

Desde el portal

Ángel Soriano

Como en los viejos tiempos, el Departamento de Estado de la Unión Americana recurre a la filtración de información en sus influyentes diarios para manipular a la opinión pública internacional y preparar el terreno para la intromisión en los asuntos internos de los países que tienen gobernantes no subordinados a sus intereses.

Así propiciaron golpes de Estado o han depuesto gobernantes, con filtraciones en los medios internacionales con información intencionada que busca desacreditarlos o crear un clima de desconfianza con fines aviesos. Ese tipo de recursos es muy conocido y funcionó en la época en la que los Estados Unidos decidían sobre la vida de las naciones.

Hasta la época del presidente Felipe Calderón, ha denunciado el presidente López Obrador, las agencias político-policiacas se metieron hasta la cocina y lograron infiltrar a la Marina para hacerla un cuerpo de élite en el combate al narcotráfico. Hoy intentan hacer lo mismo para el combate del fentanilo, “pero se verá la forma de colaboración”, dijo el presidente.

La denuncia de intromisión hizo que por la mañana, inmediatamente que terminó La Mañanera, el embajador Ken Salazar se apersonó en Palacio Nacional para limar asperezas. El presidente afirma que la DEA no es confiable, pues se ha comprobado que tiene o tenía vínculos con la delincuencia organizada. Y todo, asegura el mandatario, se tiene que aclarar ¿siguen las filtraciones?

TURBULENCIAS

Campaña en contra del fentanilo

El mismo Ken Salazar se entrevistó con la titular de la SEP, Leticia Ramírez, luego que México y Estados Unidos iniciaron una intensa campaña para prevenir el uso del fentanilo que en la Unión Americana causa hasta cien mil muertes. En nuestro país se inició en las escuelas de todos los niveles para la prevención del uso letal de la droga… El presidente López Obrador recomienda atender a los jóvenes y la vuelta a los valores humanos, cívicos, de buenas costumbres, para apapachar a los jóvenes y no dejarlos en el abandono que origina que se refugien en las drogas… De ahí que el programa de abrazos y no balazos sea muy criticado, pero ha quedado demostrado que el uso de la fuerza no es la solución. Se tiene que combatir de raíz, con campañas preventivas que ya se están poniendo en práctica en la Unión Americana… El presidente López Obrador puso de ejemplo a los pueblos de la región mixteca -y de todas las regiones de Oaxaca-, dónde se conservan valores, costumbres, tiene una cultura familiar muy arraigada. “Ahí no hay consumo de nada” dijo en Palacio Nacional luego que el fin de semana estuvo en Oaxaca para supervisar caminos y las súper carreteras al Istmo y a la costa oaxaqueña…En Oaxaca también el gobernador Salomón Jara Cruz dio a conocer la instalación de un Centro Integra de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos que beneficiará a 23 municipios de la entidad para resolver el problema de la basura que afecta principalmente a la ciudad-capital y que, lamentablemente, las sucesivas autoridades municipales capitalinas no han podido resolver. El Centro quedará instalado en San Lorenzo Albarradas, una zona de grandes atractivos turísticos, y en donde también ha surgido oposición, pero no se trata de un basurero, sino se trata de un complejo tecnológico que cumple todos los requisitos ambientales y que resolverá muchos problemas, afirma el mandatario. Esta parece ser la solución al problema de la basura toda vez que durante tres décadas ningún presidente municipal -y menos el actual-, ha tenido la visión para enfrentar y resolver un problema que no debe existir, pues existe la tecnología suficiente para ello, pero no hubo en los alcaldes capacidad para resolverlo.

