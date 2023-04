Más hechos y menos apapachos y abrazos, pide el embajador de EU en México, Ken Salazar

La ley de Herodes

José Luis Montañez

Seguirán las alertas si no se da seguridad a viajeros estadounidenses, señala el diplomático

Y es que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se acaba de celebrar el Séptimo Encuentro de Gobernadores del Sur-Sureste mexicano con el funcionario norteamericano, representante en México del presidente Biden.

Nuestro primer mandatario, expresó, se encuentra muy preocupado por cómo van las cosas en nuestro país con el tema del narcotráfico, pero también por el trato que reciben sus paisanos, en ocasiones no muy correcto, sobre todo en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Bacalar, Holbox y anexas.

Se tienen registrados innumerables casos de abusos de taxistas, náuticos, hoteleros y comerciantes de los destinos antes citados por cobros excesivos, robo, discriminación y mal servicio al turista norteamericano.

Por ejemplo, el día de ayer se transmitió por la señal del Canal 6 de televisión el caso de una turista, presuntamente de EU, que fue agredida, discriminada y atacada verbalmente por tres mujeres en el interior de un famoso casino ubicado en la avenida Tulum de la ciudad de Cancún. La nota fue tomada, según dijo el conductor de noticias, quien dio pormenores de la agresión a la turista extranjera.

Hace unos días, en Puerto Morelos, localizado a 20 minutos de Cancún, se registró otro caso de un turista de EU que recibió un balazo en una nalga cuando se encontraba de vacaciones.

El gobierno del vecino país del norte ha mostrado su preocupación por cómo anda la inseguridad en México, sobre todo en los destinos del Caribe mexicano, dónde cada 24 horas llegan miles y miles de ciudadanos de esa nación para disfrutar del paraíso que es Cancún y la Riviera Maya.

Y hasta para salir y llegar del aeropuerto de Cancún los turistas americanos tienen graves problemas, pues les quieren cobrar en dólares la tarifa o los taxistas los hacen caminar debajo del sol inclemente porque no acceden a pagar lo que se les pide.

Por La Ley de Herodes de ayer, me enviaron unos diez mensajes; nueve me indican que es cierto que Cancún sí se está convirtiendo en otro Acapulco y sólo un mensaje me reprochó que lo que escribí es una comparativa fuera de contexto. ¿Será?

Usted qué opina amigo lector.

