¿Quién le va a hacer caso a López Obrador en el 2024?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



El secretario Adán Augusto López Hernández no puede con tanto pleito

Hacia el final de la sesión de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, pasaditas las dos de la tarde, la senadora Sasil de León reconocía a Elena Poniatowska como la primer mujer periodista y escritora en recibir el reconocimiento senatorial y aprovechó justo ese momento para manifestar su rechazo por la decisión tomada un día antes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), por haber declarado inconstitucional el pase de la Guardia Nacional para depender de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los gritos de “¡fuera!” en el salón de sesiones de la Cámara alta, no se hicieron esperar por parte de la oposición, porque es evidente que la referida senadora morenista, con todo propósito, había prendido la mecha, sumándose a la postura que por la mañana había esgrimido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, terco como suele ser, dijo que para 2024 volverá a presentar una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.

Sin embargo —ojo—, lo más probable es que ya muy pocos le hagan caso, pues para esas alturas, México estará imbuido en la carrera presidencial y con lo desatadas como han demostrado estar las “corcholatas”, lo que se puede esperar es que haya mucho ruido; más aún, si la oposición se supone que ya tendría candidato presidencial emergido de la ciudadanía. Así que la pregunta sería: ¿Quién le va a hacer caso a López Obrador no sólo en esta, sino en otras propuestas?, ¿lo harán de lado?

Tampoco hay que soslayar que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también le hizo segunda a su jefe sobre la decisión dada a conocer por la Suprema Corte. “¡Elena, Elena!”, se escucharon las porras de los senadores para la escritora, quien al hacer uso de la palabra dijo: “Me da tristeza que no nos acompañe el señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí no solo lo queremos, lo admiramos”.

Entonces hubo más porras y aplausos, desde luego, para el tabasqueño y la prolífica autora continuó con su discurso que fue una recapitulación de su paso por los momentos más intensos de la historia de México; desde sus caminatas por la avenida San Juan de Letrán, hoy el Eje Central Lázaro Cárdenas, donde se oían los organilleros y un vendedor de billetes de Lotería le decía a Poniatowska, “cómpreme un cachito para que gane y se vaya a Europa, aunque no me lleve”, hasta el movimiento zapatista de Chiapas, donde conoció al Subcomandante Marcos, esto, sin olvidar el movimiento estudiantil de 1968.

Se mostró orgullosa de recibir el reconocimiento que le otorgó la Cámara alta y sonriente, dijo: “Hoy que cumplo 92 años y todavía subo la escalera que dice la canción, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita”. Y agregó: “Los premios son una puerta que se abre de pronto, un regalo, un reconocimiento al pasado para las que como yo, se despide”. Hacia el final de su intervención señaló: Supongo que muchos esperaban un texto político y lamento decepcionarlos. Estoy tan llena de agradecimiento que sólo puedo decir, gracias, gracias y otra vez gracias”.

Estuvieron en la sesión solemne: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y como representante presidencial, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que por cierto no se vio tan cómodo pese a estar cobijado por los integrantes de la bancada del partido oficial, de alguna manera sus pares. Incluso, el responsable de la política interna del país no le quiso entregar el diploma a Elena Poniatowska y con un gesto le cedió el honor al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta.

Y es que el titular de la Segob al parecer, no puede con tanto pleito que a diario y a pulso construye el inquilino de Palacio Nacional. Otro es el que trae esta errada y llamada Cuarta Transformación Con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, (INAI), instancia que ante un Juzgado de Distrito, acusó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta por incumplir con la resolución judicial de nombrar a dos comisionados de dicho Instituto, asunto que se ha quedado trabado.

Bueno, hay que considerar que el secretario de Gobernación ya venía de por sí de malas porque la senadora panista Lilly Téllez, lo increpó sobre los presuntos viajes de lujo del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y su familia. Y desde luego, sobre este tema no podía faltar el tan gustado “stand-up” mañanero en el presidente López Obrador contestó con un tajante “¡y qué!”, a las voces que señalan al titular de la Sedena.

Municiones

*** Las candidatas al gobierno del Estado de México por parte de la alianza Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez Alvarez, y de Va por México, Alejandra Del Moral, suspendieron sus actividades para preparar el debate que sostendrán hoy. Finalmente, la maestra Delfina se convenció de que el Instituto Electoral del Edomex no está a sus órdenes porque, como se recordará, pretendía cambiar el encuentro para el 28 de abril, bajo el demagógico argumento de que ella prefería escuchar al pueblo que asistir a un debate, con lo que pretendió cubrir el temor que le da asistir a este ejercicio, en el que no tiene tan probadas habilidades, así que corre el riesgo de que baje en las preferencias porque se comenta en los corrillos políticos, no sólo de tierras mexiquenses, que no podrá sostenerle el ritmo a Alejandra Del Moral Vela, quien llegará al encuentro con la “espada desenvainada”, segura de que derrotará a la morenista. ¿Será?

*** El tema del INAI siguió al centro del debate en el Senado de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, lo abordó al señalar que el funcionamiento del órgano garante de la transparencia es indispensable no sólo para garantizar el derecho a la información, sino otros derechos fundamentales como la seguridad jurídica y el acceso a una justicia pronta y expedita. De ahí que el legislador zacatecano volvió a hacer un llamado para que la bancada que coordina, tengan una visión de Estado para designar a las personas que cubran las tres vacantes de comisionados, para dejar sin efectos la controversia interpuesta por el Instituto, reactivar el entramado institucional para combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad. Monreal dio a conocer en redes sociales el documento que presentó a los integrantes de su grupo parlamentario, en el que expresa sus razones y criterios constitucionales y legales para asegurar el funcionamiento de este organismo autónomo.

