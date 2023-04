Espiando al Estado espía

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La mitomanía de AMLO se internacionaliza. Lleva más de 101 mil mentiras contra los mexicanos, algo nunca visto en la era del ponzoñoso presidencialismo azteca.

Juró y perjuró que la mortífera droga de moda, el fentanilo no es de manufactura made in México, pero el gobierno norteamericano y el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval se encargarían de desmentirlo y exhibirlo como un rascuachón Pinocho.

El Pentágono norteamericano ofreció hasta 10 millones de dólares por los 5 Chapitos, que en Sinaloa y Sonora fabrican a escala mundial la mortífera droga del fentanilo; de acuerdo con información de inteligencia gringa, el Cártel de Sinaloa fue infiltrado por 3 espías que proporcionaron al gobierno gringo santo y seña de los laboratorios donde se fabrica el fentanilo.

Extrañamente el hecho indignó al inquilino de Palacio Nacional y este martes acusó al Pentágono de estar espiando al gobierno mexicano, es decir que estamos ante un gobierno norteamericano espía, que espía a un Estado mexicano espía, pero que no espía lo que debe de espiar, esto es a las bandas criminales, sino a defensores de derechos humanos y periodistas, pero ese Estado espía lo niega y nuevamente AMLO se exhibe como un mentiroso.

¿Por qué le dolió tanto lo de los Chapitos, después de que se digo que los espías de la DEA transmitían a Estados Unidos todo lo que ocurría hacia el interior del Cártel de Sinaloa? ¿Sería que también enviaron vídeos sobre las reuniones secretas de AMLO con la matriarca de los Chapitos?

La cuestión es que AMLO mintió a los mexicanos y mintió a Estados Unidos. Había dicho:

“Nosotros hemos sostenido que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia, y que llega a México y a Estados Unidos y a Canadá de Asia” y se preguntarán: “¿por qué es importante tratar el tema y es importante decir que aquí, no producimos fentanilo? Se respondió que el problema es el consumo de fentanilo en EU donde va a haber elecciones y se van a empezar entre ellos a culpar y nos van a estar fastidiando”.

El propio titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dejaría mal parado a AMLO cuando presentó un video en el que se da cuenta de los aseguramientos de fentanilo que AMLO había negado que se produjera en México. Dijo el militar:

“En fentanilo, 221 kilogramos asegurados en este periodo de abril; mil 428 kilogramos de fentanilo asegurados en el año, y en lo que va de la administración siete mil 266 kilogramos de fentanilo…”.

Y no dejó duda de que se produce en México: “Vamos a presentar un video, de los laboratorios clandestinos de cómo se conforman y cómo se integran estos centros de manufactura de pastillas de fentanilo”.

Por lo visto, el martes 18 de abril será histórico porque no fue un día de AMLO. Salió como el cohetero de mi pueblo: Mal por todos lados, pues la Corte demostró a los mexicanos que el gobierno de AMLO es monumentalmente proclive a violar la Constitución, igual que sus serviles levantadedos diputados y senadores morenistas, después de que el máximo tribunal de impartición de justicia azteca declaró inconstitucional que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena; deberá regresar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues sus funciones son de policía y no de soldados militares. Ocho de los once ministros de la Corte le enseñaron a AMLO el significado burlón de que “no me salgan con que la ley es la ley”. Y le salieron con la ley en la mano.

