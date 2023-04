Agreden a turista “estadounidense” en casino de Cancún

José Luis Montañez

Difundida la noticia, se desapareció toda evidencia y en la casa de apuestas guardan silencio por temor a la clausura

El martes pasado, en su espacio Cancún Vive, de servicio al público que tiene en Canal 6 SIPSE, el conductor Gerardo Segoviano, dio cuenta pormenorizada de la agresión que sufrió una ciudadana, presuntamente de origen estadounidense, en el interior de famoso casino de la avenida Tulum, cerca de Plaza Las Américas.

De acuerdo al reporte, la mujer extranjera llegó al centro de diversión y tras cumplir con los protocolos del servicio se sentó frente a una máquina tragamonedas para probar suerte.

Presenciaban de cerca la escena tres mujeres mal encaradas que miraban a la jefa ganadora con resentimiento.

Para sorpresa de la gringuita y de sus observadoras, la máquina tragamonedas le empezó a dar premios, lo que provocó la ira de las tres tipas, quienes sin ningún recato le dijeron que ella estaba haciendo trampa con el aparato, pues tiempo antes una de ellas había perdido todo su dinero sin que la “tragaperra” le diera recompensa alguna.

Acto seguido, y sin importar que las cámaras internas grabaran la escena, la tres mujeres pidieron a la turista que desalojara el lugar y como no lo hacía e insistía en continuar apostando, a empujones e insultos la retiraron del juego, mientras los empleados del casino observaban la escena sin intervenir, pues se supone que son cómplices de las tres “rorras” que frecuentan el sitio.

Difundida la noticia con pormenores, se desapareció todo evidencia del caso, en la casa de apuestas guardan silencio por temor a la clausura y el conductor se volvió mudo.

No es la primera que esto sucede, sobre todo cuando se trata de ciudadanos procedentes de Estados Unidos, pues se sabe que un caso de estos puede provocar muchos problemas a las autoridades de los tres niveles y también a los sitios que, como el famoso casino de la Tulum, se valen de terceros para estafar incautos.

De por sí las máquinas son todo un reto para obtener un premio, pues imagine con tanto truco nunca podrá salir triunfador.

En Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum y anexas, los empleados de los sitios donde acude el turismo saben que tienen que ver oír y callar ante lo que vean.

Creo que esa es una mala táctica, pues la publicidad negativa de boca en boca causa más efectos que cualquier red social.

Y si no lo cree usted sólo voltee a ver a Acapulco por muchos años nuestra joya turística que ahora se encuentra en bancarrota por tanta delincuencia que abusó del turismo.

Un llamado a la embajada de Estados Unidos en México para que investigue el asunto del casino donde fue agredida una de sus ciudadanas.

Tal parece que no entendemos que estamos agarrando a palos a la “gallina de los huevos de oro”, pues el día que el turismo se aleje de Cancún y la Riviera Maya no volverá jamás, simple y sencillamente porque nuestro país va cobrando fama a nivel mundial y no precisamente por honrados, trabajadores, serviciales y honestos.

Al tiempo..!

