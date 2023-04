Delfina, con ventaja de 2 dígitos para la gubernatura del Edomex

La ley de Herodes

José Luis Montañez

A 5 semanas de saber quién será la primera mandataria estatal

Luego del debate del día 20 entre Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PT y Verde Ecologista al gobierno del Estado de México, y de su competidora Alejandra Del Moral Vela, quien representa los colores de la alianza PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, en ambos equipos de campaña festejaron que cada una de ellas había salido avante.

Hubo un manejo fuerte en los medios, tanto impresos electrónicos como digitales y las redes sociales, donde se dio un una impresión de que Del Moral había sido mucho muy superior a la maestra Delfina, sin embargo la estrategia de Gómez Álvarez parece que ha funcionado muy bien porque hizo una intervención, en el debate, muy calculada, muy medida, pues se manejó con pies de plomo y contestó a los cuestionamientos de Del Moral, que llevaban mucha jiribilla.

Todo estuvo centrado en el tema de la corrupción y en el cobro de cuotas cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, en los descuentos a los empleados del ayuntamiento para impulsar el crecimiento del partido Morena.

Esa fue, pues tal vez la pregunta más fuerte y sólida que Alejandra pudo hacerle a Delfina e incluso presentó algunos documentos donde el Tribunal Federal Electoral sancionó a Delfina y al partido Morena por haber impuesto cuotas a la burocracia texcocana para la manutención del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, hay que decir que las encuestas siguen todavía a favor de Gómez Álvarez con más de 2 dígitos y puede ser que pase de los 15 puntos arriba de Alejandra Del Moral, por lo que va como en caballo de hacienda hacia la elección del próximo 4 de junio y casi se puede asegurar que será la primera gobernadora del Estado de México.

Delfina, desde luego, tiene todo el apoyo del primer mandatario López Obrador y de la 4T para triunfar en la elección del primer domingo de junio, pues el proceso en Edomex es una aduana importantísima que Morena tendrá que pasar con calificación aprobatoria, para de ahí marchar tranquilamente hacia la elección presidencial de 2024.

Es bueno señalar que las encuestas que se han levantado pueden ser imprecisas, pues el Estado de México es una entidad muy grande, tiene 17 millones y medio de habitantes, con 12 millones y medio de electores, y hacer encuestas de mil y 2 mil ciudadanos pues no representan nada, ni el 1% de la población o de los empadronados, así es que yo no le daría mucha certeza a las encuestas.

Incluso los periódicos también señalan sus dudas acerca de cómo va esto, pero todos coinciden absolutamente en que Delfina es la que va arriba y que supera a Alejandra por 2 dígitos.

Alfredo Del Mazo Maza

Mucho se ha hablado de que Alfredo Del Mazo Maza ya entregó la plaza al presidente López Obrador para que sea Morena el que gobierne este estado a partir del próximo mes de septiembre, fecha en la que el mexiquense entregará su administración.

Hablan de que Alfredo está atado con una camisa de fuerza, porque su gobierno tiene muchos prietitos en el arroz, que son supuestos actos de corrupción en su gobierno. Se habla de las cuentas de Andorra también, aunque nadie ha probado eso ni ni se ha sabido si son lícitas o no son lícitas. Eso nunca se ha dicho, ni se ha investigado.

Lo que sí es cierto es que Del Mazo Maza debe de estar pensando en por qué razón él va a pagar la factura de tanta corrupción, que se convirtió en un saqueo permanente y constante de los gobiernos emanados del PRI y del famoso Grupo Atlacomulco de la entidad donde nacieron el profesor Carlos Hank González, Gustavo Baz Prada y del creador del grupo, Isidro Fabela.

Es lógico pensar que Del Mazo Maza no tiene por qué entregar la plaza para pagar las cuentas pendientes de los ex gobernadores Emilio, Chuayffet, Alfredo, Baranda, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel, Eruviel Ávila y, del más reciente, Enrique Peña Nieto, sí del ex presidente que está escondido, como vulgar prófugo, en España,

De todo ello, fueron públicos y notorios los actos de corrupción, pues la ciudadanía está cansada, por decirlo menos, de todos esos gobiernos, de cómo han saqueado esta entidad.

Hartazgo de los mexiquenses

La verdad es que no se sabe a ciencia cierta si Delfina va a ser la solución y si va a terminar con la corrupción. Lo que sí sabemos es que entre la ciudadanía mexiquense hay un hartazgo del PRI y también del PAN, porque los gobiernos panistas en la zona poniente, en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y hasta Ecatepec han dejado un muy mal sabor de boca y han sido temporales. Precisamente por los actos de corrupción nada cambió al renovar alcaldías, al pasar del PRI al PAN, al PRD; todo sigue igual, los gobiernos son lo mismo, es puro saqueo y pues de eso la gente ya está harta, entonces pensamos que por esa razón Delfina tiene muchas posibilidades de ganar y, además, las encuestas la marcan como favorita sobre Alejandra.

Del Moral Vela es muy entusiasta, tiene colocados cientos de espectaculares en el estado, por lo que habrá que revisar también si no ha rebasado el límite de gastos de campaña, porque eso también puede ser una causal de, si gana la elección, que lo dudo mucho, anularla. Así que, señores, faltan 5 semanas para saber quién será la primera gobernadora del Estado de México.

