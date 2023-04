La Corte sólo defiende la Constitución

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Es lamentable que AMLO, como jefe del Poder Ejecutivo, rompa el diálogo con el Poder Judicial en un hecho más para crear polarización y división entre los Poderes de la Unión. El presidente López está aferrado y furioso contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque le tumbaron su iniciativa de la Guardia Nacional, porque no apoyaron a Yasmín Esquivel y ahora porque le dieron entrada a la negativa de reducir el presupuesto al INE.

Lejos de buscar la negociación y el diálogo entre los Poderes, el jefe del Ejecutivo busca el rompimiento y cortar totalmente la relación con el Poder Judicial. Pareciera como un adolecente puberto en tremendo berrinche, ordenando a los miembros de su gabinete que no le contesten el teléfono a la ministra presidenta de la Suprema Corte.

López Obrador arremetió contra los ocho ministros de la SCJN que declararon inconstitucional que la GN dependa operativa y administrativamente del Ejército: “Son unos corruptos e irresponsables”. Se arrepintieron. En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato el fallo empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ¡No!, le dije al secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y a la secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez). No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”. Incluso instruyó a sus funcionarios que ni las llamadas les contestaran.

Lo que fue un acto de acercamiento y cortesía con el Ejecutivo y sobre todo para enviar un mensaje de seguridad y tranquilidad de los miembros de la Guardia Nacional, el señor de Palacio lo tomó como un arrepentimiento y una negociación en los oscurito. En palacio se interpretó totalmente mal el mensaje del Poder Judicial.

Estoy seguro que los ministros, que votaron por respetar la Constitución, en ningún momento se arrepintieron de su decisión, basada en los principios constitucionales y privilegiar la certeza jurídica y respetar el presupuesto asignado para este año. Entrará en vigor en enero del próximo año.

En ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública.

SCJN suspende recorte presupuestal al INE.

En SCJN niegan suspender recorte presupuestal al INE. En la lista de notificaciones de la Suprema Corte se informa que ya fue admitida a trámite la controversia presentada por el Instituto contra el recorte de 4 mil 175 millones de pesos. Tras admitir a trámite una controversia constitucional presentada por el INE contra el recorte de 4 mil 475 millones de pesos que le aplicó la Cámara de Diputados, un ministro o ministra de la Suprema Corte se negó a suspender la decisión legislativa.

Según las notificaciones de la SCJN con fecha 13 de abril señala que la demanda se dio por presentada y se admitió a trámite con el número de expediente 14 2023, así que habrá reacciones.

Edomex

La interpretación del famoso debate entre las candidatas a gobernador en el Edomex. Pocas propuestas sólo voluntad.

La candidata de la coalición Va por el Estado de México sigue demostrando que tiene la capacidad y el conocimiento de gobernar la entidad mexiquense, por ello, más liderazgos y políticos cierran filas en favor de Alejandra Del Moral.

La maestra Delfina Gómez poco exhibió y se notó que estaba muy a fuerzas. Jamás estuvo cómoda. Nunca sonrió. Como alumno regañado.

Apuntes

Quieran o no, el tema de la corrupción le pegó. Sí acepto que se dio el delito, y la sanción fue al partido no a ella. Es decir culparon al partido Morena que estaba en construcción con AMLO al frente. Vaya, que buena salida muy inteligente. Le anticipo no va asistir al segundo debate.

Por fin la historia del avión terminó. La pesadilla del TP01, Boeing 787-8, llamado José María Morelos y Pavón comprado en unos 218 millones de dólares, se acabó. Todos felices porque ya se vendió.

Las cuentas de la venta es por 92 millones de dólares, pero se tiene una adeudo de 100 mdd; las pérdidas para Banobras son de 8 millones de dólares; pero las pérdidas para el erario son de 208 millones de dólares por gastos, mantenimiento y almacenaje. El sobrante para los hospitales anunciados se esfumó, cero pesos. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

