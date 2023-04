México en la geopolítica mundial

Nuestro país ha entrado al juego en la disputa de las potencias por el control del mundo y las presiones de uno y otro bando harán que pronto nos encontremos inmersos, de lleno, en una peligrosa reyerta que pone en riesgo nuestra soberanía y nuestra tradición de mantenernos al margen del enfrentamiento entre naciones poderosas.

Migración y drogas son problemas comunes que afectan a distintos países, lo mismo que productores que consumidores y la presencia de poderosas mafias asociadas con corporaciones policiales ha sido una constante que no se ha podido eliminar, pero sí perfeccionar por los negociantes de los narcóticos.

Así, los Estados Unidos se aprestan a invadir nuestro territorio con el pretexto de capturar a los cabecillas de los cárteles más peligrosos que pululan en territorio nacional; por el problema migratorio se busca cerrar o militarizar la frontera norte -como lo pide el gobernador de Texas-, y se imponen restricciones a nuestras exportaciones.

Pretextos hay, de sobra, y México ha recurrido -sin que esto sea abiertamente- a la protección sutil de las potencias en conflicto: Se acerca a China y a Rusia y esto molesta a los Estados Unidos que redobla sus presiones; denuncia intromisiones de agencias estadunidenses y llama a la unidad nacional. ¿Lo entenderán los compatriotas de que estamos en grave riesgo?

TURBULENCIAS

La imaginación de los adversarios

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se lanzó de nueva cuenta contra la imaginación de los adversarios de la IV-T que con el tercer contagio de Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador han hecho circular toda clase de infamias y rumores perversos contra el tabasqueño “tienen el alma podrida”, dijo… Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo del Senado, se apresta a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para atender los asuntos legislativos pendientes, pero sobre todo para ver lo relativo al nombramiento de los nuevos comisionados del INAI que siguen en la congeladora. Y el INAI se encuentra en el filo de la navaja, en la misma situación en la que se mantuvo el INE que finalmente se estabilizó ya… La relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se reduce al cuidado de las instalaciones de la sede de la SCJN como ocurre con todos los edificios históricos, la relación personal entre sus titulares es diferente… Y en medio de los festejos por el 491 aniversario de la ciudad de Oaxaca, colonos de las riberas del río Atoyac se manifestaron en contra de la indiferencia e incapacidad de las autoridades municipales por no dar solución al problema de la basura, en tanto habitantes de la villa de Mitla, en la ruta turística de los valles centrales, se pronunciaron en contra del basurero que pretende crearse en San Lorenzo Albarradas, de la misma zona, lo que afectaría la imagen de la región. Gobiernos estatal y municipal son cuestionados por no encontrar soluciones, en meses, de este problema que cada día crece… Y pese a que los problemas más álgidos de la ciudad y del estado permanecen sin resolver, el ex gobernador Alejandro Murat -como Ulises Ruiz-, recorren el país en busca de la candidatura a la Presidencia de la República, cuando que dejaron asuntos sin resolver a su paso por Palacio de Gobierno de Oaxaca… Nadie se explica cómo ninguna corporación policiaca ni militar ha sido capaz de someter a la delincuencia que azota en las carreteras Puebla-Veracruz e incluso hay un escuadrón especializado para ello; a plena luz del día se cometen los atracos ¿Y la Guardia Nacional?

