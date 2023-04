“Polvo rosa”, más peligroso y caro que la cocaína, se pone de moda en México

José Luis Montañez

Este enervante tomó auge en Sudamérica, en los últimos años

La droga llamada “tusi” o “polvo rosa”, más peligrosa que la cocaína por el nivel de adicción que genera comparado con el de las metanfetaminas, se pone de moda en nuestro país, pese a su elevado precio. Este enervante ha tomado auge en países de Sudamérica en los últimos años.

En Quintana Roo, la Policía Municipal de Solidaridad detuvo en Playa del Carmen a un extranjero con 12 dosis de este enervante en el muelle de este destino turístico; anteriormente hubo otro aseguramiento en Tulum.

Seguridad Pública informó que esta persona originaria de Estados Unidos traía consigo 22 dosis de drogas, 12 eran “polvo rosa”, “tusi”, mientras que el resto correspondía a cocaína pura.

El ahora detenido fue identificado como Lawrence y fue detectado por un binomio canino que indicó la presencia de posibles drogas entre sus pertenencias. Los elementos de la Policía Turística de Playa del Carmen lo inspeccionaron y encontraron dichos estupefacientes.

De acuerdo con los especialistas, esta droga es 7 veces más cara que la cocaína común; es una de las más costosas del mercado y su efecto es similar al “éxtasis” o “LSD”.

Este enervante se detectó por primera vez en el mercado sudamericano, donde se ha reportado un alto consumo en Argentina, Brasil, Paraguay, entre otras naciones.

Hace una semana, el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rubén Oyarvide, confirmó que en Tulum fue detenido un presunto líder criminal identificado como Edgar Ramón “N”, a quién además de asegurarle un arma también se le aseguraron diversas dosis de cocaína pura, marihuana, pastillas psicotrópicas y piedra; entre la droga también hubo dosis de la droga “tusi”.

Qué es la “tusi” o “cocaína rosa”

La fórmula de “tusi” está basada en la composición de la droga LSD, además de sumar una proporción del MDMA. Una combinación de ambas sustancias psicotrópicas que causa efectos alucinógenos, por un lado, y sensación de euforia por otro. Como en la mayor parte de este tipo de drogas, se incrementa la sensación falsa de control y perfeccionamiento de las capacidades, que no es más que un estado de nerviosismo y excitación muy elevado, característico especialmente del “tusi” por su intensidad.

Se trata de un droga sintética, y aunque la “tusi” también se conoce popularmente como “cocaína rosa”, poco tiene que ver con la cocaína blanca. Tan sólo en su forma de polvo.

Además, el “tusi” es potencialmente más peligroso por el nivel de adicción que genera, comparado con el de las metanfetaminas. Por otro lado, sus efectos tienen una duración de entre 4 y 8 horas, y a medio plazo puede generar episodios de pánico, ataques de ansiedad, depresión, alteraciones emocionales y despersonalización.

El consumo continuado de tusi afecta a la salud cardiovascular ya que favorece la hipertensión y las arritmias, aumentando el riesgo de angina de pecho, infartos e ictus. La cocaína rosa también puede llegar a provocar un fallo multiorgánico.

Su nombre químico es 2CB (4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina). La “tusi” también se caracteriza por su exclusividad, y es que el precio del gramo de esta clase de droga se sitúa en más de 100 euros. Por este motivo, desde su distribución se le atribuye ser dueña de la “clase alta”. Su creador fue el químico Alexander Shulgin en 1974. Desde entonces, por su color y las formas en las que suele distribuirse (desde en forma de pastilla hasta simular ositos de golosina) es una de las drogas más singulares.

Le proponen a Uber y Didi 1.5% de impuesto

Ya son meses desde que se agudizó la polémica sobre la llegada de los servicios de transporte a través de plataformas digitales en Quintana Roo, lo que derivó la inconformidad de los taxistas convencionales, no obstante, es un tema que ya se está regulando y que se pretende resolver sin afectar a ninguna de las partes.

Por un lado, las plataformas como Uber y Didi exigen que se les permita trabajar en un marco de legalidad sin ser amedrentados, agredidos u extorsionados por el gremio taxista, mientras que los ruleteros piden que haya suelo parejo en esta competencia para movilizar a turistas y locales en la entidad.

Tras pasar el tema a las manos de las autoridades se determinó que plataformas como Uber pueden operar en Quintana Roo, no obstante, para su regulación se requieren algunas reformas a la Ley de Movilidad, las cuales se encuentran en análisis, a fin de determinar entre otras cosas, la tarifa de impuestos que deberán pagar.

En este caso, el impuesto que se pretende establecer por viaje al transporte a través de plataformas digitales como Uber o Didi, sea en ámbito privado a público, es de 1.5%, de acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, cuyo análisis arrancó esta semana, y se espera sea aprobado en cualquier momento.

Asimismo, una vez que culminó la reunión de la Comisión de Movilidad; el titular del Instituto de Movilidad, José María Chacón Chablé, declaró que, además de analizar el tema de los impuestos, también en la reforma se busca dar seguridad a los usuarios de plataformas móviles “con la instalación de geolocalizadores, botones de pánico y cámaras”.

El documento leído en la sesión de comisiones, detalla sobre el tema del cobro, que por cada viaje que los usuarios hagan a través de la aplicación, se cobre el 1.5%, del cual el 1% será para el Instituto de Movilidad y el 0.5% restantes para “Fondo de Movilidad”.

Y si bien, el cobro planteado es general tanto para el servicio de transporte solicitado a través de plataformas digitales (público o privado), se plantea que para los concesionarios del servicio público pudiera haber una excepción en el pago.

Finalmente, Chacón Chablé dijo que ayer pudo haberse dictaminado la propuesta de reforma para posteriormente subirla al pleno, aunque al menos hasta el cierre de esta edición no había ocurrido.

Frenan entrega de pasaportes en Chetumal

La oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chetumal, informó que se ha suspendido de manera temporal la emisión de pasaportes, puesto que la empresa contratada para brindar este documento, no cuenta con el equipo tecnológico necesario para operar de manera adecuada, es decir, que ahora los interesados deberán desplazarse hasta Cancún para dicho trámite.

El personal del organismo, confirmó esta situación, lo cual resulta lamentable para los usuarios, ya que las oficinas para este trámite apenas fueron inauguradas el pasado 21 de diciembre de 2021, para darle una alternativa más ágil a las personas en el sur del estado.

Se informó que la compañía holandesa Inetum, que antes les brindaba el servicio, decidió rescindir del contrato tras un adeudo de seis meses, mientras que, la nueva empresa, originaria de la Ciudad de México, prometió tener listos los pasaportes en menos de un mes y hasta el momento no ha cumplido, alcanzando un retraso de tres semanas después de la fecha límite debido, argumentando que tienen problemas técnicos con sus equipos.

En este escenario, los usuarios de la oficina, se manifestaron en contra del mal manejo de la oficina, pues cuando se había instalado para facilitar un trámite necesario, ahora deben trasladarse hasta Cancún para poder realizarlo.

Uno de los afectados, declaró: “Ya de por sí nos cobraban un cargo de 385 pesos adicionales al costo que tiene el pasaporte, sólo a los chetumaleños, porque en Cancún no lo hacen. Y ahora resulta que todos los trámites que hicimos no servirán para nada porque no cuentan con la tecnología para tomar nuestros datos biométricos para la emisión de este documento en la capital del estado”.

Mientras tanto, el personal de la oficina informó que Inetum no aceptó un convenio de pago por parcialidades para poder cubrir el adeudo, cuya cantidad total no fue dada a conocer; destacaron además, que la compañía, de origen holandés, está exigiendo la liquidación del adeudo en una sola exhibición para retomar sus operaciones.

