La salud, nuevamente, y con lagunas informativas

Así las cosas…

Humberto Mares N.

No podemos dejar de comentar el asunto de la salud del Presidente de México. No se trata de Andrés Manuel López Obrador, sino del jefe del Ejecutivo, uno de los tres poderes de la República Mexicana. La salud del Presidente de México es cuestión de Estado. A nadie le deseo un mal. Se trata del Presidente de México y como tal lo que le suceda tiene consecuencias, sobre todo en el ámbito financiero y económico.

Por tal motivo, es importante que se informe oportuna y verazmente sobre la salud del jefe del Ejecutivo y parar las especulaciones que hacen mucho daño a la imagen de la nación. Espero sinceramente que el Presidente esté bien y solo sea, como dicen, Covid.

El Estado mexicano no tiene, no cuenta con un protocolo para informar debidamente sobre la salud del Presidente en turno. Esto provoca especulaciones y lagunas informativas que deja el equipo de comunicación del Presidente que propician rumores sobre su verdadero estado de salud, que no abonan nada bueno al tema.

Si bien se trata de asunto privado, al predominar un sistema presidencialista en nuestro país, la salud del titular del Ejecutivo federal es de relevancia para el país, debido a que está en juego la estabilidad política y económica.

Como Presidente de la República, López Obrador se ha contagiado tres veces de Covid-19 y ha sido sometido a un cateterismo. En las tres ocasiones en que el presidente López Obrador ha dado positivo a covid-19, la vía para informar a los mexicanos ha sido Twitter. En esta ocasión fue una desinformación y especulación sobre su estado de salud.

Desde Vicente Fox, cuando tuvo problemas de salud y que fue intervenido quirúrgicamente de la columna, no hay un protocolo para informar sobre el estado de salud del Presidente. Si bien se informó debidamente por un grupo de médicos, se planteó en esa ocasión, que el estado de salud del Presidente era un tema de Estado, y que era un asunto sobre el cual la ciudadanía tendría que estar informada, es decir, el ocultar el estado de salud de un presidente es falta de transparencia y falta de comunicación del gobierno con los ciudadanos.

El tiempo ha pasado y es necesario contar con un protocolo sobre este asunto. No se vale especular en este sentido. No se vale especular con la vida de nadie. La estabilidad de la nación bien vale la pena diseñar y definir un protocolo al respecto.

Campaña de desprestigio

Inician campaña de desprestigio en contra de Norma Piña. Un grupo de lopezobradoristas se plantan en las puertas de la Suprema Corte en busca de firmas para exigir la renuncia de la ministra Piña, sin un argumento o motivo de peso.

Después de que ocho ministros invalidaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, simpatizantes del Presidente instalaron un plantón en las puertas de la Suprema Corte (SCJN) e iniciaron una campaña de desprestigio con el propósito de recabar 150 mil firmas para exigir su renuncia de la ministra presidenta. Irónicamente, los accesos al inmueble tuvieron que ser resguardados por elementos de la GN.

Simplemente los esbirros mandados al frente de esta manifestación no tienen ni exhiben ningún argumento de peso, mucho menos legal, que sea argumento por el cual renuncie la ministra Norma Piña.

El argumento de que hay corrupción en el Poder Judicial podría ser. Los lopezobradoristas seguramente no están enterados del magno desfalco realizado a la nueva Conasupo, hoy Segalmex, de 15 mil millones de pesos. Este asunto no es comentado.

Esta campaña de odio y persecución contra el Poder Judicial, resulta incomprensible que es alimentada por el poder ejecutivo y su máxima expresión, es decir desde la presidencia de la República. AMLO no acepta la división de poderes, la autonomía de cada uno de ellos, como lo haría un verdadero demócrata.

Justicia para los amigos

Como dice el añejo dicho “justicia y gracia para los amigos y justicia para los enemigos”. El caso del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas, ha dado un paso más en la impartición de justicia y culpas.

Francisco Garduño, responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), fue acusado de uso indebido de funciones, omisión en sus labores para desempeñar diversos proyectos y protocolos de actuación contra incendios y hacinamiento en instalaciones que opera el INM. Será el domingo que el juez decide sí lo vincula a proceso. Por lo pronto, sigue siendo director del INM.

Apuntes

Ya sepultaron por fin al Insabi, Instituto Nacional de Salud y Bienestar, encargada de dar los servicios de salud a los ciudadanos sin protección alguna, con tres años de vida y que sería la institución para dar atención médica como Dinamarca y que hoy el Legislativo votó por desaparecerla.

El servicio de primer mundo se fue y por lo pronto la responsabilidad será del IMSS-Bienestar. Los responsables de este fracaso Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, siguen como siempre, sin hacer nada y por ello los resultados y el costo de vidas de niños y pacientes que no fueron atendidos y que no tuvieron medicinas.

Los recursos del desaparecido Insabi serán para los proyectos magnos de construcción de este gobierno.

La sesión del martes en la Cámara de Diputados sepultó oficialmente al sistema encargado de dar atención médica a la población abierta. También desapareció la Financiera Rural, encargada de impulsar al campo. “Al diablo las Instituciones”. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

