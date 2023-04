El TRI regresa a la Arena CDMX y Arena Monterrey para festejar su aniversario 55

“Alex Lora – EL TRI 55 aniversario y todo sea por el rocanrol”

Dile a tu mamá que prenda la grabadora y lánzate a disfrutar este histórico concierto que no te puedes perder

La legendaria banda de rock mexicano EL TRI festeja más de cinco décadas de carrera ininterrumpida con su gira “Alex Lora – EL TRI 55 aniversario y todo sea por el rocanrol” en la Arena CDMX el 1 de octubre y en la Arena Monterrey el 30 de noviembre.

Forma parte de un gran festejo donde los guitarrazos no han dejado de sonar desde que la emblemática banda inició su carrera en 1968 como ‘Three Souls in my Mind’ participando en conciertos como aquel legendario concierto en Avándaro, hasta llegar a tocar con la Orquesta Sinfónica Metropólitana y ser nominados a cinco premios Grammys en la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español, recorriendo prácticamente el mundo entero con canciones que describen de forma única la manera en la que ven la vida.

Ahora, 55 años después, vigente y lleno de energía ALEX LORA y toda la banda de EL TRI, regresan a la Ciudad de México y Monterrey para celebrar un año más de rodar y rolar, tocando para un público que los ha seguido por más de cinco décadas y cantar junto con ellos éxitos como “Las piedras rodantes”, “ADO” “Oye cantinero” y muchas más.

La fecha para que EL TRI festeje sus 55 años de carrera será: ARENA CDMX 1 octubre 2023, 19:00 HRS. ARENA MONTERREY 30 noviembre 2023, 21:00 HRS.

Información General Arena CDMX y Arena Monterrey: Venta al Público en General: A partir del jueves 27 de abril de 2023, a las 10:00 horas. Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com y taquillas de Arena CDMX y Arena Monterrey, además de los diversos outlets de Superboletos. Para mayor información ingresa a www.zignialive.com