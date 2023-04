Como dormido

Carlos Ramos Padilla*

Una prueba más de la inconsistencia en la información oficial y de los medios fue cuando en Palacio Nacional se acusó de mentiroso al Diario de Yucatán por haber informado que el Presidente se había desvanecido.

Dos días después AMLO, en un largo mensaje no solamente, aceptó que sí ocurrió, hasta lo llamó “váguido”.

Pero tal como lo narró el periódico meridiano, fue reanimado y luego se procedió a interrumpir su agenda y trasladarlo a la Ciudad de México. Revisando el tranquilizador mensaje presidencial el mandatario dijo: “Era una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos (Fonatur), como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido (vahído), hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital.

Le pidieron instrucciones al general secretario. El militar recomendó una hospitalización que negó el tabasqueño: “Yo no acepté. Los charoleé”. Les dije:

“Él es el secretario general, pero yo soy el comandante supremo. No me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender”.

Evidentemente esto trastornó en forma, calendario y fondo los planes de la sucesión presidencial. Las cosas tenían que cambiar y cambiaron. Por lo pronto y como lo señaló el secretario de Gobernación, AMLO no viajará a Nuevo León el viernes por la tarde y sábado.

Se empezó con la convocatoria a miembros del gabinete para una reunión el viernes por la tarde para pasar revista a las condiciones de la República. Hubo reunión de gobernadores morenistas, pero sin videomensaje de AMLO y con la inesperada e innecesaria presencia de Alejandro Encinas.

Ebrard aplaudía a rabiar en Tabasco las declaraciones de la esposa del Presidente. Y la próxima semana aparenta ser normal incluyendo la posibilidad de que regrese a las mañaneras.

AMLO planeará sus estrategias de contingencia y evaluará el comportamiento de sus “corcholatas” para afinar lo que ya había advertido: Su testamento político. Por lo pronto, el cuestionado y muy ensayado videomensaje del Presidente logró apagar algunos incendios, incluso atacando nuevamente a sus “detractores”.

Pero esto no significa que los frentes y presiones abiertas por el Presidente en un conflicto con Estados Unidos y con la Suprema Corte hayan disminuido. Quiso desarticular especulaciones, pero las incrementó. Quiere reorganizar el ejercicio territorial donde domina Morena y evaluar su popularidad luego del desvanecimiento. Con o sin el “cabal salud”, el Presidente irá aminorando sus actividades, pero no ingresará a un ejercicio de reposo. AMLO no quitará la fuerza a su decisión de desaparecer al INAI y para ello ya puso a operar a sus sabuesos en el Senado.

Ya le informaron también que el Tren Maya no funcionará en su sexenio y eso lo irritó sobremanera. Se le acaba el tiempo de poder absoluto, su imagen se hará pequeña para dar paso al aspirante presidencial, aun cuando él mismo se proponga como operador y coordinador de la campaña electoral, eso sin duda. Por lo pronto, las contradicciones y mentiras sobre su enfermedad no le ayudarán y en algunos casos en efecto, ya parecerá que anda “medio dormido”.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.