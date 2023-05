¡Y Dios salvó al Presidente!

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Muchos sabemos que, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, son tiempos de zopilotes.¡Y vaya que vimos revolotear a muchos en los días que el mandatario estuvo ausente de las mañaneras a causa de la Covid! Los periodistas que han hecho de sus ataques al Presidente un negocio estuvieron especulando acerca de la salud del jefe del Ejecutivo federal y llegaron a soltar toda clase de despropósitos, desde la teoría del infarto hasta la probable muerte de AMLO. Por eso el primer mandatario tuvo que salir —-aún convaleciente— a desmentir personalmente esos infundios, para frenar esa ola de rumores. Y ahora muchos se escudan culpando a sus “fuentes” o a la falta de información oficial tras haber mentido —maliciosamente— sobre la salud del jefe de la nación, porque lo que intentan es crear la idea de un Presidente cansado e incapaz de seguir con la conducción de la nación. Pero sepan que, como deseábamos millones de mexicanos, “Dios salvó al Presidente”.

Todo inició así, con las palabras del gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en el ejercicio de comunicación circular en que por tercer día estaba al frente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien agradeció el favor de darle la palabra. Salomón Céspedes Peregrina dijo: “Es un gusto enorme para mi estar en este espacio, que tiene un gran simbolismo y que sin duda marcará una época en la historia moderna de México. La mañanera será recordada siempre como el máximo ejercicio de apertura y transparencia que ha sostenido un gobierno con las y los mexicanos en su historia. Quisiera enviar de manera pública, desde esta importante tribuna, un caluroso saludo al señor Presidente, un abrazo fraterno a nombre del estado de Puebla, y decirle: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador sepa usted que en Puebla estamos siempre al pendiente de su salud, así como de las directrices que usted marca para la transformación y el prospere de nuestro país. Le deseamos pronta recuperación. Sabemos que tenemos Presidente para mucho rato todavía, porque ya muchos quisiéramos tener su energía, pero, sobre todo su convicción y congruencia. Es usted un gran ejemplo, señor Presidente. Y desde aquí le deseamos mucha salud”.

Cuando dijo “sabemos que tenemos Presidente para mucho rato todavía”, me vino a la mente la frase célebre “God save the queen”, que se utiliza en el Reino Unido como término del patriotismo y la esperanza que le deseaban en particular a la Reina Isabel II para que tuviera una larga vida (por cierto, les aconsejo ver la serie en su segunda temporada en Netflix, The Crown).

A este tecleador en Palacio Nacional le dicen Lord, y al estar esa mañana del miércoles 26 de abril en Palacio Nacional, pensé en manifestar una frase fuerte y sin la utilización de muchas palabras, que tuviera un tronante impacto, que debería ser corta, más corta que las que habían expresado muchas personas desde el pasado lunes 24 de abril, al enviar un mensaje al Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.

¡Eureka!, la tengo —pensé—: Sólo cuatro palabras, que es más corta que las de otros compañeros y servidores públicos. Pero esta frase que manifesté en Palacio Nacional no le agradó al periodista mexicano Joaquín López-Dóriga Velandia, que informa de los acontecimientos nacionales e internaciones y que pregona experiencia y credibilidad, según su promocional en su espacio de Radio Fórmula. Y a mediodía del miércoles 26 espetó la descalificación y mentira, al afirmar “y luego otro de estos”. Dijo: “Voy a leer un mensaje: ‘Dios salve a nuestro presidente’; cinco palabras. Son las ocurrencias para quedar bien”. E hizo énfasis López-Dóriga (LODO por sus siglas), Pero tuvo que leer: “Quiero abrir con esto -—dijo—: Dios salve a nuestro pre-si-dente”.

El periodista mexicano “con más credibilidad”, Joaquín López-Dóriga Velandia, miente como es ya su costumbre y aquí están las pruebas, “Teacher”. Esta es la versión estenográfica del día miércoles 25 de abril, para tu conocimiento:

Adán Augusto López Hernández: A ver, Pozos.

Pregunta: Buenos días, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y encargado del Poder Ejecutivo Federal; buenos días al señor gobernador y a Ana Elizabeth, y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan.

Antes de iniciar mis preguntas, quisiera una frase de sólo cuatro palabras para el señor Presidente que dice: “Dios salve al Presidente”.

En privado a ti, Joaquín López Dóriga Velandia, que “tienes hasta reconocimientos en el extranjero y eres toda una institución el periodismo mexicano”, posees micrófonos —con que, por desgracia, no cuento yo—, te digo que tú mientes y sesgas la información.

Desde tu espacio dices el día jueves 27 del mes recién terminado en tono irónico “informastes”: “Ayer uno de estos cuentistas farsantes le dice: Licenciado Adán Augusto López Hernández, encargado del gobierno de México; y le dijo —Adán— no, no soy encargado del gobierno de México; el gobierno de México está a cargo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo sólo estoy a cargo de la mañanera”.

Con la experiencia y la credibilidad, Dóriga, burlonamente escupió: “Ya saben cómo son, ¿no? Y el otro le dijo: ‘Dios salve al Presidente’, que le contaba ayer. Tuvo que leer: ‘Dios sal-ve a nu-es-tro pre-si-den-te’; ni eso puede ligar: ‘Dios salve a nuestro Presidente’, cinco palabras, pero bueno, es lo que hay”.

López-Dóriga, no eres abogado, no eres “teacher”, no dices la verdad, pero según desde donde transmites y tienes un micrófono radiofónico, eres el periodista de mayor reconocimiento en todo México, y este reportero de a pie, puede desmentir tus aseveraciones. Pensé que la vejez te había dado más experiencia, pero observo que, a ti, te ha hecho perder el rigor periodístico, si es que acaso alguna vez lo tuviste, por anteponer tus propios intereses. Has hecho de la noble profesión del periodismo un lucrativo negocio y a muchos reporteros nos das vergüenza con tu presencia como “periodista”. Hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedaccion@gmail.com, vía Twitter a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com, así como también pueden ver mi canal Lord Molécula Oficial.