MIL VECES, el presidente LÓPEZ ha dicho que el 30 de septiembre de 2024, cuando termine su sexenio recortado, entregará el poder a quien haya elegido el pueblo para sucederlo. Y luego se irá a su rancho. Y se retirará de la política para siempre.

Jamás le volverán a ver un pelo; no recibirá a nadie ni dará consejos. Ahora sí, según él, su pecho se convertirá en bodega. No opinará, no criticará, no dirá nada de nada.

¡Sí Chucha! ¿Y tus calzonzotes?, diría la vendedora de lencería en el mercado.

¿Quién le va a creer a LÓPEZ que esté dispuesto a retirarse de la política y a no volver a meter su cuchara nunca más en los asuntos públicos?

¡Qué se va a ir! ¡Sí cómo no!

Y es que LÓPEZ OBRADOR apenas está comenzando a disfrutar de los placeres del poder. Los primeros cuatro años, como en el box, fueron de sombra. Ahora va por la verdadera transformación que quiere para México.

Y ya demostró el hijo de Macuspana que no se detendrá ante minucias, como respetar la Constitución. Ahora, sin la mayoría calificada en las Cámaras del Congreso de la Unión, debe recurrir al atropello, a la chapuza, al descontón.

En las elecciones del 2024 quiere tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. De esa forma podrá, a su antojo, modificar la Constitución.

Hace 100 años, de 1920 a 1924, gobernó en México el general ÁLVARO OBREGÓN. Cuando terminó su mandato se retiró a la vida privada. En su hacienda La Quinta Chilla —nombre simpático, como el del rancho de LÓPEZ: La Chingada— OBREGÓN siembra garbanzo, trigo, algodón e inicia un negocio novedoso entonces: Venta de gasolina, algo así como “huachicoleo” legalizado.

OBREGÓN había dejado en la presidencia a CALLES y éste, en 1927, promovió reformas a la Constitución para permitir la reelección y ampliar a seis años el periodo presidencial. Fue entonces que ÁLVARO OBREGÓN dejó la Quinta Chilla y se postuló para la Presidencia de la República. Y en 1928 ganó las elecciones.

La reelección volvía a México de la mano de los poderosos que la habían combatido.

LÓPEZ OBRADOR ha jurado mil veces que no buscará la reelección.

No ha dicho, empero, que se opondría si su sucesor: CLAUDIA SHEINBAUM o su paisano ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, propusieran al Congreso de la Unión reformas constitucionales —para eso quieren mayoría calificada en Diputados y Senadores— para modificar el sistema para elegir al Presidente de México.

Desde su retiro en su hacienda —maldita historia, se repite y se repite— LÓPEZ DE SANTA ANNA —los LÓPEZ siempre tan patriotas— manipula a sus incondicionales para que el Congreso reforme la Constitución. En diciembre de 1936, con LÓPEZ en su hacienda Manga de Clavo, haciéndose que la virgen le hablaba, el Presidente títere JOSÉ JUSTO CORRO promueve la nueva constitución que convierte a México en un país centralista. El federalismo fue sepultado. Nace el centralismo soportado por las Siete Leyes.

Entre las nuevas disposiciones se crea un poder supremo conservador con facultades de supervisar el quehacer de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Concede facultades al Presidente para disolver las cámaras del Congreso de la Unión y a la Suprema Corte —el sueño dorado de LÓPEZ OBRADOR—. Ese poder supremo sólo tendría obligación de rendir cuentas de sus actos ante Dios y ante el pueblo sabio.

El nuevo poder supremo del México centralista lo formaban cinco personas que se elegían de ternas propuestas por la mayoría de las cámaras de Diputados y Senadores.

Pensar que algo así podría regresar a México resulta una locura. No implicaría regresar al México de hace 100 años cuando ÁLVARO OBREGÓN manipuló a sus abyectos incondicionales para resucitar la reelección. Implicaría retroceder al México de hace 200 años, al México centralista de otro LÓPEZ: De su alteza serenísima ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA.

El regreso de RICARDO MONREAL a Palacio Nacional y al asiento junto a LÓPEZ OBRADOR resucitan sus aspiraciones de llegar a la silla presidencial. De la visita que senadores y corcholatas le hicieron a LÓPEZ , sólo para saludarlo y desearle pronta recuperación de su salud y larga vida, MONREAL salió con una sonrisa de oreja a oreja y el ánimo por las nubes. Sin embargo, LÓPEZ es un costal de mañas y nunca se sabe qué está tramando. Evidentemente está empecinado en desaparecer al INAI y RICARDO ha sido el único en la bancada de Morena que lo defiende. Después de los apapachos en Palacio Nacional es muy posible que se pliegue a los deseos de su alteza serenísima.

Rápidamente, el Instituto Nacional Electoral empieza a perder la autonomía que le imprimió LORENZO CÓRDOVA. El discurso de la nueva presidenta GUADALUPE TADDEI tiene vapores oficialistas muy intensos. Y en la denuncia que hizo sobre operaciones mañosas con el presupuesto —dijo que se pedía más dinero del necesario para tener un colchón a la hora de los recortes— se intuyen intenciones de iniciar una campaña de persecución política, cuyo objetivo sería deteriorar la imagen de CÓRDOVA.

