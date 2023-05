Liderazgos de otros partidos se suman al proyecto de Delfina Gómez

Valle de México.— Decenas de dirigentes partidistas, militantes, y ex alcaldes se sumaron al proyecto de la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM. Quienes se sumaron durante esta semana son: María de los Ángeles Andonaegui Ibarra, quien fue presidenta municipal en Temascalapa bajo las siglas del PRI; el ex panista Mauricio Cid Franco, ex presidente municipal de Otumba de Gómez Farías; la ex militante del PAN, Deyanira Balandrano, quien contendió como candidata a alcaldesa de San Juan Teotihuacán; Edmundo Reveles Andrade, también ex candidato a presidente municipal de San Juan Teotihuacán por Fuerza por México.

Asimismo, se adhirieron el ex candidato del PRD a alcalde de San Martín de las Pirámides, Cruz Ortega Blancas; Erika Juárez Mata, quien fuera síndica y candidata a presidenta municipal por PES de Acolman; el ex dirigente de PES en Edomex, Adrián Martínez Santillán; y un líder municipal del PRI en Ozumba, Luis Enrique Valencia.